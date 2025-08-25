  • Новость часаРоссийские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области
    Геворг Мирзаян: Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    Василий Авченко: Своя колея, дальневосточная мечта и холодное лето Валерия Приёмыхова

    Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.

    Дмитрий Губин: Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    25 августа 2025, 13:33 • Новости дня

    Кимаковский сообщил о попадании ВСУ в огневой мешок в Камышевахе

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская группировка войск в Камышевахе оказалась в крайне сложной ситуации после недавних успехов российских войск в Запорожском.

    Украинская группировка в селе Камышеваха Днепропетровской области оказалась в огневом мешке, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

    По его словам, «освобождением Запорожского группировка войск «Восток» берет в огневой мешок вооруженные формирования Украины в Камышевахе».

    Кимаковский отметил, что вооруженные формирования Украины теперь испытывают значительные трудности в районе Камышевахи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области.

    24 августа 2025, 16:16 • Новости дня
    Лавров подтвердил намерение России устранить все угрозы с территории Украины
    Лавров подтвердил намерение России устранить все угрозы с территории Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена устранить все угрозы с территории Украины и обеспечить защиту прав этнических русских и русскоязычных жителей, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC, передает РИА «Новости». Лавров подчеркнул, что Россия намерена устранить любые угрозы своей безопасности, исходящие с территории Украины, а также защитить права этнических русских и русскоязычных граждан, ощущающих принадлежность к русской культуре и истории.

    По словам министра, Украина должна сохранить нейтральный и внеблоковый статус, а также оставаться безъядерным государством. Лавров добавил: «И единственный способ защитить их (этнических русских) от этого нацистского режима – дать им право выразить свою волю. Они сделали это в 2014 году в Крыму, в 2022 году – в Донецкой и Луганской республиках, а затем в Херсонской и Запорожской областях».

    Министр отметил, что цели спецоперации реализуются на основе соблюдения Устава ООН, который запрещает ущемление прав человека, включая языковые и религиозные права. По его словам, данные права полностью игнорируются киевским режимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на срыв попыток западных государств нарушить переговорный процесс по Украине, начатый президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    25 августа 2025, 10:47 • Новости дня
    Российские бойцы на трофейном БТР передали привет западным СМИ

    Российские бойцы на трофейном БТР передали привет западным СМИ

    Экипаж БТР под флагами России и США опроверг сообщения о гибели

    Tекст: Вера Басилая

    Российский экипаж трофейного БТР, передвигавшийся в зоне спецоперации под флагами России и США, опроверг сообщения о своей гибели.

    Российский экипаж трофейного БТР, передвигавшийся в зоне спецоперации под флагами России и США, опроверг сообщения о своей гибели, передает RT.

    Бойцы записали видеоролик, где заявили, что живы и здоровы, а также адресовали привет западным СМИ, называвшим видео с бронемашиной, фейком, созданном ИИ.

    Военные сообщили, что получили задачу разведать путь и предложили командиру использовать флаг США, чтобы «позлить» противника. Один из бойцов отметил: «Очень хороший БТР. Наш, конечно, получше, но этот тоже пойдет».

    Видеоролик был опубликован главным редактором RT Маргаритой Симоньян, которая подчеркнула, что все живы, здоровы и с удовольствием показали свой трофей еще раз.

    Ранее российские военные продемонстрировали работу захваченного американского бронетранспортера М113, ранее использовавшегося ВСУ в Запорожской области.

    Военные на боевой машине с флагами России и США отправились в бой в районе села Малая Токмачка в Запорожской области.

    24 августа 2025, 13:30 • Видео
    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    25 августа 2025, 09:37 • Новости дня
    Российские войска зашли на окраины Константиновки

    Пушилин сообщил о заходе российских войск на окраины Константиновки

    Российские войска зашли на окраины Константиновки
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения ВС РФ начали продвижение на окраины Константиновки в ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

    Подразделения Вооруженных сил России заходят на окраины Константиновки в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    «Мы видим освобождение населенных пунктов и на Константиновском направлении. Мы видим, что уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки. Но и для нас важно было освобождение населенного пункта Клебан-Бык», – отметил Пушилин в прямом эфире.

