  • Новость часаМинобороны: Силы ПВО перехватили 24 украинских БПЛА над регионами России
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    6 комментариев
    5 августа 2025, 08:08 • Новости дня

    Марочко сообщил о минировании ВСУ территории между Соледаром и Часовым Яром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные начали активно создавать фортификации и устанавливать мины на участке фронта северо-западнее Соледара и западнее Часового Яра, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины усиливают оборону на участке фронта между Соледаром и Часовым Яром, пишет ТАСС. Марочко сообщил, что протяженность этого участка превышает 20 км и здесь отмечены активные инженерные работы по возведению фортификаций и минированию территории.

    Также, по его словам, в населенный пункт Миньковка Киев направил дополнительное подразделение ВСУ численностью до батальона.

    В районе Макарово фиксируется наличие трех артиллерийских орудий западного образца. Кроме того, юго-западнее Григоровки, вблизи канала Северский Донец – Донбасс, прибыли несколько маневренных групп Сил беспилотных систем вооруженных формирований Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами.

    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю спецоперации на Украине группировку ВСУ.

    4 августа 2025, 09:52 • Новости дня
    В Часовом Яре нашли подземный пункт обороны ВСУ с инструкторами из НАТО

    Военный эксперт Киселев сообщил о пункте ВСУ с инструкторами НАТО в Часовом Яре

    В Часовом Яре нашли подземный пункт обороны ВСУ с инструкторами из НАТО
    @ imago stock people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Часовом Яре действовал мощный подземный командный пункт ВСУ с многоуровневыми входами, где с 2016 года работали инструкторы из стран НАТО, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    О наличии мощного подземного пункта обороны ВСУ в Часовом Яре, куда с 2016 года приезжали инструкторы из стран НАТО, сообщил эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

    По его словам, этот пункт управления был многоэтажным, с многочисленными входами и выходами.

    Он отметил, что вскоре на месте могут начаться раскопки, которые позволят узнать новые подробности о его устройстве и функционировании.

    Эксперт отметил, что на объекте с 2016 года работали военные специалисты из США, Британии, Франции и Германии. Он также заявил, что в район линии боевого соприкосновения продолжают прибывать наемники из стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

    По его словам, эти формирования находятся под жестким контролем западных и украинских спецслужб и стараются создавать отдельные подразделения.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об освобождении Часова Яра, за который бои продолжались больше года. Город считался одним из наиболее укрепленных районов ВСУ в Донбассе из-за сложного ландшафта и особенностей городской инфраструктуры.

    Вооруженные силы Украины после отступления начали хаотичные обстрелы Часова Яра, в результате чего пострадали мирные жители.

    Российские штурмовики уничтожили наемников из Колумбии под Часовым Яром.

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    4 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    Боец ВСУ погиб при съемке фейкового антироссийского ролика в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Боец ВСУ погиб во время создания постановочного видео в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Силовики сообщили, что боец ВСУ погиб во время съемки фейкового ролика, в котором украинские военные якобы захватывают российские позиции в Сумской области, передает ТАСС.

    По их данным, ролик снимали бойцы 144 и 73 центров Сил специальных операций ВСУ. На видео были только кадры катаний на багги и стрельбы по деревьям, при этом конкретных результатов атаки не показано. Официально было заявлено о победе и нескольких погибших российских военных, однако эксперты считают эти сведения недостоверными. Известно, что при съемках погиб 21-летний младший сержант ВСУ Василий Фетько, позывной «Вуйко».

    Собеседник агентства также высказал мнение, что эта потеря, вероятно, не единственная среди украинского спецназа в данном эпизоде.

    Ранее представители силовых структур сообщили, что что 144-й центр ССО был переброшен в район Юнаковки.

    До этого ВСУ начали стягивать резервы со всего фронта в Сумскую область.

    Российские военные группировки войск «Север» сообщили, что командиры ВСУ в Сумской области прикрывались «живым щитом» из рядовых, бросая их на убой.

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    4 августа 2025, 22:32 • Видео
    США против Индии: кто кого?

    Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

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    4 августа 2025, 12:42 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому
    ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России нанесли групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России также нанесено поражение цеху производства безэкипажных катеров.

    Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 120 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 74 580 беспилотников, 625 ЗРК, 24 442 танка и других бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 28 160 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 115 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее ВС России поразили места хранения украинских БПЛА.

    ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по ВПК и военным аэродромам Украины.

