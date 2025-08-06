Bloomberg сообщило о рисках для гособлигаций США из-за недоверия к статистике

Bloomberg: Рынок гособлигаций США может пострадать из-за недоверия к статистике

Tекст: Антон Антонов

«Рынок ценных бумаг стоимостью 2 трлн долларов, привязанный к данным по инфляции в США, может стать первой сферой казначейских облигаций, которая пострадает, если Бюро трудовой статистики будет политизировано, считают инвесторы в облигации», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Bloomberg.

Стратег Hartford Funds Амар Реганти заявил заявил, что возникает «огромный риск для рынка казначейских ценных бумаг». Аналитик JPMorgan Chase & Co Майкл Фероли также отметил, что рынок TIPS фактически «построен» на доверии к индексу потребительских цен. По мнению Фероли, целостность инфляционных данных столь же значима, как и данные по занятости. Он подчеркнул, что даже незначительные технические изменения могут серьезно повлиять на расчеты.

Ранее директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт высказал предложение модернизировать статистику рынка труда США. Он призвал сделать данные прозрачными и надежными, чтобы участники рынка могли на них опираться при принятии решений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом уволил главу Бюро трудовой статистики США Эрику МакЭнтарфер после публикации июльских данных о рынке труда. В июле бюро отчиталось о создании 73 тыс. рабочих мест, что оказалось значительно ниже ожиданий. Данные за май и июнь были пересмотрены в сторону уменьшения – их скорректировали на 258 тыс. рабочих мест меньше ранее объявленного.