    По словам главы республики, продвижение российских войск сопровождается дезорганизацией позиций противника на этом участке фронта. Кроме того, он подчеркнул значимость освобождения поселка Клебан-Бык для дальнейшего развития наступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили укрепрайон и танк ВСУ под Константиновкой.

    Также в субботу в результате действий подразделений Южной войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык, а группировка «Запад» освободили Среднее в Донецкой народной республике.


    25 августа 2025, 11:42 • Новости дня
    Эксперт: Венгрия в ответ на хамство Зеленского обратится к США

    Политолог Корнилов: Венгрия обратит внимание США на хамство Зеленского

    Эксперт: Венгрия в ответ на хамство Зеленского обратится к США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Конфликт Венгрии и Украины длится уже несколько лет. И все это время Киев пользуется своей фирменной «дипломатией по-киевски», которой присуще хамство. Впрочем, сейчас это может даже сыграть Будапешту на руку, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил на призыв венгерского коллеги Петера Сийярто прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

    «Фирменная «дипломатия по-киевски» – неприкрытое хамство и наглость в общении с другими странами. Офис Зеленского позволяет себе такую риторику в отношении тех государств, от которых менее зависим. Более того, это не просто грубость, а практически прикрытие энергетического терроризма, ведь Украина не скрывает свою причастность к диверсиям на объектах инфраструктуры», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «Хамство Сибиги – это лишь часть одного большого скандала между Киевом и Будапештом, длящегося уже более трех лет», – указал он. В этой связи спикер напомнил про ущемление прав нацменьшинств в Закарпатье, циничную шутку Зеленского про нефтепровод «Дружба» и смерть венгра в результате принудительной мобилизации в Берегово.

    «Не думаю, что Будапешт будет отвечать Киеву напрямую. Вероятно, он поднимет на международных площадках вопрос хамства офиса Зеленского, чтобы обратить внимание США и Европы. Кроме того, партия «Фидес» премьера Венгрии Виктора Орбана использует скандал для укрепления электората в преддверии парламентских выборов и объяснения своей позиции в отношении Украины», – спрогнозировал аналитик.

    «Впрочем, Киев не будет извиняться за Сибигу, а продолжит общаться в таком тоне с Будапештом. Хамство Киева закончится только после достижения Россией целей СВО и ухода всей команды Зеленского», – полагает эксперт.

    Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил на призыв венгерского коллеги Петера Сийярто прекратить угрозы в адрес Будапешта и не бить по энергетической инфраструктуре.

    «Я отвечу в стиле Венгрии. Вам не нужно говорить Зеленскому, что делать и говорить. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте поставки энергоресурсов, как и вся остальная Европа», – написал Сибига на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области, по которой энергоносители идут в Европу. Сийярто указал, что Венгрия расценивает атаки как посягательство на свой суверенитет.

    «Будапешт решительно отвергает угрозы украинского президента», – подчеркнул дипломат. Владимир Зеленский в ответ пошутил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии».

    25 августа 2025, 12:04 • Новости дня
    Дипломат Мирошник осудил Киев за попытку теракта с использованием иконы

    Дипломат Мирошник: Бомба в иконе свидетельствует о террористической сути властей Украины

    Дипломат Мирошник осудил Киев за попытку теракта с использованием иконы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев намеренно использует святые для православных людей предметы для проведения терактов. Украинское руководство готово применять любой инструментарий для срыва мирного процесса, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее ФСБ предотвратила в Крыму теракт, который планировалось осуществить с помощью бомбы, вмонтированной в икону.

    «Попытка совершить теракт с использованием иконы показывает, что нынешние украинские власти – это фактически террористы, у которых в буквальном смысле не осталось ничего святого», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Мы не питаем никаких иллюзий по поводу улучшения отношений со страной, которая использует чувства верующих и священные, неприкосновенные ценности для осуществления терактов. Киев намеренно демонстрирует свою готовность применять любой инструментарий для срыва мирного процесса и попыток дестабилизации российского общества», – указал он.

    «Все это является грубейшим нарушениям международного гуманитарного права. Украинские злодеяния фиксируются и детализируются российскими госорганами. Затем они будут должным образом оформлены и переданы нашим дипломатам для придания максимальной огласки на международных площадках, в частности в Совбезе и Генассамблее ООН», – подчеркнул собеседник.