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    4 августа 2025, 10:41 • Новости дня
    ВС России разрезали пополам группировку ВСУ на юге Красноармейска

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска продвинулись к крупным микрорайонам Красноармейска (украинское название – Покровск), разрезав пополам группировку ВСУ на юге города, сообщили в силовых структурах.

    Российские штурмовые подразделения разрезали пополам группировку украинских войск на юге Красноармейска, передает ТАСС.

    В силовых структурах сообщили, что российские бойцы совершили прорыв с юга к центру города, в результате чего украинская группировка оказалась разделена на две части.

    Также отмечается, что российские военные подошли вплотную к крупным микрорайонам Красноармейска, включая Южный, Шахтерский и Лазурный. Представители силовых структур добавили, что успехи наступления позволили закрепиться в непосредственной близости от этих районов.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные установили контроль над трассой между Красноармейском и Константиновкой в ДНР.

    Владимир Зеленский признал прорыв российских войск в центр Красноармейска.

    В Минобороны сообщили, что штурмовики группировки войск «Центр» овладели укрепленными районами ВСУ на подступах к Красноармейску.

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    4 августа 2025, 22:47 • Новости дня
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    @ Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Предполагается, что на этой неделе американский лидер Дональд Трамп окончательно потеряет терпение в отношении российского коллеги Владимира Путина, так как истечет срок его ультиматума по украинскому конфликту, однако ни Москва, ни потенциальные адресаты вторичных санкций не переживают об этом.

    Президент США Дональд Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины для стран, покупающих российскую экспортную продукцию, если Владимир Путин не прекратит украинский конфликт к пятнице.

    Тем не менее, и Пекин, и Нью-Дели, ключевые импортеры российской нефти, дали понять, что не собираются уступать требованию о разрыве отношений с Москвой. Рынки также настроены скептически, передает Bloomberg.

    Трамп планирует отправить Стива Виткоффа в Россию в среду или четверг, хотя пока неясно, встретится ли Путин с послом США в пятый раз в этом году. Срочности, похоже, нет.

    «Тем временем, на этой неделе Путин примет короля Малайзии с первым государственным визитом в Россию. Он станет последним в череде лидеров стран глобального Юга, посетивших Россию, что продемонстрирует провал попыток США и Европы изолировать Россию. МИД Индии назвал партнерство с Россией «стабильным и проверенным временем», – говорится в статье

    Трамп перенес свой первоначальный 50-дневный срок ультиматума, заявив, что «разочарован» неуступчивостью Путина в вопросе перемирия. На это Путин ответил журналистам в пятницу, что «разочарования возникают из-за завышенных ожиданий».

    «Риск для Украины и европейских союзников заключается в том, что Трамп в конечном итоге уйдет, заявив, что сделал все возможное. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России», – отмечает агентство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ отмечали, что ультиматум президента США Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.

    Президент России Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.

    Британский портал Unherd указал на то, что заявления президента США Трампа о возможности введения новых санкций и пошлин против России негативно скажутся на попытках урегулирования конфликта на Украине.

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    4 августа 2025, 13:05 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как ВС России освободили 200 населенных пунктов в 2025 году

    Эксперт Кнутов: Россия достигла беспрецедентной слаженности войск в СВО

    Эксперт объяснил, как ВС России освободили 200 населенных пунктов в 2025 году
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия использует в зоне СВО новую тактику, которую даже Киев признал успешной – штурм укрепрайонов изнутри. Также российские дроноводы активнее уничтожают ближние тылы ВСУ, чем обескровливают противника. Все это вкупе позволило нашим войскам достичь беспрецедентных успехов на фронте, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось об освобождении Россией 200 населенных пунктов с начала года.

    «Освобождение более 200 населенных пунктов – это впечатляющий показатель. При этом все происходит не в рамках генерального наступления, а поступательно, без привлечения каких-то колоссальных ресурсов. Этот успех объясняется тем, что российские силы постоянно совершенствуют тактику ведения боя», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Мы практически полностью отказались от лобовых штурмов. Фронт СВО движется в целом с востока на запад, а теперь наши войска обходят населенные пункты с севера и юга. Они изолируют район боевых действий, проводя тактическое и огневое окружение. После этого начинается изматывание, обескровливание противника, и только потом следует штурм», – рассказал аналитик.

    «Кроме того, российские войска используют новый прием, который даже украинское военное командование было вынуждено признать успешным – это так называемое просачивание. Суть в том, что после окружения населенного пункта мы забрасываем туда малые диверсионно-разведывательные группы, накапливая силы внутри», – продолжил он.

