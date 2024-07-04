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    4 июля 2024, 13:08 • Новости дня

    Политолог оценил значимость присоединения Белоруссии к ШОС

    Политолог Асафов: Присоединение Белоруссии к ШОС сулит пользу всем участникам объединения

    Политолог оценил значимость присоединения Белоруссии к ШОС
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ШОС подразумевает многолетнее сотрудничество по многим направлениям. Одно из таковых – создание единого контура безопасности, в чем заинтересован и Минск, и другие участники объединения. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Александр Асафов. В четверг Белоруссия официально вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества.

    «Вступление Белоруссии в ШОС – важное событие, поскольку Минск является одним из ключевых союзников России», – считает политолог Александр Асафов. Он также отмечает: ШОС подразумевает многолетнее сотрудничество по многим направлениям.

    Одно из таковых – создание единого контура безопасности, добавил политолог. «Это важно не только для Белоруссии внутри организации, но и для объединения, членом которого стал Минск. Поэтому в данном случае речь идет о долгосрочной и разнонаправленной пользе для всех участников объединения», – пояснил собеседник.

    Асафов обратил внимание, как в западной прессе отреагировали на расширение Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, накануне некоторые иностранные издания окрестили ШОС «антиамериканским альянсом», который пополнился еще одним сильнейшим сторонником России. При этом еще недавно представители западных стран озвучивали скептицизм относительно этого объединения, напомнил он.

    «Сейчас же мы видим, с какой серьезностью на Западе относятся к объединениям, подобным ШОС», – подчеркнул политолог, упомянув БРИКС. «Ключевым является то, что в Шанхайской организации сотрудничества обсуждаются вызовы и угрозы коллективной безопасности, а также меры противодействия им», – заключил Асафов.

    Напомним, Белоруссия стала членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Документы о приеме страны в международную организацию были подписаны в четверг на саммите в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Белоруссия «за короткий период времени выполнила все необходимые процедуры на пути к членству в ШОС». Он официально объявил о приеме Белоруссии в ШОС и поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с этим событием.

    Таким образом, число членов ШОС выросло до десяти. В организацию уже входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Иран, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Еще две страны – Афганистан и Монголия – имеют статус наблюдателя.  

    Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о важности присоединения Белоруссии к ШОС, отметил заинтересованность России в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах. «Здесь все развивается в правильном направлении», – подчеркнул Лавров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал вступление Белоруссии в ШОС большим приобретением для организации. Он при этом обратил внимание на то, что процесс расширения ШОС – поэтапный, и на вступление в организацию требуется время.

    3 июля 2024, 14:27 • Новости дня
    ЕК запретила европейским судам защищать инвестиции из России в энергопроекты в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия (ЕК) ввела запрет для судов Евросоюза (ЕС) на обеспечение защиты инвестиций из России и Белоруссии в энергетические проекты на территории ЕС, следует из заявления гендиректора ЕК по торговле.

    Эта мера коснулась проектов, попадающих под действие Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), передает ТАСС.

    В документе поясняется, что это превентивная мера, направленная на то, чтобы закрыть потенциальный путь для оспаривания санкций ЕС в судебном порядке.

    Ранее страны Евросоюза утвердили новый 14-й пакет санкций против России, в том числе против СПГ и перевозки российской нефти.

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    3 июля 2024, 13:18 • Новости дня
    В Киеве заявили о неготовности Украины идти на компромиссы с Россией
    В Киеве заявили о неготовности Украины идти на компромиссы с Россией
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Киев не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу завершения вооруженного конфликта, а также в вопросе изменения границ страны, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    По его словам, Киев готов к диалогу и прислушается к любым советам о том, как достичь «справедливого мира», однако украинские власти «не готовы пойти на компромисс», передает ТАСС.

    Касательно вопроса о компромиссах Ермак отметил, что имеет ввиду «территориальную целостность Украины, суверенитет и демократию».

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему президент Украины Владимир Зеленский меняет свою позицию по поводу переговоров с Россией.

