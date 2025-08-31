Пожар на складе в Балашихе локализован

Tекст: Дарья Григоренко

В МЧС уточнили: «Пожар локализован на площади 4 000 квадратных метров». Огонь вспыхнул в микрорайоне Новый Свет на улице Звездная, владение 11, передает ТАСС.

Для тушения были привлечены два пожарных вертолета – Ка-32 и Ми-8, которые принимали участие в борьбе с огнем. По предварительным данным, пострадавших нет.

Причины возгорания предстоит установить прокуратуре Московской области.

Ранее сообщалось, что пожар на складе в подмосковной Балашихе охватил территорию около 4 тыс. квадратных метров.

Напомним, накануне на рынке Волгограда начался пожар. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Позже сообщалось, что площадь пожара на рынке Волгограда достигла 3 тыс. метров