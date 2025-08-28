  • Новость часаРоссийские войска углубились в пригород Купянска
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    10 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    5 комментариев
    28 августа 2025, 23:16

    МЧС сообщило об увеличении площади лесного пожара в Геленджике

    Tекст: Ирма Каплан

    Площадь лесного пожара в Геленджике, который вызвало падение обломков сбитого БПЛА ВСУ у села Криница, увеличилась до 39 га, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

    «Площадь пожара достигла 39 гектаров. За последние сутки авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС России совершила 14 сбросов воды: три раза с самолета Бе-200ЧС, на борту которого было 36 т воды; 11 раз с вертолета Ми-8, который сбросил 33 т воды», – сказано в сообщении.

    В ведомстве уточнили, что для тушения привлечены 273 специалиста и 46 единиц техники.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в свою очередь, добавил, что на месте работает оперативный штаб, специалистам помогают волонтеры, однако сильный ветер способствует распространению огня на большие территории.

    Напомним, в лесу у села Криница под Геленджиком упали обломки беспилотного летательного аппарата, начался пожар. После этого из базы отдыха, расположенной рядом, начали эвакуировать отдыхающих.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сильное задымление из-за пожара у Геленджика отрезало 23 отдыхающих на черноморском берегу, для их эвакуации направили катер.

    28 августа 2025, 01:26
    В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали про «какой-то ад» на Солнце

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН заявила о 100 пятнах на Солнце

    В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали про «какой-то ад» на Солнце
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    В конце вечера среды ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о сотне новых пятен в одной из областей Солнца, отметив это эмоциональным восклицанием недоумевающих специалистов.

    «В главной солнечной активной области, № 4197, какой-то ад весь день творился. За прошедшие сутки, тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно», – сказано в Telegram-канале лаборатории.

    Ученые отметили, что при всем вышеописанном, не произошло ни одной вспышки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, нестабильная солнечная активность сопровождается сильным рентгеновским излучением и необычно большим числом пятен, что повышает вероятность мощных вспышек. До этого, в ночь на вторник, на Солнце были отмечены две вспышки класса M, причем одна из них длилась более получаса в рентгеновском диапазоне.


    Комментарии (7)
    28 августа 2025, 05:22
    Будапешт оспорил решение ЕС использовать активы России в пользу Украины
    Будапешт оспорил решение ЕС использовать активы России в пользу Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Венгерское правительство оспорило решение о выплате миллиардов евро в качестве помощи Украине: Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира (ЕФМ).

    Иск был подан в июле, а дело было принято к рассмотрению судебным органом ЕС в понедельник, 25 августа.

    «Правительство Венгрии возражает против решения Совета, принятого в мае 2024 года, и решения о реализации ЕФМ от февраля 2025 года, которое предусматривает направление 99,7% чистой прибыли от управления замороженными российскими активами в ЕФМ, обеспечивая постоянный источник 3-5 млрд евро в год для военной поддержки Украины», – пишет газета Magyar Nemzet.

    Хотя ЕФМ уже выплатил Киеву более 11 млрд евро, судебный процесс может затянуться на годы, и в течение этого времени выплаты могут продолжаться через другой инструмент в соответствии с оспариваемым решением.

    Однако решение суда может создать прецедент, защищая право вето.

    Напомним, Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств. Еврокомиссия не подтверждает, что будущее замороженных российских активов станет темой ближайшего онлайн-саммита лидеров ЕС, генсека НАТО и президента США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Комментарии (5)
    28 августа 2025, 12:34
    Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 12:16
    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов

    Экономист Лизан: Венгрия иском против ЕС пытается добиться гарантий для «Дружбы»

    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов
    @ Dwight79 (CC BY-SA 3.0)

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цель инициированного Будапештом судебного разбирательства сводится к тому, чтобы заблокировать канал помощи Киеву со стороны Европы. Суд вряд ли встанет на сторону Венгрии, но, тем не менее, власти республики могут, например, «выбить» гарантии для нефтепровода «Дружба», сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Венгрия начала судиться с ЕС из-за помощи Украине с замороженных доходов России.

