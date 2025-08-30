  • Новость часаМинобороны сообщило об уничтожении 86 украинских беспилотников
    Россия готова занять место США в авиаиндустрии Китая
    Белоусов назвал десять приоритетных направлений деятельности Минобороны
    Сотрудница МИД Армении изменила родине с любовником из Азербайджана
    Раскрыта схема хищения средств из Театра сатиры
    Путин провел ряд структурных изменений в администрации президента
    Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в Пекине пообщаются «за чашкой чая»
    Министр обороны наградил Безрукова медалью
    Бастрыкин поручил возбудить дело после угроз мигрантов члену «Русской общины» в Югре
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    30 августа 2025, 09:15 • Новости дня

    Стало известно о визите Жапарова в Китай на саммит ШОС

    Президент Киргизии Жапаров посетит Китай для участия в саммите ШОС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Киргизии Садыр Жапаров намерен отправиться в Китай, где примет участие в заседании Совета глав государств ШОС и встретится с Си Цзиньпином.

    Жапаров совершит рабочий визит в Китай с 31 августа по 3 сентября, передает ТАСС. В ходе поездки он примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    По информации администрации президента, на саммите лидеры стран ШОС обсудят ключевые вопросы многостороннего сотрудничества, а также региональной и международной политики. Жапаров также посетит торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы во Второй мировой войне.

    По итогам встреч на высшем уровне планируется подписание итоговой декларации Совета глав государств – членов ШОС и ряда документов, направленных на развитие взаимодействия между странами-участниками в политической, экономической, энергетической и других сферах.

    Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине 31 августа – 1 сентября. Ожидается участие президента России Владимира Путина, лидеров более чем 20 государств и руководителей 10 международных организаций. После завершения саммита председательство в организации перейдет от Китая к Киргизии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай продвигают многополярное мироустройство с опорой на страны мирового большинства. Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров в Пекине он обсудит с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки. Россия готова помочь Китаю поставками авиационных двигателей для лайнера C919 на фоне возможного прекращения поставок со стороны США.

    29 августа 2025, 03:40 • Новости дня
    Стало известно о «неожиданном» подарке России Китаю

    Sohu: Россия предложила Китаю спасение авиастроительной отрасли

    @ Ye Pingfan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин в сентябре посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и военный парад в Пекине, но перед этим российская сторона сделала китайским товарищам неожиданный и дорогой подарок, пишет портал Sohu.

    «Генеральный директор Российской государственной технологической корпорации «Ростех» Сергей Чемезов 21 августа публично заявил о готовности компании поставлять российские авиадвигатели в Китай при наличии спроса, что демонстрирует решимость Китая и России углублять сотрудничество в сфере высокотехнологичного производства», – отметили в статье на портале Sohu.

    Это сотрудничество не просто отношения покупателя и продавца, а глубокое взаимодействие, основанное на общих стратегических интересах, подчеркнули в материале.

    Такую значимость в Пекине придали этому событию оттого, что незадолго до заявления Чемезова стало известно о намерениях США остановить поставки силовых двигателей для китайского авиалайнера COMAC C919. Предложение России становится спасением отрасли, так как в наличии у Москвы есть двигатели, которые могут сочетаться с китайским лайнером.

    В КНР своего роде жест доброй воли со стороны России ценят и понимают, что он имеет собственные мотивы. Однако в целом он поразил и удивил китайских журналистов, которые назвали предложение Москвы накануне визита российского президента Путина в Пекин настоящим подарком.

    «Не менее интригующим моментом стал факт того, что непосредственно перед отъездом Путина Россия преподнесла КНР значительный приветственный подарок», – приводит портал АБН24 выдержку из статьи китайского издания.

    Там отметили, что предложение Россией сотрудничества в области авиационных двигателей в качестве дипломатического приветственного подарка подчеркивает близость китайско-российских отношений.

    «Сотрудничество Китая и России в авиационной промышленности придаст новый импульс глобальному научно-техническому развитию и откроет другим развивающимся странам новый путь к преодолению технологических барьеров», – надеются в Китае.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» за первое полугодие 2025 года выполнила 65% гособоронзаказа, а доходы компании достигли 1,5 трлн рублей, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. Он также сообщил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 заинтересовал иностранных заказчиков благодаря участию в реальных боевых действиях и своим характеристикам.

    29 августа 2025, 17:43 • Новости дня
    Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Владимир Путин посетит Китайскую Народную Республику с 31 августа по 3 сентября по приглашению Си Цзиньпина, сообщает Telegram-канал Кремля.

