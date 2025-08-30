Лукашенко вылетел в Китай на саммит ШОС

Президент Белоруссии Лукашенко отправился в Китай для участия в саммите ШОС

Tекст: Денис Тельманов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». Самолет белорусского лидера вылетел с аэродрома в Болбасово и взял курс на Тяньцзинь, где 31 августа и 1 сентября состоится саммит ШОС.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко примет участие в заседаниях в формате «ШОС плюс», в которых ожидается присутствие более тридцати делегаций, включая руководителей государств-наблюдателей и международных организаций.

В рамках саммита главы стран планируют принять Тяньцзиньскую декларацию и стратегию развития ШОС до 2035 года, а также обсудить вопросы безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества.

Лукашенко выступит с предложениями по развитию взаимодействия внутри ШОС и обозначит ключевые вопросы, требующие совместных усилий. В ходе визита он проведет ряд переговоров с лидерами других государств, включая встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзинпином.

Кроме того, 3 сентября президент Белоруссии примет участие в праздничных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Лукашенко будет присутствовать на параде на площади Тяньаньмэнь.