    «Венгрия изначально придерживалась прагматичного курса в отношениях с Россией и скептически относилась к Украине. Венгерские политики видят, что Дональд Трамп из того же лагеря, и это убеждает их в собственной правоте, а также подогревает ценностный компонент противостояния», – отметил политолог и экономист Иван Лизан.

    По его мнению, цель судебного разбирательства Будапешта сводится к тому, чтобы заблокировать канал помощи Киеву со стороны Европы. «Известно, что иск был подан в июле – то есть до атак ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Поэтому не стоит увязывать два этих события. Тем не менее, нужно помнить, что причин относиться к украинскому руководству плохо у Венгрии было достаточно и до этого», – добавил собеседник, упомянув, в частности, ущемление прав закарпатских венгров.

    Лизан допускает, что сейчас Будапешт попытается использовать иск как инструмент для достижения своих целей. «Возможно, венгерские власти постараются получить со стороны Евросоюза и Украины гарантии по нефтепроводу. Если их требования будут выполнены, то, скорее всего, иск отзовут», – рассуждает аналитик.

    Если же разбирательства продолжатся, то вряд ли суд встанет на сторону Венгрии и «подорвет все усилия Европы по борьбе против России», отметил эксперт. При этом Будапешт при таком сценарии может столкнуться с рядом последствий. Среди возможных – заморозка средств из Фонда сбалансированного развития ЕС, а также «пакости» со стороны ВСУ, считает Лизан.

    Инициированное восточноевропейской страной дело напрямую затрагивает российские интересы, «поскольку касается нашего имущества и активов, которые не только неправомерно удерживаются в ЕС, но и используются в нарушение международного права для финансирования войны», указал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. «Но Венгрия не выступает адвокатом России. У нее есть свои причины бороться с этим воровским шабашем», – подчеркнул он в своем Telegram-канале.

    Парламентарий указал: решения люксембургского суда в правовой системе ЕС имеют обязательный характер. «Неизбежно суду придется разбираться и с нарушением консенсуса, и со статусом российских активов, балансируя между правосудием и этой самой «общей внешней политикой и политикой безопасности». Никаких иллюзий не питаем, но искренне хочется пожелать Венгрии победы в отстаивании права, которое столь последовательно попирает Евросоюз, подменяя его сами знаете чем», – заключил Косачев.

    Напомним, Венгрия подала иск против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира (EPF). Внимание на это обратило издание Portfolio. По информации СМИ, иск, который Будапешт направил еще в июле, на этой неделе был принят к рассмотрению судом ЕС. Он касается решения Евросовета от мая 2024 года и протокола управляющего комитета EPF от февраля 2025 года.

    Евросовет решил, что почти все поступления от налогообложения доходов с замороженных российских активов будут направлены в Европейский фонд мира, из которого затем компенсируются расходы на военную помощь Киеву. Венгрия заявляет, что это решение принято без учета ее мнения и нарушает процедуры согласования.

    «При принятии оспариваемого решения комитет EPF нарушил вышеупомянутые положения, указав в своем решении, что Венгрия, якобы не являясь «государством, делающим взносы», не могла участвовать в голосовании и, как следствие, ее голос был проигнорирован», – цитирует издание текст иска. Речь идет о трех–пяти миллиардах евро в год, EPF уже перечислил Украине 11 млрд.

    Отмечается, что решение суда может иметь прецедентное значение. Если Венгрия выиграет дело, подобная процедура не сможет повториться и аналогичные голосования в Совете ЕС должны будут рассматриваться индивидуально. Однако, если Будапешт проиграет, это приведет к тому, что вето Венгрии подобным способом будут обходить и в дальнейшем.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 00:56
    Первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки возбудили в России

    Tекст: Ирма Каплан

    Жителю Оленегорска предъявили обвинение после того, как его доберман напал и оставил 80-летнюю женщину с тяжелыми травмами во дворе жилого дома, сообщили в УМВД России по Мурманской области.

    Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ, сообщили в УМВД России по Мурманской области.

    По данным следствия, в апреле 2025 года 41-летний мужчина, владелец собаки породы доберман, не обеспечил надлежащий контроль за животным, позволив ему находиться на улице без присмотра, поводка и намордника.