    В Тяньцзине российский лидер примет участие и выступит на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждаться будут перспективы расширения сотрудничества ШОС и вопросы международной повестки.

    1 сентября состоится заседание в формате «ШОС плюс», куда пригласили руководителей стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, а также представителей международных организаций.

    В Пекине 2 сентября пройдет трехсторонняя встреча глав России, Китая и Монголии. Путин, Си Цзиньпин и Ухнагийн Хурэлсух обменяются мнениями по ключевым вопросам сотрудничества стран.

    Также в этот день Путин проведет официальные переговоры с Си Цзиньпином, где будут обсуждаться пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Россией и Китаем, а также вопросы глобальной и региональной повестки.

    3 сентября президент России станет главным гостем на праздничных мероприятиях к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Кроме того, Путин проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.

    Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проводит рабочие встречи перед поездкой в Китай и на Дальний Восток. Путин также  даст интервью китайским СМИ перед визитом в Китай.

    Сообщалось, что Путин и глава КНР Си Цзиньпин проведут встречу в Пекине в сентябре на фоне празднования 80-летия Победы в войне с милитаристской Японией.

    29 августа 2025, 20:50 • Видео
    Битва титанов: Трамп против Сороса

    «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    27 августа 2025, 19:59 • Новости дня
    Песков назвал «беспрецедентным» будущий визит Путина в Китай

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшее время президент России Владимир Путин совершит визит в Китай, который станет беспрецедентным, а также примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке 5 сентября.

    Путин ведет активную подготовку к визиту в Китай и участию в мероприятиях Восточного экономического форума, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге уточнил, что присутствие российского лидера на форуме во Владивостоке запланировано на 4-5 сентября, а пленарное заседание пройдет 5 сентября.

    Песков особо отметил, что предстоящий визит Путина в Китай станет беспрецедентным и сейчас к нему идет активная подготовка. Также представитель Кремля добавил, что президент уделяет значительное внимание организации деловой программы на форуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае ведется подготовка двусторонних встреч президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества. На саммит ШОС в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября пригласили лидеров более 20 государств и представителей 10 международных организаций.

    29 августа 2025, 10:15 • Новости дня
    Bloomberg: Россия, Индия и Китай обсудят новые энергетические сделки

    Bloomberg: Путин, Моди и Си Цзиньпин обсудят экспорт нефти и газа в Индию и Китай

    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    В ходе саммита ШОС в Тяньцзине Владимир Путин встретится с лидерами Индии и Китая для обсуждения стратегических вопросов энергетического сотрудничества.

    Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС, сообщает Bloomberg. Главной темой встреч станет сохранение объемов поставок российской нефти в Индию на фоне давления со стороны США и обсуждение перспектив расширения экспорта газа в Китай. В частности, Путин поставил перед собой задачу убедить Моди продолжить закупки российской нефти, несмотря на 50-процентный тариф, введенный Вашингтоном на индийские товары из-за закупок у России.

    Другим ключевым вопросом стало продвижение проекта газопровода «Сила Сибири – 2», который может направлять до 50 млрд кубометров газа в год в Китай с Ямала. Несмотря на долгие переговоры, Пекин пока не дал окончательного согласия на реализацию этого проекта, опасаясь чрезмерной зависимости от одного поставщика и с учетом развития собственного производства газа.

    Также в повестке переговоров возможность увеличения закупок Китаем сжиженного природного газа с российского завода Arctic LNG 2. Недавно первый танкер с этим топливом уже прибыл в Китай, что может стать началом расширения сотрудничества в этой области. Эксперты отмечают, что энергетический треугольник Москва – Пекин – Дели становится все более важным для России на фоне западных санкций.

    В то же время Индия уже начала сокращать закупки российской нефти, чтобы снизить внешнее давление, хотя полностью отказываться от выгодных поставок не планирует. Китай же, несмотря на стабильные объемы импорта нефти и газа из России, не спешит заключать новые долгосрочные соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США выразили недоумение решением Индии продолжать закупать российскую нефть, несмотря на угрозу пошлин. Американский президент Дональд Трамп ввел пошлины против Индии из-за ее сотрудничества с Россией в нефтяной сфере. Эксперты отметили, что такие шаги могут негативно сказаться на самих США и привести к потере Индии как союзника.

    29 августа 2025, 14:46 • Новости дня
    Евросоюз задумал расширение санкционных мер против Китая и Индии

    Euractiv сообщил о планах ЕС обсудить новые санкции против Индии и Китая

    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против компаний из Индии и Китая на фоне почти полного исчерпания ограничительных мер против России.