    Ранее сотрудники ФСБ в Крыму предотвратили теракт, планировавшийся СБУ. Силовики задержали 54-летнюю жительницу Волгоградской области, которая по указанию украинского куратора забрала у курьера икону и принесла ее на контрольно-пропускной пункт регионального управления российской спецслужбы, сообщает РИА «Новости».

    При осмотре в иконе нашли самодельное взрывное устройство фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. Известно, что женщину вовлекли в террористическую деятельность через Telegram под предлогом возврата похищенных у нее средств. Возбуждено уголовное дело. Фигурантку арестовали на два месяца.

    25 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Восток» освобожден населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны около Успеновки, Зеленого Гая в Запорожской области и Камышевахи в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 240 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм самоходную артустановку Paladin. Уничтожен склад с материальными средствами.

    Параллельно подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Иволжанского, Павловки, Кондратовки, Юнаковки и Ястребиного в Сумской области и города Сумы.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанским, Ветеринарным и Удами в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, горючим и матсредствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Благодатовки, Ольговки, Боровской Андреевки в Харьковской области и Дробышево в ДНР.

    Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, шесть бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии, включая британскую 155-мм гаубицу FH-70. Уничтожены шесть станций РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Северска, Федоровки, Марково, Константиновки и Дроновки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 175 военнослужащих, две бронемашины, пикап, склад с боеприпасами и склад материальных средств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии вблизи Красноармейска, Красного Лимана, Родинского, Белицкого, Димитрова и Муравки в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 275 военнослужащих, четыре бронемашины и семь пикапов.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны около Новоандреевки, Степногорска в Запорожской области, Шляхового, Токаревки и Никольского в Херсонской области.

    При этом ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, американскую 155-мм гаубицу М777, семь станций РЭБ и четыре склада с матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Филию в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР. А до этого освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР.

    24 августа 2025, 16:39 • Новости дня
    Мединский сообщил о снижении обменного фонда Украины до нуля

    Tекст: Ольга Иванова

    Очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел по схеме 146 на 146, при этом Киев практически исчерпал свой обменный фонд.

    Киев вновь отбирал военнопленных для обмена 146 на 146, при этом «обменный фонд» Украины почти исчерпан, а в России еще остаются тысячи пленных военнослужащих вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России и глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

    Мединский заявил: «По договоренностям, достигнутым в Стамбуле, состоялся очередной обмен военнопленными. На сей раз 146 на 146. Киев вновь отбирал, на этот раз из числа 1000 пленных вэсэушников, которые обращались к Зеленскому». По его словам, количество пленных, которых Украина может предложить для обмена, заметно снизилось, поскольку большинство из них уже были обменяны.

    Он добавил, что в России сейчас содержатся еще тысячи военных вооруженных сил Украины. Мединский отметил, что у российской стороны сохраняется значительный «обменный фонд», что открывает возможности для проведения дальнейших обменов между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны подтвердило возвращение 146 российских военнослужащих в результате обмена с подконтрольной киевскому режиму территории. Минобороны на прошлой неделе также сообщило о возвращении 84 российских военнослужащих в результате обмена. Владимир Мединский заявил, что из тысячи бойцов вооруженных сил Украины, обратившихся к киевским властям с просьбой вернуться на родину, были приняты только двое.

    24 августа 2025, 20:38 • Новости дня
    Самолет с возвращенными военнослужащими России приземлился в Подмосковье

    Tекст: Ольга Иванова

    В один из подмосковных аэропортов прибыл самолет с 146 военнослужащими, которые были возвращены с территории, контролируемой киевским режимом.

    Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися с территории, подконтрольной киевскому режиму, приземлился в одном из аэропортов Подмосковья, передает РИА «Новости». На борту находились 146 военнослужащих, освобожденных в результате гуманитарного посредничества со стороны ОАЭ.

    Сначала освобожденных военных доставили в Белоруссию, где им предоставили необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их переправили в Россию, где они будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны подтвердило возвращение 146 российских военнослужащих в результате обмена с подконтрольной киевскому режиму территории. Минобороны на прошлой неделе также сообщило о возвращении 84 российских военнослужащих в результате обмена. Владимир Мединский заявил, что из тысячи бойцов вооруженных сил Украины, обратившихся к киевским властям с просьбой вернуться на родину, были приняты только двое.

