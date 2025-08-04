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    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    10783 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    6 комментариев
    4 августа 2025, 16:52 • Новости дня

    Путин провел вторые за неделю телефонные переговоры с Нетаньяху

    Путин обсудил по телефону с Нетаньяху вопросы российско-израильских отношений

    Путин провел вторые за неделю телефонные переговоры с Нетаньяху
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, обсудив текущие вопросы двусторонней повестки.

    Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху состоялся, передает ТАСС. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Подробности обсуждения между главами России и Израиля пока не раскрываются. Ранее Песков указывал, что в графике российского лидера запланирован международный телефонный разговор.

    Напомним, 28 июля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой была затронута иранская тематика.

    Путин во время телефонного разговора с Нетаньяху подчеркнул важность мирного решения конфликтов и единства Сирии.

    4 августа 2025, 12:40 • Новости дня
    Кремль прокомментировал резкую риторику Медведева

    Песков: Внешнюю политику России определяет президент Владимир Путин

    Кремль прокомментировал резкую риторику Медведева
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитический курс России определяется президентом Владимиром Путиным, несмотря на различные оценки ситуации среди представителей российского руководства, включая зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В российском руководстве существуют разные мнения по вопросам внутренней и внешней политики, однако окончательное решение принимает президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, как и другие представители власти, может придерживаться более жестких позиций, что естественно для любой страны.

    Песков подчеркнул, что подобная разница во взглядах существует и в руководстве США, и в европейских странах. «В каждой стране члены руководства имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события и разный настрой», – заявил он, комментируя резкие заявления Медведева.

    В то же время Песков сделал акцент на том, что определяющей является именно позиция главы государства. «В нашей стране внешнюю политику формулирует глава государства, то есть президент Путин», – заявил Песков.

    Ранее между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки».

    Позже Трамп отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах» после заявлений Медведева.

    Президент России Владимир Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.

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    4 августа 2025, 07:00 • Новости дня
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые антироссийские санкции от США заработают в случае, если перемирие на украинской территории не начнется в озвученные сроки, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Санкции будут, но, похоже, они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) довольно успешно их избегают», – сказал Трамп.

    По его словам, российской стороне успешно удается избегать рестрикций, поскольку, по его мнению, в России «хитрые люди», передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями.

    Сам Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

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    3 августа 2025, 18:15 • Видео
    Скандал в Пентагоне на руку Москве

    Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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    4 августа 2025, 12:45 • Новости дня
    Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским

    Песков: Путин готов встретиться с Зеленским после экспертной подготовки

    Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским, однако для ее проведения требуется завершение экспертной работы и достижение договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил о готовности Владимира Путина к встрече с Владимиром Зеленским после выполнения необходимой подготовительной работы на экспертном уровне, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Путин не исключает саму возможность проведения встречи после выполнения всех условий и преодоления должного расстояния.

    Песков заявил, что возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа крайне маловероятна.

    Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул важность предварительной проработки условий для возможной встречи лидеров.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают ее необходимой.

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    4 августа 2025, 07:37 • Новости дня
    Степашин объяснил символичность заявлений Путина на Валааме
    Степашин объяснил символичность заявлений Путина на Валааме
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не случайно решил сделать заявления по поводу слов президента США Дональда Трампа в ходе поездки на Ваалам вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил экс-премьер России Сергей Степашин.

    Выбор Валаама неслучаен – остров является одним из духовных центров страны, глава государства лично участвовал в восстановлении острова и храмов, а также курировал работы и выделял средства, напомнил Степашин в беседе с «Комсомольской правдой».

    Степашин напомнил, что Путин – глубоко верующий человек, и добавил, что в сложные периоды народ страны всегда пытался найти духовные истоки.

    «Даже когда наша страна была коммунистической и атеистической, к Богу также обращались. Поэтому для меня это очевидно, почему именно Валаам был выбран президентом на этот раз для публичных высказываний», – заключил он.

    Напомним, российский президент отверг ультиматумы президента США. Путин пояснял, что переговоры между Москвой и Киевом должны привести к долгосрочному миру, а разочарования Трампа объясняются завышенными ожиданиями.

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    4 августа 2025, 13:43 • Новости дня
    Американские эксперты призвали Трампа начать переговоры с Россией

    Responsible Statecraft: Трамп должен подготовить план переговоров по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американское издание Responsible Statecraft призвало президента Дональда Трампа инициировать детальные переговоры с Россией для мирного урегулирования на Украине.

    В публикации Responsible Statecraft отмечается, что президент России Владимир Путин прав в необходимости обстоятельных переговоров для урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    В материале говорится: «Путин прав в том, что для того, чтобы подойти к вопросу решения конфликта на Украине мирным путем, необходимо вести детальные переговоры. Для этого администрации Трампа нужно подготовить подробный план мирного урегулирования».

