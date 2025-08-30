Белый дом заподозрил лидеров Европы в попытках срыва урегулирования на Украине

Axios: Белый дом обвинил европейских лидеров в срыве украинского урегулирования

Tекст: Вера Басилая

По данным источников Axios, высокопоставленные представители Белого дома считают, что отдельные лидеры европейских стран мешают поиску решения по Украине, передает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что публично они поддерживают инициативы Дональда Трампа по урегулированию, но за закрытыми дверями стремятся заблокировать достигнутый прогресс на саммите России и США на Аляске.

По данным портала, в Белом доме также уверены, что европейские лидеры оказывают давление на Киев, требуя от него согласиться на территориальные уступки, но считают такую позицию «нереалистичной». Кроме того, Белый дом поручил минфину подготовить перечень возможных санкционных мер, которые европейские государства могли бы принять в отношении России, сообщает издание.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия так называемой «коалиции желающих» направлены на подрыв положительного движения в вопросе украинского урегулирования.