    В результате собака столкнулась с 80-летней женщиной во дворе дома № 8 по улице Мира, что привело к ее падению и получению тяжелых телесных повреждений. Судебно-медицинская экспертиза признала вред здоровью потерпевшей тяжким.

    В отношении владельца животного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

    Как подчеркнули в полиции, этот случай стал первым в современной практике МВД России, когда уголовное дело по статье 118 УК РФ возбуждено именно из-за последствий самовыгула собаки, причинившей тяжкий вред здоровью человека.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас предложил ужесточить ответственность за самовыгул собак, чтобы предотвратить угрозу жизни людей.

    В мае Следственный комитет инициировал уголовное дело после того, как в Таганроге ротвейлер напал на двенадцатилетнего мальчика, которому понадобилась операция.

    Комментарии (8)
    28 августа 2025, 18:28
    Экс-директора Театра сатиры заподозрили в крупном хищении госсредств

    Экс-директор Театра сатиры Мамедали Агаев задержан по подозрению в крупном мошенничестве

    Экс-директора Театра сатиры заподозрили в крупном хищении госсредств
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Силовые структуры задержали бывшего директора Театра сатиры Мамедали Агаева, которого подозревают в хищении более 20 млн рублей из бюджета Москвы.

    По данным, которые приводит ТАСС, в столице сотрудники МВД и ФСБ задержали бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева по подозрению в мошенничестве.

    Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что задержанный подозревается в хищении из бюджета Москвы свыше 20 млн рублей.

    Она отметила: «Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан житель столицы.

    Бывший директор одного из крупнейших театров подозревается в мошенничестве». В правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о Мамедали Агаеве, который возглавлял Театр сатиры с 1992 по 2021 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководителю МХАТ им. М. Горького и Михайловского театра Владимиру Кехману предъявлено обвинение в растрате, он находится под подпиской о невыезде.

    Спекулянты, которые нелегально продавали билеты, ранее забирали до половины дохода Большого театра, пока не были введены новые меры защиты.

    В 2025 году театры России получат более 1 млрд рублей на обновление материально-технической базы и создание новых постановок.

    Комментарии (4)
    28 августа 2025, 16:47
    Эксперт: Морские дроны России заставят ВСУ чувствовать себя неуютно в морских акваториях

    Военный аналитик Кнутов: Потопление украинского корабля «Симферополь» – предупреждение судам, перевозящим оружие для ВСУ

    Эксперт: Морские дроны России заставят ВСУ чувствовать себя неуютно в морских акваториях
    @ Mil.gov.ua (CC BY 4.0)

    Tекст: Анастасия Куликова

    Потопление украинского корабля «Симферополь» российским безэкипажным катером – сигнал странам НАТО, которые судами перевозят оружие для ВСУ. Кроме того, благодаря развитию подобных дронов ВС России в перспективе могут взять одесские порты под контроль, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Аналитики также подчеркивают: успешное применение морского дрона переводит войну на море в новую фазу.

    «Потопление российским безэкипажным катером корабля «Симферополь» ВМС Украины – важный прецедент. Мы показали, что у нас есть морские дроны, которые будут кошмарить не только остатки украинского флота, но и те суда, которые везут оружие для ВСУ под видом гражданских грузов», – подчеркнул Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    По его мнению, для российских сил открывается перспектива «взять под контроль одесские порты». «Нынешняя операция стала хорошей демонстрацией наших возможностей», – добавил собеседник. Кнутов напомнил, что Россия активно ведет разработку БЭКов. В июне прошлого года были представлены «Визир», «Оркан», «БЭК-1000». В 2025 году безэкипажные катера были применены на учениях «Июльский шторм».

    Эксперт считает, что успех удара по украинскому кораблю обеспечила разведка. «Наверняка работал беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который имеет хорошую разведывательную аппаратуру, мощную видеокамеру. С помощью БПЛА, вероятно, обнаружили цель, а дальше по наводке действовал БЭК», – рассуждает спикер.

    «Потопление «Симферополя» стало пробным и успешным ударом. Я думаю, что в последующем мы увидим еще такие операции, а применение морских дронов станет более широким. Таким образом, противнику придется чувствовать себя неуютно в тех морских акваториях, к которым он привык», – акцентировал Кнутов.

