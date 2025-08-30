Путин подчеркнул продвижение Россией и Китаем справедливого мироустройства

Путин: Россия и Китай в вопросах мироустройства смотрят в одном направлении

Tекст: Антон Антонов

Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.



«У Москвы и Пекина – широкая общность интересов и схожие взгляды на принципиальные вопросы. Мы смотрим в одном направлении в том, что касается продвижения справедливого, многополярного мироустройства с опорой на страны мирового большинства», – сказал Путин.

Он отметил взаимодействие России и Китая в многосторонних форматах, в частности, БРИКС и ШОС. Путин заявил, что обе страны способствуют укреплению БРИКС с целью роста его «влияния как одного из стержневых механизмов международной архитектуры». Россия и Китай считают, что роль БРИКС в решении острых проблем современности должна расти.

Путин отметил, что ШОС поддерживает «строительство более справедливого многополярного мироустройства», в основе которого лежит международное право при центральной координирующей роли ООН.

По словам президента, этим целям должно способствовать «формирование в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности».

Напомним, Путин заявил, что Россия и Китай совместно противостоят дискриминационным санкциям и попыткам использования финансовой сферы в неоколониальных целях.