    «В ходе проникновения наши военные используют мотоциклы для преодоления пересеченной местности, а также надевают специальные костюмы, не позволяющие приборам ночного видения их засечь. Другие подразделения в это время проводят отвлекающие маневры и атаки, но так, чтобы свести потери к минимуму», – отметил спикер.

    «Те, кто находится в городе, некоторое время никак себя не выдают. Когда же внутри украинского укрепрайона накапливается достаточное количество наших военных, начинается штурм, причем – снаружи и изнутри. Это совершенно деморализует противника, и примерно в половине случаев они вообще предпочитают спасаться бегством», – детализировал эксперт.

    «Кроме того, наше командование за последний год добилось еще большей слаженности различных соединений: артиллерии, ракетчиков, дроноводов, ПВО, сбивающей беспилотники, оперативно-тактических расчетов, Воздушно-космических сил и танковых подразделений, служащих для поддержки пехоты и в качестве САУ», – рассказал собеседник.

    «Важнейшим элементом в этой системе являются беспилотники – с их помощью ведут разведку, корректируют огонь, уничтожают живую силу противника. Также незаменима артиллерия и ракетные войска, которые поражают большие площади и хорошо защищенные укрепления», – продолжил Кнутов.

    «Естественно, важна авиация – фронтовые бомбардировщики Су-34, работающие по противнику ФАБами с управляемыми модулями планирования и коррекции. Также отмечу переносные РЭБ, помещающиеся в ранцы. Они позволяют прикрывать от украинских дронов небольшие группы наших бойцов, продвигающихся непосредственно за линию фронта», – детализировал аналитик.

    Тем временем спикер также указал на большие проблемы Украины с ПВО и на нехватку снарядов и бронетехники. По его словам, это стало результатом роста скепсиса в Европе и США по поводу военной поддержки Украины, а также «работы» российских военных.

    «Помимо этого, на ряде направлений ВСУ не хватает личного состава. Наиболее подготовленных бойцов бросили в Сумскую область, чтобы попытаться сдержать наше продвижение к Сумам, а например, Покровск оказался уже окружен с трех сторон. Украинское командование вынуждено «размазывать» резервы по всей длине фронта, что их крайне сильно изматывает и дает нам еще один козырь», – указал аналитик.

    «Что касается ближайших перспектив, то с началом сезона дождей, вероятно, темпы наступления снизятся, но ВСУ от этого легче не станет. Мы, скорее всего, попытаемся выбить противника из Покровско-Краматорской агломерации. Также усилим давление на Константиновку и Дружковку. Кроме того, прогнозирую серьезнейшие бои за мощный Славянско-Краматорский укрепрайон», – резюмировал Кнутов.

    Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили в зоне СВО более 200 населенных пунктов с начала 2025 года, такие данные приводит ТАСС. Освобожденный в субботу подразделениями Южной группировки войск населенный пункт Александро-Калиново в ДНР стал 209-м за последние семь месяцев.

    Только за прошедшую неделю российские силы освободили семь населенных пунктов: Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка и Зеленый Гай в ДНР, Малиевка в Днепропетровской области и Темировка в Запорожской, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

    Отдельно нужно отметить освобождение города Часов Яр в ДНР. Операцию проводили десантники из Иваново, Костромы и Ярославля. Военнослужащим пришлось пройти 20 км под непрерывным огнем украинской артиллерии и дронов.

    В ходе операции было зачищено более 4,2 тыс. зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военных, уничтожено более 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов дронов. Россияне вывели из города 65 мирных жителей. По предварительным данным, в Часовом Яре была уничтожена самая крупная группировка за всю историю СВО.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему освобождение Часова Яра стало серьезным достижением российских войск и открыло путь к остальным ключевым городам на территории ДНР, включая Константиновку, Славянск и Краматорск.

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    4 августа 2025, 10:01 • Новости дня
    Во Франции заявили о поражении Украины и НАТО в конфликте с Россией

    Французский политик Филиппо призвал признать поражение Украины и НАТО

    Во Франции заявили о поражении Украины и НАТО в конфликте с Россией
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Французский политик Флориан Филиппо выразил мнение, что Украина и страны НАТО потерпели поражение, а также призвал прекратить поддержку Киева и выйти из Евросоюза.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал признать поражение Украины и НАТО, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что Украина теряет территории, а несмотря на разногласия между Россией и США, реальность свидетельствует о поражении Украины и проигрыше НАТО.

