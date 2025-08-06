Переживший Хиросиму Кадзия рассказал о секретных ядерных разработках Японии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Япония вела собственные разработки атомной бомбы во время Второй мировой войны, заявил в беседе с РИА «Новости» переживший бомбардировку Хиросимы Фумиаки Кадзия.

По его словам, ученые из Университета Киото, включая лауреата Нобелевской премии Хидэки Юкаву, принимали участие в создании теоретических основ для подобного оружия. В Институте физико-химических исследований (RIKEN) также работали над атомным проектом.

Кадзия уточнил, что Японии не удалось завершить создание бомбы из-за нехватки урана. По его словам, была предпринята попытка доставить уран из Германии на подводной лодке, однако она была уничтожена в пути. Он отметил, что даже при наличии бомбы сбросить ее на территорию США было бы крайне сложно.

Кадзия добавил, что встречался с американскими военными и обсуждал с ними необходимость стремиться к мирному будущему. Он подчеркнул, что споры о прошлом приводят только к конфликтам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении к годовщине бомбардировки Хиросимы не упомянул США. Во всем мире отмечается День Хиросимы. The New York Times назвала ядерные удары США по Хиросиме и Нагасаки «спасительными».