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Переживший Хиросиму рассказал о секретных ядерных разработках Японии
Переживший Хиросиму Кадзия рассказал о секретных ядерных разработках Японии
В канун 80-й годовщины бомбардировки Хиросимы стало известно, что Япония в годы Второй мировой войны вела собственные разработки атомной бомбы, но не смогла завершить проект из-за отсутствия урана.
Япония вела собственные разработки атомной бомбы во время Второй мировой войны, заявил в беседе с РИА «Новости» переживший бомбардировку Хиросимы Фумиаки Кадзия.
По его словам, ученые из Университета Киото, включая лауреата Нобелевской премии Хидэки Юкаву, принимали участие в создании теоретических основ для подобного оружия. В Институте физико-химических исследований (RIKEN) также работали над атомным проектом.
Кадзия уточнил, что Японии не удалось завершить создание бомбы из-за нехватки урана. По его словам, была предпринята попытка доставить уран из Германии на подводной лодке, однако она была уничтожена в пути. Он отметил, что даже при наличии бомбы сбросить ее на территорию США было бы крайне сложно.
Кадзия добавил, что встречался с американскими военными и обсуждал с ними необходимость стремиться к мирному будущему. Он подчеркнул, что споры о прошлом приводят только к конфликтам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении к годовщине бомбардировки Хиросимы не упомянул США. Во всем мире отмечается День Хиросимы. The New York Times назвала ядерные удары США по Хиросиме и Нагасаки «спасительными».