    Филиппо заявил о завершении политической карьеры Владимира Зеленского, отметив, что, по его мнению, «Зеленскому конец». Кроме того, французский политик выступил за полное прекращение финансирования Киева и призвал к выходу Франции из Европейского союза и альянса.

    Ранее Флориан Филиппо назвал Киев игрушкой НАТО из-за обсуждений возможной смены Владимира Зеленского на Валерия Залужного.

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    4 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    Стало известно о строительстве Украиной бункеров для F-16 и Mirage

    National Interest: Украина начала строить укрытия для F-16 и Mirage

    Tекст: Вера Басилая

    Украина приступила к строительству подземных бункеров для размещения западных истребителей F-16 и Mirage, чтобы защитить их от ударов российских военных, сообщила National Interest.

    Украина приступила к строительству подземных укрытий для западных истребителей F-16 и Mirage, чтобы защитить их от российских военных, передает РИА «Новости».

    Обозреватель издания подчеркивает, что поступающие от западных союзников самолеты стали для России приоритетными целями. Ради сохранения этих машин украинским пилотам приходится выполнять полеты на очень малых высотах, что усложняет их задачу и повышает риски.

    В публикации также отмечается, что строительство бункеров должно повысить выживаемость западных самолетов и затруднить их обнаружение.

    Ранее военный самолет Mirage 2000 упал в болото на западе Украины после критической поломки электроники, при этом пилот успел катапультироваться. Минобороны России заявило, что самолет F-16 в Сумской области был сбит российской ПВО. Западные СМИ сообщили, что по истребителю было выпущено три ракеты, предположительно, комплекса С-400 или ракеты класса «воздух – воздух».

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    5 августа 2025, 00:41 • Новости дня
    На границах с Россией ВСУ начали установку ретрансляторов для дальности атак БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские военные разместили ретрансляторы рядом с российской границей, чтобы усилить атаки дронами по гражданским объектам в Белгородской и других областях, сообщили представители силовых структур.

    «В Харьковской области возле российской границы ВСУ устанавливают ретрансляторы для увеличения дальности действия своих ударных дронов. Именно благодаря этим устройствам противник может бить в том числе по гражданским объектам и терроризировать местное население Белгородской области», – рассказал источник РИА «Новости».

    По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, за прошедшие сутки ВСУ атаковали регион более чем 40 дронами, из-за чего один мирный житель пострадал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, семь из них – над Белгородской областью.

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    5 августа 2025, 01:58 • Новости дня
    Член СПЧ Ахмедова: ВСУ год назад обстреляли дом матери нового главкома ВВС Украины

    Член СПЧ Ахмедова: ВСУ обстреляли дом матери нового командующего ВВС Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Мать генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко, назначенного главой ВВС Украины, живет в российском селе Первое Цепляево Шебекинского района Белгородской области. Год назад дом Прасковьи Кривоножко повредил снаряд, сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова.

    По словам Ахмедовой, мать Анатолия Кривоножко жила в селе Первое Цепляево Шебекинского района Белгородской области. Учлена СПЧ нет достоверных данных, жива ли женщина. Кривоножко должно быть 87 лет, и в прошлом году ее дом был поврежден снарядом ВСУ, сообщила Ахмедова в Telegram-канале. Но еще до обстрелов мать забрал к себе младший сын, брат главкома.

    «Она перенесла инсульт и не вставала с постели. Главком с ними уже не общается – отрекся, как от Белгородской родины, так и от Прасковьи Ефимовны. А прежде только сухо спрашивал у брата: «Как мать?», «Живы?». Вот последний вопрос актуален, ведь на Первое Цепляево постоянно летят дроны», – сказано в публикации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сделал новым руководителем военно-воздушных сил украинской армии генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко.


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    5 августа 2025, 03:15 • Новости дня
    Шмыгаль рассказал об ускоренной схеме получения оружия США для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), сообщил в Telegram-канале министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

    «Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые, в большом количестве, можно получить от США для  укрепления позиций Украины и создания условий справедливого и устойчивого мира», – написал он.

    Шмыгаль уточнил, что инициативу одобрили глава киевского режима Владимир Зеленский, президентом США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте.

    По его словам, механизм предоставит странам-членам НАТО и партнерам «возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы».