    Авторы полагают, что американской стороне следует создать тайный канал связи, чтобы направить этот документ российским властям. Ранее Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что решение по Украине возможно только в ходе обстоятельных и не публичных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время на фоне истекающего срока по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп предупредил о введении новых антироссийских санкций, если перемирие на украинской территории не начнется в установленные сроки.

    Владимир Путин подчеркнул, что главной задачей России является устранение причин кризиса на Украине и обеспечение собственной безопасности.

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    3 августа 2025, 23:39 • Новости дня
    Израильский министр нарушил правило не молиться на Храмовой горе

    Министр нацбезопасности Израиля поднялся на Храмовую гору и нарушил статус-кво

    Tекст: Ирма Каплан

    В воскресенье министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир совершил беспрецедентный поступок, возглавив группу верующих евреев, молящихся на Храмовой горе в день Тиша бе-Ав, национальный день траура еврейского народа.

    Действия Бен-Гвира немедленно вызвали резкое осуждение со стороны Палестинской администрации, Иордании и Саудовской Аравии, так как Бен-Гвир привел за собой  3527 еврейских паломников на Храмовую гору, нарушая статус-кво, пишет Times of Israel.

    Храмовая гора, где раньше располагались еврейские храмы, а сегодня находятся мечеть Аль-Акса и святыня Купол Скалы, стала одной из самых горячих точек на Ближнем Востоке.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением в ответ на визит Бен-Гвира, заявив, что «политика Израиля по сохранению статус-кво на Храмовой горе не изменилась и не изменится».

    С момента вступления в должность в 2022 году политик-ультранационалист Бен-Гвир постоянно заявлял, что его задача в том, чтобы позволить звучать иудейским молитвам на Храмовой горе, даже нарушая давний статус-кво между Израилем и Иорданией, которая управляет этим местом через Иерусалимский исламский вакф.

    Согласно негласному соглашению, евреям разрешено посещать это место, но запрещено там молиться.

    «В воскресенье Бен-Гвир дерзко нарушил это соглашение, возглавив чтение молитвы «Амида» для десятков других евреев, соблюдающих Тиша бе-Ав – день поста, в память о разрушении обоих еврейских Храмов, располагавшихся на Храмовой горе в древности», – пояснила газета.

    Тем временем министр израильский обороны Исраэль Кац поклялся, что Израиль будет укреплять свое влияние на святом месте «навсегда».

    Кац опубликовал в соцсети Х фотографии, на которых он у Стены Плача позирует с солдатами ЦАХАЛ, заявив, что молится о возвращении заложников, мире для израильских общин, защите сил безопасности и разгроме ХАМАС.

    Как писала 1 августа газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС выпустило заявление, в котором поприветствовало позицию Нью-Йоркской конференции и выразило готовность вернуться к переговорам с Израилем, когда в секторе Газа закончится голод и блокада гумпомощи.


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    3 августа 2025, 21:06 • Новости дня
    Вучич допустил встречу с Путиным в Китае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил о возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время поездки на торжества в Китае в сентябре.

    Вучич пояснил, что будет находиться в Китае с 1 по 6 сентября по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что есть вероятность приезда и других мировых лидеров, включая экс-президента США Дональда Трампа, но о их участии информации пока нет.

    Вучич рассказал, что 3 сентября Си Цзиньпин организует официальный ужин для участников торжеств, а 5 сентября еще один ужин устроит один из крупных мировых лидеров, чье имя пока не раскрывается по соображениям безопасности. Вучич намерен остаться в Китае до этого события.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что подготовки ко встрече президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Китае с российской стороны не ведется, но она может произойти.

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    3 августа 2025, 20:38 • Новости дня
    Дроны хуситов ударили по трем объектам в Израиле

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мятежные хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» с помощью дронов ударили по трем израильским объектам, сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхъя Сариа.

    Подразделения беспилотной авиации ударили по трем целям, два из них – это военные объекты в Тель-Авиве и Ашкелоне, третий – это порт в Хайфе, сказал Сариа, передает ТАСС.

    Ранее хуситы сообщали, что ударили гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

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    4 августа 2025, 14:31 • Новости дня
    Путин назвал водоснабжение ДНР главной проблемой региона

    Путин обсудил с Пушилиным потерю до 60% воды в сетях ДНР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Проблема значительных потерь воды при транспортировке, достигающих местами 60%, является одной из главных задач для решения в ДНР на фоне дефицита водоснабжения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Денисом Пушилиным.

