Гергиев и Мацуев решили организовать концерт в память о Щедрине

Tекст: Вера Басилая

Деятели культуры России выразили соболезнования в связи с кончиной композитора Родиона Щедрина, передает ТАСС. Председатель совета Союза композиторов России Александр Чайковский отметил, что музыка Щедрина вдохновляла композиторов «думать и искать новое». Он подчеркнул роль Щедрина как виртуозного пианиста и наследника традиций Моцарта, Листа, Рахманинова и Прокофьева.

Чайковский добавил, что Щедрин был выдающимся артистом, часто выступал на мировых сценах и долгое время возглавлял Союз композиторов РСФСР. Он признался, что многому научился у композитора, и выразил соболезнования музыкантам и коллегам, отметив, что музыка Щедрина всегда будет предметом изучения для будущих поколений.

Художественный руководитель Большого симфонического оркестра им. Чайковского Владимир Федосеев назвал смерть Щедрина невосполнимой утратой для всех.

«Его уход – это невосполнимая утрата для всех. Однако его музыка будет жить!», – сказал Федосеев, добавив, что вспоминает концерты, посвященные композитору, и подчеркнул, что его произведения будут исполняться и дальше.

Министр культуры России Ольга Любимова подчеркнула, что творчество Щедрина стало неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры. Она отметила глубину, смелость и верность традициям в его сочинениях и выразила соболезнования близким и поклонникам композитора.

Народные артисты России Валерий Гергиев и Денис Мацуев планируют провести концерты памяти Щедрина. Мацуев сообщил, что Гергиев был одним из самых близких друзей композитора и экспертом по его произведениям, и заверил, что будет организовано не одно памятное музыкальное событие.

Ранее в фойе исторического здания Большого театра в Москве открыли доступ для всех желающих почтить память композитора Родиона Щедрина 29, 30 и 31 августа. Родион Щедрин ушел из жизни в возрасте 92 лет.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Композитора не стало в Германии, где он провел последние годы жизни.