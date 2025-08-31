Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.0 комментариев
Умер народный артист России Вячеслав Вершинин
Актер Вячеслав Вершинин, посвятивший почти 60 лет работе в Академическом русском театре имени Евгения Вахтангова, скончался на 81-м году жизни.
О смерти народного артиста России Вячеслава Вершинина сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, передает РИА «Новости». Вершинин был также заслуженным артистом Северной Осетии и лауреатом Государственной премии имени Коста Хетагурова.
Вячеслав Вершинин служил в Академическом русском театре имени Евгения Вахтангова почти 60 лет и воплотил на сцене более 200 образов. Сергей Меняйло в своем сообщении назвал Вершинина легендарным мастером осетинской сцены.
Меняйло выразил глубокие соболезнования родным и близким артиста: «Ушел из жизни легендарный мастер осетинской сцены – Вячеслав Вершинин, народный артист России, заслуженный артист РСО-Алания, лауреат Государственной премии имени Коста Хетагурова. Мои глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Григорьевича. Светлая память».
Глава республики отметил, что для коллег Вершинин был верным другом, наставником, человеком редкой доброты и силы духа. Для зрителей артист оставался тем, кто умел тронуть сердца и подарить настоящие эмоции.