Трамп высказался о важности дружбы со странами с развитой ядерной энергетикой

Tекст: Ирма Каплан

«Я, знаете ли, думаю, это хорошо для нас, но, знаете ли, у нас с Китаем все хорошо», – заявил Трамп в интервью Daily Caller.

На вопрос журналиста, на что надеется президент США в качестве платы за позволение китайским студентам продолжать обучение в американских вузах, глава Белого дома заверил, что совершенно ничего не требует взамен.

«Нет-нет, мне ничего не нужно взамен. У нас все хорошо. Они платят нам сотни миллиардов долларов. <...> Я думаю, то, что мы делаем, правильно. Хорошо ладить со странами, особенно, знаете ли, со странами, обладающими развитой ядерной энергетикой. Я думаю, что хорошо ладить со странами», – ответил президент США.

