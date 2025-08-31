Стало известно о запуске в России завода Стивена Сигала по переработке пластика

Tекст: Ольга Иванова

Компания «Хикари», сооснователями которой стали актер Стивен Сигал и его сын Доминик, начнет строительство первого завода по переработке пластика в Волгоградской области, передает РИА «Новости». По словам Михаила Замарина, соучредителя ООО «Хикари» и основателя Zamarin Group, запуск предприятия намечен на лето – третий квартал 2026 года. Бизнесмен уточнил: «Построим первый завод в Волгоградской области. Мы уже начали строительство. ... Мы планируем запустить первый совместный проект уже летом 2026 года. То есть это третий квартал».

Компания «Хикари» официально зарегистрирована 26 августа. Стивену Сигалу принадлежит 34% в новом предприятии, его сыну Доминику – 33%, а еще третью компании владеет ООО «Эко-Инвест 23». Данные об этом содержатся в системе проверки контрагентов «Контур.Фокус».

В планах компании – строительство 50 заводов по переработке пластика по всей стране до 2030 года с объемом инвестиций не менее 30 млрд рублей. Михаил Замарин ранее сообщал, что «Хикари» намерена развивать инфраструктуру в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, чтобы повысить уровень переработки и снизить нагрузку на экологию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский актер Стивен Сигал и его сын Доминик зарегистрировали в России новую компанию. Компания занимается консалтингом, торговлей и нанотехнологиями.