    25 августа 2025, 06:40 • Новости дня
    Житель Красноармейска рассказал, как ВСУ расправились с женщиной и ребенком

    Tекст: Ирма Каплан

    Мирный житель Красноармейска в ДНР рассказал, как боевики ВСУ расправились с женщиной и ее ребенком ради того, чтобы отнять автомобиль.

    «Там уже месяц назад двое военных, это всушники, убили мать и ее сына. Женщину застрелили, а ребенку перерезали горло. Также забрали их автомобиль «Мицубиси». Машину позже обнаружили в Днепре», – приводит РИА «Новости» слова жителя Красноармейска Сергея Власова.

    По его словам, подобные преступления ВСУ устраивали в Красноармейске с 2014 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации для украинской армии в районе Красноармейска.

    Российские войска усилили давление на ряде направлений в ДНР, освободив несколько населенных пунктов и нанеся удары по позициям ВСУ.

    24 августа 2025, 20:42 • Новости дня
    Пушилин заявил о расширении контроля российских войск под Красноармейском

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска усилили давление на ряде направлений в ДНР, освободив несколько населенных пунктов и нанеся удары по позициям ВСУ.

    Вооруженные силы России нанесли серьезный удар по району сосредоточения украинских войск под Красноармейском, сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА «Новости». В опубликованном видеообращении Пушилин заявил: «На красноармейском направлении мы увидели, что за эту неделю серьезный удар нанесли по району сосредоточения противника под Красноармейском».

    По словам главы ДНР, ВСУ перебрасывают дополнительные резервы на красноармейское направление и пытаются контратаковать, однако российские подразделения продолжают занимать более выгодные позиции. Пушилин также отметил, что на краснолиманском направлении российские силы расширяют зону контроля – был освобожден населенный пункт Среднее, а ожесточенные бои идут в районах Торского и Шандриголово.

    На великоновоселковском направлении, как сообщил Пушилин, подразделения ВС РФ наращивают давление. Украинские силы были выбиты из населенных пунктов Новогеоргиевка и Вороное в Днепропетровской области, что обеспечивает российским войскам дополнительное преимущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Старой Гуты в Сумской области ВС РФ нанесли авиаудар по пункту временной дислокации украинских спецподразделений с применением корректируемой авиабомбы. Подразделения ВС России на Константиновском направлении с помощью БПЛА нанесли удары по укрепрайону и танку ВСУ, ликвидировав оба объекта.

    24 августа 2025, 19:55 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне

    Tекст: Ольга Иванова

    Жители Херсона вновь услышали взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги в городе не прозвучал.

    Вечером 24 августа в Херсоне, который находится под контролем киевских властей, вновь зафиксированы взрывы, передает ТАСС. По информации издания «Общественное. Новости», подробности о характере и последствиях происшествия не уточняются. При этом в районах Херсонской области, контролируемых Киевом, официально не объявлялся сигнал воздушной тревоги. Причины и возможные пострадавшие в результате произошедшего не называются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсоне днем прогремели громкие взрывы.

    24 августа 2025, 18:19 • Новости дня
    ВС уничтожили две группы ВСУ у Звановки в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе воздушного контроля операторы российских беспилотников уничтожили две группы украинских военных, пытавшихся провести ротацию близ Звановки.

    Российские военные операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили и уничтожили две группы украинской пехоты в районе Звановки, передает РИА «Новости». В сообщении Минобороны отмечается, что первая группа была поражена ударным дроном при попытке выйти к передовым позициям для ротации.

    «В районе населенного пункта Звановка в ходе ведения воздушного контроля прифронтовой территории операторами БПЛА Южной группировки войск была обнаружена и уничтожена группа пехоты противника, движущаяся к передовым позициям с целью ротации. Попаданием ударного БПЛА группа была уничтожена», – говорится в сообщении Минобороны.

    Через несколько часов была предпринята вторая попытка ротации, однако и эта группа ВСУ была обнаружена и поражена расчетами российских дронов. По информации ведомства, дальнейшее продвижение украинских сил было сорвано, а противник вынужден был отступить, понеся потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Старой Гуты в Сумской области ВС РФ нанесли авиаудар по пункту временной дислокации украинских спецподразделений с применением корректируемой авиабомбы. Подразделения ВС России на Константиновском направлении с помощью БПЛА нанесли удары по укрепрайону и танку ВСУ, ликвидировав оба объекта.