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    3 июля 2024, 15:35 • Новости дня
    Эрдоган: Россия и Турция намерены увеличить товарооборот до 100 млрд долларов
    Эрдоган: Россия и Турция намерены увеличить товарооборот до 100 млрд долларов
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анкара и Москва нацелены на достижение товарооборота в 100 млрд долларов, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Астане.

    В настоящее время товарооборот между Россией и Турцией составляет 55 млрд долларов, сообщил Эрдоган, передает РИА «Новости».

    «Наша цель – достичь 100 млрд долларов (товарооборота), и мы верим, что сможем его достичь», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган встретились в Астане в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Помимо Эрдогана, российский лидер встретится с главами других государств.

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    4 июля 2024, 09:12 • Новости дня
    Белоруссия стала полноправным членом ШОС

    Саммит ШОС начался с церемонии подписания документов о принятии Белоруссии

    Белоруссия стала полноправным членом ШОС
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане Белоруссия официально вошла в состав объединения.

    Решение о приеме Белоруссии было принято на заседании совета глав государств – членов ШОС, которое началось с церемонии подписания соответствующих документов, передает ТАСС.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, предложивший начать саммит с подписания документов о вступлении Белоруссии, отметил, что страна «за короткий период времени выполнила все необходимые процедуры на пути к членству в ШОС».

    После подписания документов Токаев официально объявил о приеме Белоруссии в ШОС и поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с этим событием, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент Владимир Путин приехал во Дворец Независимости в Астане на саммит ШОС.

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    3 июля 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин пообещал Эрдогану приехать в Турцию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану, что обязательно посетит Турцию для переговоров.

    В ходе встречи в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане Эрдоган сказал Путину, что ждет его визита в Турцию в ближайшее время, передает ТАСС.

    «Обязательно приеду», – заверил российский лидер.

    Ранее Путин в Казахстане провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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    4 июля 2024, 10:16 • Новости дня
    Путин рассказал о подготовленных решениях в Астанинской декларации ШОС
    Путин рассказал о подготовленных решениях в Астанинской декларации ШОС
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подходы ШОС к главным аспектам глобальной и региональной повестки отражены в Астанинской декларации, вынесенной на одобрение на саммите ШОС, заявил в четверг президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств – участников ШОС в Казахстане.

    «Россия придает большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС. Мы с удовлетворением констатируем, что это взаимодействие продолжает поступательно развиваться на принципах равноправия, учета интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, к утверждению на совете уже подготовлен «солидный пакет документов и решений» при активном участии Астаны. Их реализация поспособствует укреплению роли и влияния ШОС. Подходы ШОС к главным аспектам глобальной и региональной повестки отражены в Астанинской декларации, вынесенной на одобрение на саммите.

    «В ней дополнительно высвечивается приверженность всех участников ШОС формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли ООН, на международном праве, на стремлении суверенных государств к взаимовыгодному партнерству», – отметил российский лидер.

    Напомним, Белоруссия в ходе саммита организации в Казахстане официально вошла в состав ШОС.

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    3 июля 2024, 13:16 • Новости дня
    Россия решила выслать дипломата Румынии в качестве ответной меры

    Tекст: Александра Юдина

    Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве Кристиана Истрате в ответ на аналогичные действия Бухареста, сообщили в российском дипведомстве.

    По данным ведомства, такая мера стала ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Бухаресте, передает ТАСС.

    В мае Россия объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства Румынии.

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    3 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин и Эрдоган встретились в Астане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проводит переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

    Ожидается, что лидеры обсудят накопившиеся между государствами чувствительные вопросы, передает ТАСС. В частности, в ходе переговоров будут затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества, ситуация на Украине и в Сирии.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин может обсудить с Эрдоганом свой предстоящий визит в Турцию.