    Евросоюз практически исчерпал возможности дальнейших санкций против России, сообщает портал Euractiv со ссылкой на внутренний документ и неназванных чиновников. В связи с этим министры ЕС намерены обсудить расширение санкционных мер, включив в них структуры из Китая и Индии.

    По данным портала, это связано с давлением со стороны США, а также с тем, что предыдущие пакеты ограничений уже затрагивали индийские и китайские компании. В частности, под санкции попали индийский нефтеперерабатывающий завод и два китайских банка. Теперь список компаний и организаций из этих стран может быть значительно расширен.

    В сообщении отмечается: «Чиновники ЕС в частном порядке признают, что приближаются к пределу мер, которые затрагивают только Москву». При этом Евросоюз продолжает работать над использованием замороженных российских активов для поддержки Украины, несмотря на резкую критику такого подхода со стороны России.

    МИД России неоднократно называл заморозку российских активов в Европе воровством и подчеркивал, что меры ЕС касаются не только частных, но и государственных российских средств. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия оставляет за собой право не возвращать средства западных стран, находящиеся на территории РФ, если последует конфискация российских активов на Западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США повысили пошлины на импорт из Индии до 50%. Кая Каллас предложила расширить европейские санкции на энергетический сектор России по аналогии с американскими мерами. Китайское министерство иностранных дел заявило о заинтересованности в улучшении отношений с Индией и отсутствии скрытой дипломатии между странами.

    29 августа 2025, 18:46 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в Пекине пообщаются «за чашкой чая»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в Пекине в узком кругу «за чашкой чая», сообщил помощник по международным делам Юрий Ушаков на брифинге.

    К российскому президенту присоединятся министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, замглавы администрации президента Максим Орешкин Ушаков. После этого Си Цзиньпин устроит официальный завтрак с расширенным составом участников – более 10-12 человек, передает ТАСС.

    Ушаков подчеркнул, что встреча за чаем пройдет в формате «один плюс четыре». Он сообщил: «Важная очень беседа нашего президента с председателем Си Цзиньпином за чашкой чая в узком составе – один плюс четыре. От нас – Лавров, Белоусов, Ушаков, Орешкин. Потом уже будет официальный завтрак, который дает Си Цзиньпин».

    По словам Ушакова, у Путина и Си Цзиньпина запланировано множество контактов как в ходе саммита ШОС, так и на переговорах 2 сентября и торжествах 3 сентября по случаю 80-летия победы над Японией. Лидеры уделят значительное время личному общению, обсудят международные проблемы и развитие сотрудничества между Россией и Китаем в разных областях.

    В пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проводит рабочие встречи перед поездкой в Китай и на Дальний Восток. Путин также даст интервью китайским СМИ перед визитом в Китай.

    28 августа 2025, 13:01 • Новости дня
    Путин заявил о смещении центра мировой торговли в Азию

    Путин: Смещение центра мировой экономики в Азию открывает новые возможности

    @ Li Ziheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Активный рост роли Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой экономике открывает для стран новые перспективы сотрудничества, включая развитие инициатив в рамках ШОС и БРИКС, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям X Восточного экономического форума.

    Президент России Владимир Путин в приветственном послании участникам и гостям X Восточного экономического форума подчеркнул, что центр мировой экономической активности постепенно смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, следует из сообщения в Telegram- канале Кремля.

    «По мере того, как центр мировой экономической активности все больше смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, открываются новые возможности для налаживания взаимовыгодных связей между государствами этой части планеты не только на двусторонней основе, но и в рамках таких объединений, как ШОС и БРИКС», – заявил Путин.

    В послании глава государства отметил, что Россия готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными партнерами этого региона. Путин подчеркнул, что Москва намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в АТР справедливой и равноправной системы международных отношений, которая основана на уважении законных интересов стран региона.

    По мнению президента, дальнейшее развитие сотрудничества в таких международных объединениях, как ШОС и БРИКС, отвечает интересам всех сторон и способствует укреплению позиций региона в мировой экономике.

    Ранее в Китае ведется подготовка двусторонних встреч президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

    На саммит ШОС в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября пригласили лидеров более 20 государств и представителей 10 международных организаций.

    30 августа 2025, 01:31 • Новости дня
    Путин отметил совместную борьбу России и Китая против санкций

    Путин: Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай совместно противостоят дискриминационным санкциям и попыткам использования финансовой сферы в неоколониальных целях, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.

    Путин сообщил, что Россия и Китай «единым фронтом противостоят дискриминационным санкциям в мировой торговле». Он подчеркнул, что такие санкции мешают социально-экономическому развитию отдельных стран и всего мира.