    Авторы Telegram-канала «Военная хроника» называют этот эпизод «боевым крещением российских БЭКов и шагом к их дальнейшему применению». «Теперь ключевой вопрос масштабирования атак сводится к двум факторам. Первый – серийное производство: насколько быстро Россия сможет наладить выпуск БЭКов в больших количествах. Второй – средства противодействия: какие технологии и тактики сможет выработать украинская сторона для защиты морских маршрутов», – отмечают аналитики.

    «Дефицита целей у БЭКов не будет: морской трафик в Одессу остается плотным – а значит, ударные возможности дронов будут востребованы постоянно. Успешное применение морского дрона России переводит войну на море в новую фазу, где можно не только отвечать на удары, но и наносить их. Все теперь зависит от того, смогут ли эти удары принять массовый характер, превратившись в фактор, способный парализовать движение в западной части Черного моря и прервать морские поставки на Украину», – заключили эксперты.

    Ранее Минобороны сообщило о потоплении украинского военного корабля. «С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю «Симферополь» ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул», – говорится в сообщении ведомства.

    «Этот крайне невезучий кораблик – «Симферополь» – можно считать олицетворением «могучих» военно-морских сил Украины», пишут авторы канала WarGonzo в Telegram-канале. «Это самое крупное судно, что смогла построить и принять в состав своего флота постмайданная Украина, изначально являлось средним рыболовным траулером морозильным (СРТМ) советской постройки», – напомнил он.

    «В 2016 году на него установили станцию радиотехнической разведки, 30-мм пушку и ПЗРК «Игла» – так рыбак стал военным разведчиком. В апреле 2019 года он был спущен на воду в Киеве, в мае на борту произошел пожар. С тех пор «Симферополь» находился на ремонте и испытаниях», – отметил моряк. Он допустил, что атака БЭКа предотвратила первый выход украинского разведывательного траулера в море. «Вот и нечего называть свои корабли именами чужих городов», – акцентировал специалист.

    Комментарии (13)
    28 августа 2025, 03:39
    Напавший на полицейских в Москве мужчина был под наркотиками

    Tекст: Ирма Каплан

    Подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в московском районе Щелково был в наркотическом опьянении, сообщили в правоохранительных органах.

    «При задержании мужчина вел себя неадекватно. По предварительной информации, подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения», – приводит ТАСС данные источника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, среду в столице агрессивный мужчина с ножом попытался атаковать полицейских, его задержали.

    Личность мужчины, напавшего на сотрудников полиции на Щелковском шоссе, установлена – им оказался бывший участник террористической организации ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России).


    Комментарии (12)
    28 августа 2025, 20:18
    Белоусову показали систему автоматического полета дронов без оператора

    Министру обороны России продемонстрировали систему автоматического управления беспилотниками группировки «Центр»

    Во время инспекции командования «Центр» Андрею Белоусову представили уникальную систему, способную управлять полетом дронов по координатам без участия оператора.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время визита к военной группировке «Центр» ознакомился с новейшей разработкой, сообщает РИА «Новости». Речь идет о системе, которая обеспечивает автоматический полет беспилотных летательных аппаратов и их групп по заданным координатам без необходимости вручного управления со стороны оператора.

    В сообщении Министерства обороны отмечается, что система позволяет координировать действия дронов максимально автономно.

    Кроме того, министру обороны продемонстрировали наземные робототехнические комплексы, которые способны доставлять материально-технические средства и провизию на передовую, осуществлять дистанционное минирование, устанавливать невзрывные заграждения и уничтожать укрепления противника с использованием мощных кумулятивных зарядов.

    Белоусов лично поблагодарил командование и военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и вручил государственные награды отличившимся бойцам, проявившим мужество и героизм в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке «Дрон экспо – 2025» в Казани показали устройство, которое может получать видеосигнал с вражеских FPV-дронов и выводить его на экран оператора. Российские беспилотники Supercam вызвали интерес у стран постсоветского пространства, Персидского залива и Юго-Восточной Азии, что демонстрирует растущий экспортный потенциал. В Белоруссии создали технологию, способную выявлять угрозу от беспилотников даже в условиях «радиомолчания».