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    3 июля 2024, 14:17 • Новости дня
    Борисов: Россия и Китай хотят построить ядерную энергоустановку на Луне
    Борисов: Россия и Китай хотят построить ядерную энергоустановку на Луне
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На следующей неделе руководитель Роскосмоса Юрий Борисов намерен посетить Китай с рабочим визитом, где будут обсуждать создание ядерной энергоустановки на поверхности Луны, об этом заявил сам глава государственной корпорации.

    В ходе визита, который пройдет 10 июля, планируется обсуждать с китайскими коллегами перспективы освоения Луны, сказал Борисов, передает ТАСС.

    Также в ходе беседы обсудят создание на поверхности этого спутника ядерной энергоустановки.

    Глава госкорпорации выразил надежду, что России и Китаю удастся перейти к практической реализации этого проекта.

    В мае Госдума ратифицировала соглашение с правительством Китая о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).

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    3 июля 2024, 14:08 • Новости дня
    Си Цзиньпин: Китай поддерживает присоединение Казахстана к БРИКС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Китайская сторона выражает поддержку присоединению Казахстана к БРИКС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления в Астане.

    Китай поддерживает вступление Казахстана в БРИКС, сказал Си Цзиньпин, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

    В среду председатель КНР прибыл в резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он прибыл в страну для участия в 24-м заседании Совета глав стран – членов ШОС.

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    3 июля 2024, 16:44 • Новости дня
    В Астане начались переговоры Путина и Си Цзиньпина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В казахстанской столице начались переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

    Переговоры двух лидеров начались во второй половине дня в Астане, передает ТАСС. До этого Путин и Си Цзиньпин встречались более месяца назад.

    В среду председатель КНР прибыл в страну для участия в 24-м заседании Совета глав стран – членов ШОС.

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    3 июля 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин: Россия и Китай действуют в интересах своих народов

    Путин: Сотрудничество России и Китая не направлено против других

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Пекин действуют не против других государств, а на благо собственных народов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Казахстане.

    «Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было: мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он также назвал взаимодействие России и Китая одним из основных стабилизирующих факторов в мире, подчеркнув, что государства и дальше будут его укреплять.

    «Российско-китайское взаимодействие в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене», – заявил российский лидер.

    Ранее в среду Путин провел встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

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    3 июля 2024, 14:05 • Новости дня
    Лукашенко дал оценку обороноспособности Союзного государства

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уровень возможностей российско-белорусского союза сейчас находится на самой высокой отметке за все время, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Проверка региональной группировки войск двух стран, первая для Белоруссии тренировка нестратегических ядерных сил показала, что уровень обороноспособности Союзного государства «как никогда высок», сказал Лукашенко на параде в Минске, передает РИА «Новости».

    Такая обороноспособность гарантирует то, что голос Белоруссии и ее партнеров будет услышан.

    Глава белорусского государства отметил, что парад стал знаком силы союзнического стратегического партнерства двух стран, взаимодействия со странами ОДКБ, сотрудничества в военной сфере с КНР.

    Эти страны объединены Победой над странами гитлеровского альянса, заключил Лукашенко.

    Минобороны России сообщало в июне, что в ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил отработаны вопросы совместной подготовки белорусских частей боевого применения и российских подразделений ядерного обеспечения.

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    4 июля 2024, 07:56 • Новости дня
    Инфраструктура повреждена в Днепропетровской области

    Tекст: Александра Юдина

    В Днепропетровской области на юго-востоке Украины повреждена инфраструктура, газопровод и линия электропередачи, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

    По его словам, повреждения получили газопровод и линия электропередачи, передает ТАСС.

    В июне пять областей Украины оставались частично без света из-за повреждений.

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    4 июля 2024, 09:40 • Новости дня
    Два украинских беспилотника упали в Ставропольском крае

    Tекст: Александра Юдина

    В селе Московском Изобильненского округа Ставропольского края упали два беспилотника ВСУ, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

    В своем Telegram-канале он указал, что инфраструктура не повреждена, все системы продолжают работу в штатном режиме.

    Ранее сообщалось, что система ПВО за минувшую ночь сбила четыре беспилотника над российскими регионами.

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