    Путин в ходе встречи с Пушилиным в Кремле акцентировал, что ситуация с водоснабжением в республике является одной из первых по актуальности, передает ТАСС. Президент отметил, что проблема водообеспечения, а также восстановление жилого фонда и вопросы инфраструктуры нуждаются в особом внимании.

    Как сообщил Пушилин, в регионе построен новый водовод, который обеспечивает 250 тыс. кубометров воды, однако этого объема недостаточно для решения всех задач. Для повышения доступности воды власти занимаются очисткой русел рек и борются с водопотерями, пишет РИА «Новости».

    Путин обратил внимание на высокие потери воды при транспортировке и задал вопрос главе ДНР о причинах этой проблемы. Пушилин пояснил, что утечка воды местами достигает 60% из-за сильного износа сетей водоснабжения. Он добавил, что из-за дефицита воды власти были вынуждены сократить графики подачи воды населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой народной республике рассматривают строительство дополнительной линии водовода для увеличения пропускной способности канала Дон – Донбасс.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика получает лишь половину необходимого объема воды из-за водной блокады со стороны Киева.

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    4 августа 2025, 11:27 • Новости дня
    Tageszeitung: Ультиматум Трампа не изменит цели спецоперации Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина, сообщает Tageszeitung.

    Немецкая газета Tageszeitung заявила, что ультиматум Трампа не заставит Путина отказаться от целей спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Ультиматумы не могут принудить к миру», – пишет издание.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что новые антироссийские санкции от США начнут действовать в случае отсутствия перемирия на Украине в указанные им сроки.

    Владимир Путин отмечал, что целью переговоров между Россией и Украиной должен стать долгосрочный мир, а неудовлетворенность президента США динамикой переговоров связана с завышенными ожиданиями.

    Дональд Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения ультиматума.

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    4 августа 2025, 14:02 • Новости дня
    ДУМ назвало провокацией молитву министра Израиля в Аль-Акса в Иерусалиме

    Зампред ДУМ Аббясов осудил иудейский молебен министра Израиля в Аль-Акса

    ДУМ назвало провокацией молитву министра Израиля в Аль-Акса в Иерусалиме
    @ Schoening/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мусульмане России считают действия израильского министра Итамара Бен Гвира в комплексе Аль-Акса в Восточном Иерусалиме провокацией, заявил зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

    Заместитель председателя Духовного управления мусульман России по международным делам и хаджу Рушан Аббясов заявил, что мусульмане страны считают действия израильского министра Итамара Бен Гвира в комплексе Аль-Акса в Восточном Иерусалиме провокацией, передает РИА «Новости».

    Аббясов отметил, что комплекс Аль-Акса является третьей по значимости святыней ислама, а проведение там иудейских религиозных ритуалов запрещено соглашением между Израилем и Иорданией.

    По его словам, это «не первый случай провокационных действий со стороны израильских властей в Аль-Акса в Восточном Иерусалиме».

    «На фоне и без того обостренного израильско-палестинского конфликта подобные демонстративные, вызывающие шаги израильтян лишь усугубляют напряженность и препятствуют деэскалации», – подчеркнул муфтий.

    Комплекс Храмовой горы, включающий мечеть Аль-Акса и святыню Купол Скалы, считается одной из самых напряженных точек на Ближнем Востоке.

    Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир совершил иудейскую молитву на территории комплекса Аль-Акса в Восточном Иерусалиме на Храмовой горе.

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    4 августа 2025, 06:22 • Новости дня
    Канцлер ФРГ Мерц заявил об освобождении заложников ХАМАС как об условии мира

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался после просмотра видео, представленного ХАМАС, с изображением нескольких еврейских заложников, среди которых истощенный Эвьятар Давид, которому, как сообщил Штаб семей заложников и пропавших без вести, приказали рыть себе могилу в тоннеле.

    «Я в ужасе от того, что увидел: Эвьятар Давид и Рим Браславский. ХАМАС мучает заложников, терроризирует Израиль и использует население Газы в качестве щита. Фотографии показывают: ХАМАС не должен играть никакой роли в будущем Газы», – написал Мерц в соцсети Х.

    Он добавил, что освобождение заложников должно стать обязательным условием перемирия в Газе.

    «Прекращение огня неизбежно, но освобождение всех заложников должно стать обязательным условием для этого. Израиль не ответит взаимностью на цинизм ХАМАС и должен продолжать оказывать гуманитарную помощь», – добавил канцлер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолеты ВВС Германии осуществили первый сброс 34 поддонов с гуманитарной помощью для сектора Газа общим весом почти 14 тонн.За последнее время в секторе Газа от голода

    скончались 175 человек, среди которых 93 ребенка, зафиксированы и новые смерти в больницах анклава.