    Кроме того, Россия и Китай настаивают на реформе МВФ и Всемирного банка, поскольку «финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости».

    «Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях, противоречащих коренным интересам мирового большинства», – заявил Путин, добавив, что необходимо добиться «прогресса на благо всего человечества».

    Напомним, Путин сообщил, что в ходе российско-китайских переговоров в Пекине обсудит с лидером Китая Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки.

    28 августа 2025, 08:05 • Новости дня
    Китай раскрыл список мировых лидеров на юбилее победы во Второй мировой войне

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На юбилей победы по случаю победы во Второй мировой и над японскими захватчиками в Китай пригласили 26 мировых лидеров, сообщило Центральное телевидение КНР.

    В список приглашенных лидеров включены президент России Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Ирана Масуд Пезешкиан, а также главы Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении, Белоруссии, Азербайджана, Армении и других стран, передает РИА «Новости».

    Также среди гостей числятся премьер-министры Словакии, Малайзии, Непала, а также руководители Кубы, Сербии, Индонезии, Камбоджи, Вьетнама, Лаоса, Монголии, Мальдив, Конго, Зимбабве и Мьянмы.

    Лидеры примут участие в праздничных церемониях и торжественных событиях, посвященных окончанию Второй мировой войны на Дальнем Востоке.

    Памятные мероприятия запланированы на начало сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин совершил официальный визит в Россию в мае. Он принял участие в параде Победы в Москве, приуроченном к 80-летию Победы СССР.

    29 августа 2025, 14:48 • Новости дня
    Китаист Котков: В новости о поставке двигателей в КНР нет ничего особенного

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новости о якобы ажиотаже из-за поставок российских двигателей в Китай рассчитаны скорее на российскую аудиторию, заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока и китаист Сергей Котков.

    За последние три года Китай продемонстрировал способность импортозаместить практически все необходимые товары, включая военные технологии, а собственное производство в этой сфере развито на высоком уровне, сказал Котков «Газете.Ru».

    По его словам, новость о поставках авиадвигателей не содержит никаких сенсаций и отражает обычную практику обмена технологиями между странами.

    Эксперт напомнил, что в девяностые и начале 2000-х годов Китай действительно импортировал значительные объемы российских военных технологий и двигателей, однако с тех пор китайская промышленность серьезно укрепила свои позиции и теперь способна самостоятельно обеспечивать нужды армии.

    Путин в сентябре посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и военный парад в Пекине. Китайские СМИ отмечали, что перед этим Россия сделала Китаю подарок – готовность поставлять российские авиадвигатели в КНР при наличии спроса.

    Ранее в Кремле заявили о подготовке двусторонних встреч Владимира Путина на саммите ШОС.

    30 августа 2025, 02:20 • Новости дня
    Путин назвал долю доллара и евро в расчетах с Китаем статистической погрешностью
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Доля доллара и евро в расчетах России и Китая упала до уровня статистической погрешности, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул «небывало высокий уровень» экономических отношений двух стран – «с 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 млрд долларов». Оценивая объем двусторонней торговли, Путин отметил, что Китай для России стал безусловным лидером, а Россия заняла пятое место среди внешнеторговых партнеров Китая.

    «Хочу подчеркнуть, что цифры товарооборота лишь оцениваются в долларовом эквиваленте, но расчеты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности», – сказал он.

    Путин сообщил, что Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в Китай, налажен экспорт свинины и говядины, растут объемы двусторонних капиталовложений, Россия стала одним из основных в мире рынков для экспорта китайских машин, идет локализация производства бытовой техники. Кроме того, осуществляется совместное строительство высокотехнологичных производственных и инфраструктурных объектов.

    Напомним, Путин заявил, что намерен «обстоятельно обсудить с председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи».

    Он сказал, что Россия и Китай настаивают на реформе МВФ и Всемирного банка, поскольку «финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости».

    30 августа 2025, 01:55 • Новости дня
    Путин указал на возрождение японского милитаризма

    Путин: Под предлогом угроз от России и Китая возрождается японский милитаризм

    Tекст: Антон Антонов

    Японский милитаризм возрождается под предлогом мнимых российской и китайской угроз, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.

    Путин указал на возрождение японского милитаризма, который происходит «под предлогом мнимых российской и китайской угроз», а также на планы по ремилитаризации Европы, включая Германию.

    Президент раскритиковал «пересмотр итогов Второй мировой войны» в некоторых странах Запада. По его словам, вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов «откровенно игнорируются».

