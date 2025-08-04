Польский суд разрешил строить порт на Балтике вопреки протестам экологов

В Варшаве отклонили иски экологов против строительства порта в Свиноуйсьце

Tекст: Денис Тельманов

Решение о разрешении строительства глубоководного контейнерного терминала в Свиноуйсьце было принято польским воеводским административным судом еще 21 июля, однако опубликовано только 4 августа, сообщает портал Business Insider.

Экологические организации из Польши и Германии оспаривали проект, указывая на риск загрязнения окружающей среды, а также на недостаточно проведенные исследования дна Поморской бухты относительно боеприпасов времен Второй мировой войны.

Суд в Варшаве отклонил аргументы экологов, позволив приступить к реализации инфраструктурного проекта, который, по мнению польского правительства, имеет стратегическое значение. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял: «Никто нам строительство этого терминала не заблокирует».

Согласно плану, терминал будет способен ежегодно обрабатывать до 2 млн контейнеров в стандартном двадцатифутовом эквиваленте и одновременно принимать два судна длиной 400 и 200 метров. Общая стоимость проекта составляет 10 млрд злотых, а завершение работ намечено на 2029 год.

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