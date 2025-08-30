Стало известно о визите Жапарова в Китай на саммит ШОС

Президент Киргизии Жапаров посетит Китай для участия в саммите ШОС

Tекст: Денис Тельманов

Жапаров совершит рабочий визит в Китай с 31 августа по 3 сентября, передает ТАСС. В ходе поездки он примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

По информации администрации президента, на саммите лидеры стран ШОС обсудят ключевые вопросы многостороннего сотрудничества, а также региональной и международной политики. Жапаров также посетит торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы во Второй мировой войне.

По итогам встреч на высшем уровне планируется подписание итоговой декларации Совета глав государств – членов ШОС и ряда документов, направленных на развитие взаимодействия между странами-участниками в политической, экономической, энергетической и других сферах.

Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине 31 августа – 1 сентября. Ожидается участие президента России Владимира Путина, лидеров более чем 20 государств и руководителей 10 международных организаций. После завершения саммита председательство в организации перейдет от Китая к Киргизии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай продвигают многополярное мироустройство с опорой на страны мирового большинства. Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров в Пекине он обсудит с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки. Россия готова помочь Китаю поставками авиационных двигателей для лайнера C919 на фоне возможного прекращения поставок со стороны США.