    Он заявил, что Москва и Пекин «осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны». Россия и Китай считают недопустимыми попытки «героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, карателей и убийц, очернить воинов-освободителей».

    «В России никогда не забудут, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для нас месяцы 1941–1942 годов напасть на Советский Союз, нанести нам удар в спину», – сказал Путин.

    Напомним, Путин заявил, что «визит нашего друга, председателя КНР Си Цзиньпина, в мае в Россию прошел с большим успехом» и получил «широкий международный резонанс», он стал «глубоко символичным», поскольку был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    29 августа 2025, 08:26 • Новости дня
    В Россию в 2024 году завезли 1,1 млн машин из Китая

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В прошлом году объем ввоза китайских автомобилей в Россию достиг максимального показателя, превысив отметку в 1 млн транспортных средств, сообщил российский посол в КНР Игорь Моргулов.

    В 2024 году в страну завезли 1,1 млн китайских транспортных средств на сумму около 21 млрд долларов, заявил Моргулов РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что ассортимент китайских автомобилей на российском рынке будет увеличиваться по мере изменения предпочтений покупателей.

    Ранее сообщалось, что российский авторынок в июле оказался на 11-м месте в мире, обогнав Францию и Италию.

    В августе стало известно, что в первые семь месяцев 2025 года товарооборот между Китаем и Россией снизился на 8,1%, составив 125,8 млрд долларов. В этой статистике товарооборота также учитываются автомобили.

    29 августа 2025, 08:44 • Новости дня
    Лидеры стран ШОС подтвердили участие в саммите в Китае

    Все главы стран ШОС подтвердили участие в саммите в Китае

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены лично принять участие во встрече, которая состоится в китайском Тяньцзине, сообщил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

    Все руководители государств-участников подтвердили личное присутствие на саммите, передает РИА «Новости».

    Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев сообщил, что подготовка мероприятия проходит в тесном взаимодействии с Китаем и остальными странами-участниками организации.

    «По состоянию на сегодня все лидеры государств-членов ШОС подтвердили личное участие в саммите в Тяньцзине», – заявил Ермекбаев. Он подчеркнул, что встреча пройдет в традиционном очном формате.

    Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

    Организация объединяет Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Россию, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей участвуют Афганистан и Монголия, а в качестве партнеров – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

    Ранее стало известно, что глава КНДР Ким Чен Ын впервые с 2011 года примет участие в многостороннем дипломатическом форуме.

    В Китай на юбилей победы во Второй мировой и над японскими захватчиками пригласили 26 мировых лидеров.

    В Кремле заявили о подготовке двусторонних встреч Владимира Путина на саммите ШОС.

    30 августа 2025, 01:19 • Новости дня
    Путин рассказал о предстоящем визите в Китай

    Путин: Си Цзиньпин демонстрирует всему миру равноправный диалог с партнерами

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе российско-китайских переговоров в Пекине обсудит с лидером Китая Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки.

    Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.

    Путин отметил, что «визит нашего друга, председателя КНР Си Цзиньпина, в мае в Россию прошел с большим успехом» и получил «широкий международный резонанс», он стал «глубоко символичным», поскольку был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Путин указал, что «на торжествах в Москве китайский лидер стал главным почетным гостем».

    Президент подтвердил, что «совсем скоро» по приглашению Си Цзиньпина посетит с ответным визитом в Китай – город Тяньцзинь, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, а также Пекин, где состоятся российско-китайские переговоры.

    «Буду рад обстоятельно обсудить с председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи. И конечно, по традиции обменяемся мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам», – сказал Путин.

    Он также сообщил, что в Пекине планируют воздать «должное общему подвигу наших отцов, дедов и прадедов», которые одержали победу над милитаристской Японией.

    Путин назвал Си Цзиньпина «настоящим лидером крупной мировой державы» и «волевым руководителем» с глобальным кругозором. По его словам, для Китая очень важно, что «именно такой человек находится у руля» в переломный момент международной жизни. Как отметил Путин, Си Цзиньпин демонстрирует «всему миру, каким может и должен быть сегодня взаимоуважительный, равноправный диалог с зарубежными партнерами».

    В пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Назван объем попавшей в море нефти с терминала КТК в Новороссийске
    FT: Трамп предложил ввести китайских миротворцев на Украину
    Минпросвещения составило список шедевров отечественного кино для школьников
    Рубио объявил о закрытии агентства USAID в США
    Названа причина стрельбы в ТЦ Махачкалы
    Старшеклассницы стали чаще пользоваться макияжем перед школой
    В реанимации скончался актер и режиссер Николаев

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

