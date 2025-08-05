В Telegram пояснили особенности верификации пользователей

Tекст: Ирма Каплан

«Telegram действительно не выдавал и не выдает напрямую галочки верификации для личных аккаунтов (как у каналов). Однако в то же время с начала года можно получить верификацию от сторонних организаций, в том числе для личного аккаунта», – говорится в пояснении.

«Код Дурова» добавил, что речь в публикации о верификации касается только факта выдачи галочки личному профилю непосредственно от Telegram.

«Мы не утверждали о возможности получения именно такой галочки другими пользователями. Об этом сейчас ничего неизвестно», – отметили разработчики.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Telegram автоматически стали отмечаться публикации с недостоверной информацией, что позволяет пользователям отличать ложные сообщения от достоверных данных.