    24 августа 2025, 14:40 • Новости дня
    Депутат Шеремет назвал ядерным терроризмом атаку на Курскую АЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал вероломством атаку ВСУ на Курскую АЭС.

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал атаку ВСУ на Курскую АЭС вероломством, передает РИА «Новости». По его мнению, этот удар был спланирован по прямому указанию Владимира Зеленского и при координации западных спецслужб. Депутат охарактеризовал случившееся как акт «ядерного международного терроризма».

    Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье украинский беспилотник был сбит силами ПВО вблизи Курской АЭС. При падении дрона произошел взрыв, в результате которого был поврежден трансформатор. Энергоблок номер три был разгружен на 50%, возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

    Шеремет также отметил, что подобные атаки со стороны Украины являются провокацией, направленной на то, чтобы Россия нанесла ответный удар. Он считает, что украинские власти таким образом стремятся сорвать все мирные инициативы, которые связаны с действиями бывшего президента США Дональда Трампа.

    24 августа 2025, 18:16 • Новости дня
    Москалькова направила запрос МККК о помощи жителям Курской области на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова подняла вопрос оказания срочной помощи раненным и тяжело больным жителям Курской области, остающимся в плену на Украине.

    Москалькова обратилась в Международный Комитет Красного Креста с просьбой оказать экстренную медицинскую помощь заболевшим и раненным жителям Курской области, которые удерживаются украинской стороной, передает РИА «Новости».

    Москалькова рассказала, что провела беседу с недавно освобожденными курянами. «Они рассказали, что среди соотечественников, которые продолжают удерживаться украинской стороной, есть тяжелобольные люди с ранениями. Со своей стороны обратилась в Международный Комитет Красного Креста об оказании экстренной медицинской помощи», – заявила омбудсмен.

    Она также обратилась к украинской стороне с официальным призывом немедленно освободить всех жителей Курской области, находящихся в плену, в первую очередь раненых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине продолжают удерживать 31 жителя Курской области. Киев настаивает на обмене этих лиц по принципу взаимной репатриации без дополнительных условий, заявила Москалькова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны подтвердило возвращение 146 российских военнослужащих в результате обмена с подконтрольной киевскому режиму территории. Минобороны на прошлой неделе также сообщило о возвращении 84 российских военнослужащих в результате обмена. Владимир Мединский заявил, что из тысячи бойцов вооруженных сил Украины, обратившихся к киевским властям с просьбой вернуться на родину, были приняты только двое.

    24 августа 2025, 16:52 • Новости дня
    Взрыв прозвучал в Сумах во время воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Сумы произошел взрыв, когда в регионе действовала объявленная воздушная тревога.

    Взрыв прогремел в воскресенье в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, пишет РИА «Новости». Украинский телеканал «Общественное» сообщил в своем Telegram-канале: «В Сумах был слышен звук взрыва». Информация о пострадавших и характере взрыва не приводится.

    По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области была объявлена с 16.23 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсоне днем прогремели громкие взрывы.

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    «Заткнись, черноморцы не сдаются!». Как маленький корабль совершил большой подвиг

    В истории отечественного флота немало случаев, когда экипажи кораблей демонстрировали в неравном бою эпические образцы мужества. В понедельник годовщина одного из таких боев – малоизвестного, так как незаслуженно забытого. В 1943 году маленький советский корабль «Шквал» сильно удивил командование немецкой подлодки. Подробности

    США нашли в Латинской Америке место для нового вторжения

    Президента США Дональда Трампа подозревают в намерении вторгнуться в Венесуэлу. Его старая борьба с «диктатором Мадуро» не увенчалась успехом, и теперь Вашингтон хочет бросить вызов «наркотеррористу Мадуро», задействовав Пентагон. Американцы при этом многим рискуют, но Трамп привык рисковать – и у него есть повод. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

      Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Предложения России по урегулированию украинского кризиса

На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Стратегическое значение Арктики для развития всей России

Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

      Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

      Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

«Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

      Россиюшка. Специальный репортаж

Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      Слово ветерана

«Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Правда и победа

Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Настоящая история России

Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Здесь и там

Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      Напиши письмо солдату

В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

