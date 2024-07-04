Лавров: Союзное государство должно вместе участвовать в международных процессах

Лавров: Союзное государство должно единым фронтом участвовать в международных процессах

Tекст: Александра Юдина

На видеозаписи в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина министр заверяет, что Москва заинтересована в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах.

«Здесь все тоже развивается в правильном направлении», – подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров отметил готовность стран ШОС совместно развивать экономические проекты.