    PURL предусматривает формирование перечня оборудования и боеприпасов, сформированных на основе запросов Украины и после подтверждения верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе (SACEUR). Такая помощь, по его мнению, будет регулярной, а НАТО координировать поставки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Нидерланды взяли на себя финансирование первого пакета помощи на сумму 500 млн евро.

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    5 августа 2025, 07:11 • Новости дня
    Минобороны: Силы ПВО перехватили 24 украинских БПЛА над регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 5 августа силы ПВО уничтожили более двадцати украинских беспилотников, атаковавших территории Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областей, сообщили в Минобороны России.

    Средства противовоздушной обороны России за минувшую ночь уничтожили 24 украинских беспилотника над четырьмя регионами страны, передает ТАСС. В Минобороны России уточнили: «В течение прошедшей ночи с 22:00 мск 4 августа до 01:40 мск 5 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 – над территорией Брянской области, 7 – над территорией Ростовской области и по 2 БПЛА – над территориями Калужской и Смоленской областей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами атаки БПЛА на Ростовскую область стали два человека. Женщина получила осколочное ранение при атаке беспилотника в регионе. Хирург из Калмыкии погиб в результате удара украинского дрона под Ростовом.

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    4 августа 2025, 10:58 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом и Черным морем

    Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Крымом и два над Черным морем

    Tекст: Мария Иванова

    В течение чуть более часа утром в понедельник средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и акваторией Черного моря.

    Пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО между 8.40 и 9.45 мск, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Три беспилотника были перехвачены над территорией Республики Крым, еще два – над акваторией Черного моря.

    Атаке подверглись как наземные, так и морские объекты региона. Все летательные аппараты были своевременно уничтожены и не причинили ущерба инфраструктуре и гражданским объектам.

    Информация о пострадавших и материальном ущербе не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за ночь уничтожили и подавили 61 украинский беспилотник. Один из дронов заставил временно приостановить движение поездов в Волгоградской области.

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    4 августа 2025, 08:32 • Новости дня
    Сальдо сообщил о росте числа атак дронов ВСУ на гражданских в Херсонской области

    Губернатор Сальдо сообщил об участившихся атаках дронов ВСУ на гражданских

    Tекст: Вера Басилая

    Дроны ВСУ, не обнаружив военных объектов в Херсонской области, начали атаковать гражданское население, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, наблюдается рост числа иностранных наемников среди операторов беспилотников, которые проявляют полное безразличие к человеческим жизням, передает РИА «Новости».

    Сальдо отметил, что интенсивность обстрелов резко возрастает, как только проходят активные этапы переговорных процессов между Россией и Украиной. «Они, наверное, хотят показать свою силу и повлиять на ход переговоров, чтобы сделать его более выгодным для себя», – считает губернатор.

    Он подчеркнул, что каждую неделю появляются новые жертвы и пострадавшие среди мирных жителей. По словам Сальдо, увеличение интенсивности обстрелов также происходит после поступления ВСУ новых партий боеприпасов от западных стран.

    Губернатор рассказал: «Человек, который сидит возле дрона и видит, что в машине сидят гражданские люди, женщины с детьми, он же видит, что он делает. И, тем не менее, направляет его на автобус или на автомобиль, или на заправочную станцию, или на скорую помощь, или на больницу». Сальдо также добавил, что если дронам не удается найти военные объекты, они ищут любую гражданскую цель и атакуют ее.

    Ранее украинский беспилотник атаковал населенный пункт Великие Копани в Херсонской области, в результате чего пострадали мирные граждане.

    В конце июля ВСУ нанесли преднамеренный удар по гражданскому микроавтобусу на рынке в поселке Новая Маячка в Херсонской области.

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    4 августа 2025, 16:04 • Новости дня
    ВСУ атаковали скорую в ЛНР, пострадали медики и водитель

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате удара беспилотника ВСУ по скорой помощи в ЛНР травмы получили водитель и два фельдшера, перевозившие пожилую пациентку.

    Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал машину скорой помощи в селе Троицкое под Попасной на территории ЛНР, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram.

    В результате атаки пострадали водитель и два фельдшера, которые находились в составе медицинской бригады.

    Беспилотник с взрывчаткой упал рядом с автомобилем скорой, когда бригада перевозила на госпитализацию 62-летнюю пациентку с острым нарушением мозгового кровообращения. По словам Пащенко, сама пациентка и сопровождавшая ее дочь не пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, над Россией за ночь нейтрализовали 61 украинский дрон.

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