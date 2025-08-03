На Украине объявили эвакуацию микрорайона Херсона, ставшего базой ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, эвакуация мирных жителей с Карантинного острова в Херсоне связана с тем, что микрорайон стал военной базой Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Сальдо сообщил, что глава украинской администрации Херсонской области Александр Прокудин объявил о начале эвакуации.

По словам Сальдо, остров, известный как микрорайон «Корабел», сейчас используется украинскими военными, в том числе операторами дронов и наводчиками, размещенными на крышах жилых домов. «На крышах домов кишат операторы дронов и наводчики, из дворов школ ведется огонь по левобережью кочующими минометами, а в помещениях судозаводов прячут военную технику и боеприпасы», – написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Он также рекомендовал жителям покинуть район ради собственной безопасности и чтобы «развязать руки нашим военным» в дальнейшем развитии ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщил о пресечении попытки высадки ВСУ на Тендровской и Кинбурнской косах. Сальдо ранее заявил, что попытки ВСУ высадиться на Тендровской косе бессмысленны. ВСУ потеряли элитный спецназ при неудачной попытке форсировать Днепр.