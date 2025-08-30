В Белом доме опровергли слухи о смерти Дональда Трампа

Tекст: Вера Басилая

Белый дом опроверг появившиеся в американских соцсетях слухи о смерти президента США Дональда Трампа, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Axios.

Высокопоставленный представитель администрации заявил, что у Трампа нет проблем со здоровьем. «Он в полном порядке и сегодня утром выйдет поиграть в гольф», – приводит издание его слова.

Слухи начали распространяться после публикаций в соцсетях, где сообщалось, что президент давно не появлялся на публике, а также пользователи обратили внимание на синяк на его руке. В некоторых сообщениях отмечалось, что похожий след был у королевы Елизаветы II перед ее кончиной, а рост «заказов пиццы» в районе Пентагона якобы связан с началом международных кризисов.

Накануне вице-президент Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию, заявив, что готов занять место президента в случае трагедии. Он добавил, что за время работы вице-президентом накопил необходимый опыт для этого.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп находится в отличном состоянии здоровья. Левитт объяснила появление синяка на руке Трампа частыми рукопожатиями.