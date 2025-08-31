То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.20 комментариев
Лукашенко призвал создать механизмы расчетов в нацвалютах ШОС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул важность экономического взаимодействия для ШОС и предложил развивать национальные валюты во взаиморасчетах.
Лукашенко призвал к созданию эффективных механизмов взаиморасчетов в национальных валютах для стран Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». По его словам, экономическая составляющая должна играть ключевую роль в деятельности объединения.
«Я бы даже сказал, она должна играть ключевую роль. Для этого нам надо создать эффективные механизмы взаиморасчетов в национальных валютах, развивать инвестиционную инфраструктуру, логистику», – заявил Лукашенко в интервью агентству Синьхуа накануне саммита ШОС в Китае.
Саммит ШОС, который является крупнейшим за всю историю организации, проходит 31 августа – 1 сентября в китайском Тяньцзине. В мероприятии участвуют более 20 лидеров иностранных государств и представители международных организаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США выразили недовольство по поводу стремления Турции вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Эксперты отметили формирование ШОС в качестве одного из центров нового миропорядка. Присоединение Белоруссии к ШОС назвали значимым шагом для укрепления сотрудничества в регионе.