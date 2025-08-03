Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.10768 комментариев
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщают в оперативном штабе региона.
Власти настоятельно рекомендуют жителям укрываться в помещениях без окон и с прочными стенами, если они находятся дома. Для тех, кто оказался на улице, рекомендуется как можно скорее зайти в ближайшее здание или найти укрытие, передает РИА «Новости».
Сигнал о ракетной опасности действует на всей территории региона. Жителям советуют сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и выполнять все рекомендации экстренных служб.
В воскресенье в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в результате атаки FPV-дрона на село Карыж погиб 19-летний мирный житель.