ВС России взяли под контроль Камышеваху в Донбассе
Минобороны сообщило об освобождении Камышевахи силами группировки Восток
Российские войска успешно освободили населенный пункт Камышеваха в Донецкой Народной Республике, выбив противника из занимаемых позиций.
Официальная информация поступила от Министерства обороны, передает РИА «Новости». По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» провели наступательную операцию и заняли Камышеваху в ДНР.
В сообщении отмечается, что российские военные установили полный контроль над населенным пунктом в результате активных наступательных действий.
В сводке министерства обороны говорится: «Подразделения группировки войск „Восток“ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха Донецкой Народной Республики».
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой народной республике.
За последние сутки украинские силы понесли значительные потери личного состава и военной техники на различных направлениях в зоне спецоперации.
Украинская группировка войск в Камышевахе оказалась в крайне сложной ситуации после недавних успехов российских войск в Запорожском.