Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.10768 комментариев
Мем с Трампом, Медведевым и котом стал популярен в соцсетях
Мем с изображением президента США Дональда Трампа, заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и кота быстро набирает популярность в социальных сетях.
Как пишет депутат Московской городской Думы, журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале, Дмитрий Анатольевич «очень четко дестабилизирует пациента».
В своем сообщении журналист также добавил: «Вы же тоже слышите этот крик «аааяяаая, это я тут главный, ты обязан меня бояться, почему ты меня не боишься, я пожалуюсь на тебя»».
Как писала газета ВЗГЛЯД, между Трампом и Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки» (системы стратегического управления, предназначенной для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов). Трамп заявил, что в ответ на эти слова отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в определенных регионах.