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    4 августа 2025, 08:08 • Новости дня
    Нетаньяху допустил военное освобождение заложников в секторе Газа

    ABC: Премьер Израиля Нетаньяху рассматривает военный сценарий освобождения заложников

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху исследует возможность применения военной силы для освобождения израильских граждан, удерживаемых в Газе, из-за затянувшихся переговоров с ХАМАС, сообщает канал ABC.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает силовой вариант освобождения израильских заложников, находящихся в секторе Газа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя израильских властей, передает РИА «Новости».

    По информации канала, Нетаньяху активно продвигает военное решение для освобождения оставшихся в Газе заложников.

    Журналист Барак Равид из Axios заявил, что глава израильского правительства намерен расширять военные действия в Газе из-за отсутствия прогресса на переговорах с движением ХАМАС.

    Ранее газета Jerusalem Post отмечала, что на согласование новой сделки между Израилем, США и ХАМАС могут уйти месяцы. Одним из ключевых требований ХАМАС остается разрешение на въезд сотен грузовиков с гуманитарной помощью в сектор в обмен на продолжение переговорного процесса.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал освобождение заложников ХАМАС условием для достижения мира.

    Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что инициатива Эммануэля Макрона о признании Палестины усиливает шантаж со стороны ХАМАС и мешает текущим переговорам.

    Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности вернуться к переговорам с Израилем после прекращения голода и снятия блокады гуманитарной помощи в секторе Газа.


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    4 августа 2025, 11:41 • Новости дня
    Число умерших от голода в Газе достигло 180 человек

    В секторе Газа от голода скончались 180 человек, включая 93 детей

    Tекст: Мария Иванова

    За последние сутки в больницах сектора Газа зафиксировано пять смертей от голода, общее число жертв недоедания достигло 180, включая 93 детей.

    По данным министерства здравоохранения палестинского анклава, которые приводит ТАСС, за последние сутки в больницах Газы зарегистрировали пять смертей, причиной которых стали голод и недоедание.

    Общее число скончавшихся от голода с начала эскалации конфликта достигло 180, из них 93 – дети, сообщили в Минздраве.

    Всего с октября 2023 года жертвами конфликта в Газе стали 60 430 человек, более 148 тысяч получили ранения, отметили в ведомстве. С 2 марта 2025 года в анклав не поступает международная гуманитарная помощь. Все контрольно-пропускные пункты закрыты решением властей еврейского государства.

    Распределение продовольствия в секторе осуществляется через пункты Фонда гуманитарной помощи Газе, который управляется Израилем и США. С марта израильская армия возобновила боевые действия в Газе, нарушив соглашение о прекращении огня, достигнутое в январе 2025 года. Попытки достичь нового соглашения в ходе переговоров при посредничестве Египта, Катара и США пока не увенчались успехом.

    Ранее число погибших от голода в секторе Газа достигло 175.

    Между тем накануне в сектор Газа впервые за пять месяцев въехали грузовики с топливом.

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    4 августа 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин призвал обратить особое внимание на некоторые вопросы угольной отрасли ДНР

    Путин: Некоторые вопросы в угольной отрасли в ДНР требуют особого внимания

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным подчеркнул необходимость уделить повышенное внимание проблемам угольной отрасли Донецкой народной республики.

    В начале беседы в Кремле с Пушилиным Путин обозначил ключевые темы для обсуждения – водоснабжение, восстановление жилого фонда и развитие здравоохранения, передает РИА «Новости».

    «Потом экономика в целом и прежде всего, конечно, угольная отрасль – там есть вопросы, которые требуют особого внимания», – отметил Путин.

    Глава государства предложил Пушилину подробно рассмотреть каждый из этих пунктов.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем ДНР Денисом Пушилиным.

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    «Дает пинка, но помогает». Как наводится справедливость в Коми

    Для российского губернатора, чей срок на посту закончен, дальнейший путь, как правило, ведет либо к повышению, либо к уходу из власти. Ростислав Гольдштейн – бывший губернатор ЕАО, ныне исполняющий обязанности главы Коми – представитель третьего, весьма редкого управленческого пути. Какие практики можно перенести с Дальнего Востока на Русский Север? И что надо внедрять, получив президентское назначение в другой регион? Подробности

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    Война будущего докажет бессилие США и Израиля

    Стали появляться новые подробности, доказывающие, что Израиль и США прекратили противостояние с Ираном не из-за доброй воли. Все дело в том, что у них оказались на пределе возможности защищаться от иранских ракетных ударов. Это обстоятельство показывает то, как уже в скором времени будут выглядеть войны будущего – и почему в них будут побеждать те, кто сегодня выглядит очень слабым. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Скандал в Пентагоне на руку Москве

      Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

    • Новое признание новых границ России

      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

    • Путин ответил на ультиматум США

      Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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