Западная пропаганда только кажется нелепой. На деле же градус нервозности повышается не самими чрезвычайными происшествиями, а механизмом управляемой истерии, в который давно превратились ранее уважаемые западные СМИ.0 комментариев
Лавров: Союзное государство должно вместе участвовать в международных процессах
Лавров: Союзное государство должно единым фронтом участвовать в международных процессах
Россия заинтересована в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах, заявил глава МИД Сергей Лавров.
На видеозаписи в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина министр заверяет, что Москва заинтересована в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах.
«Здесь все тоже развивается в правильном направлении», – подчеркнул Лавров.
Ранее Лавров отметил готовность стран ШОС совместно развивать экономические проекты.