«Курчатовский институт» создал нейросеть для прогнозирования аварий на АЭС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали нейросеть, предназначенную для анализа теплофизических параметров и моделирования тяжелых аварий на атомных электростанциях, передает ТАСС. Новый инструмент с применением искусственных нейронных сетей позволяет точнее прогнозировать угрозы на объектах ядерной энергетики и выявлять риски, которые ранее могли быть незамеченными.

Нейросеть способна учитывать опыт обработки предыдущих инцидентов и экстраполировать его на новые ситуации, что существенно повышает точность анализа и помогает принимать своевременные меры для управления запроектными авариями. В Курчатовском институте отметили, что использование этой технологии значительно сокращает время проведения расчетов по сравнению с классическими методами.

Эксперты подчеркивают, что сейчас для анализа ядерной безопасности применяются программы, моделирующие распределение нейтронов с использованием максимально подробных данных, однако такие задачи требуют больших ресурсов. Внедрение элементов искусственного интеллекта позволит проводить анализ ядерной безопасности даже в условиях тяжелых аварий, где традиционные подходы оказываются слишком ресурсоемкими.

Александр Глазков, научный сотрудник отдела анализа ядерной безопасности объектов атомной энергетики, заявил: «Основное преимущество разработанной методики с использованием модели искусственной нейросети – возможность проведения реалистического анализа ядерной безопасности в запроектных авариях». Он также отметил, что ранее для оценки применялись консервативные допущения или алгоритмы, основанные на экспертном опыте, что не всегда позволяло дать достоверную оценку рисков.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика ядерных реакторов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что к 2030 году будет подготовлена к установке на Луне первая атомная электростанция. Специалисты института разработали новое лакокрасочное покрытие для самолетов, позволяющее сократить частоту ремонта воздушных судов минимум на 40%. Михаил Ковальчук рассказал Владимиру Путину о работах по созданию ядерных двигателей для космических аппаратов.