    Комментарии (2)
    28 августа 2025, 00:40
    Кравцов заявил об апробации новых правил расчета зарплат учителей

    Tекст: Ирма Каплан

    Минпросвещения и Минтруд России продолжают совместную работу над критериями зарплаты учителей, заявил министр просвещения Сергей Кравцов, отметив, что задача осложняется тем, что корень проблем тянется еще их 90-х годов прошлого века.

    «Сегодня мы совместно с Министерством труда работаем над тем, чтобы у нас фактически были единые, понятные критерии начисления заработной платы, чтобы дифференциацию по возможности исключить. Новая система оплаты труда, которая апробируется, как раз призвана ответить на эти вопросы», – приводит портал Smotrim слова Кравцова в интервью телеканалу «Россия 1».

    Он подчеркнул, что педагогика теперь на третьем месте по популярности у абитуриентов, поэтому, по мнению министра, молодой учитель должен понимать, какая у него будет зарплата и за какой объем нагрузки.

    «Новая система оплаты труда, которая апробируется, как раз призвана ответить на эти вопросы», – сказал Кравцов.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, в трех регионах России стартует пилот новой системы оплаты труда педагогов, где большая часть зарплаты будет фиксированной, а остальное – стимулирующими выплатами.

    В начале августа Министерство просвещения утвердило расчетные рабочие нормы по ставке для различных педагогических специальностей, включая учителей, воспитателей и логопедов.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 14:47
    Патриарх Кирилл рассказал, что мог не стать священником

    Патриарх Кирилл рассказал, что мог не стать священником из-за влияния светских сил

    Патриарх Кирилл рассказал, что мог не стать священником
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Патриарх Кирилл поделился личным переживанием о риске сменить жизненный путь под давлением светских обстоятельств, отметив важность молитвы в этот момент.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что мог не стать священником из-за внешнего светского давления, передает РИА «Новости».

    Он рассказал, что в его жизни был опасный момент, который мог повернуть судьбу в другую сторону, и этот поворот был связан с влиянием «определенных светских сил».

    «В моей жизни было опасное событие, которое могло развернуть эту жизнь в ту сторону, где неизвестно, смог ли бы я когда-то стать священником. И вот накануне такого возможного разворота, который был связан с воздействием определенных светских сил, я действительно сильно молился перед Царицей Небесной, перед ее иконой Скоропослушницы в Александро-Невской лавре города Петербург. И шансов избежать тех тяжких и опасных для моей дальней жизни обстоятельств было очень немного, потому что за теми обстоятельствами стояла в каком-то смысле сила государства. И вот – все произошло так, как я просил у Царицы Небесной», – рассказал патриарх в проповеди после литургии в Успенском соборе Кремля.

    В Русской православной церкви 28 августа отмечается Успение Пресвятой Богородицы, последний двунадесятый праздник церковного года. Эта дата остается неизменной и знаменует окончание двухнедельного Успенского поста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный монастырь с первосвятительским визитом.

    В Москве патриарх Кирилл провел крестный ход от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру в честь празднования Дня Крещения Руси. Вопрос о проведении встречи между патриархом Кириллом и папой Львом XIV пока не стоит на повестке, однако Русская православная церковь готова к диалогу.

    Комментарии (5)
    28 августа 2025, 04:25
    Технологию для неуязвимых к средствам РЭБ дронов создали в Москве

    Tекст: Ирма Каплан

    Московские инженеры внедрили искусственный интеллект в дроны и разработали технологию, которая позволяет им самостоятельно достигать цели даже при потере сигнала управления и быть неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    «Мы научили обычные дроны с радиоуправлением и аналоговым видео преодолевать РЭБ противника. Все новые образцы наших аппаратов, применяющиеся в СВО, оснащены технологией автоматического удержания цели с искусственным интеллектом. ИИ внедряется в беспилотник, что позволяет дрону доводить самого себя до цели без участия оператора. Технология делает аппараты неуязвимыми к воздействию средств РЭБ», – рассказал представитель оборонно-промышленного комплекса ТАСС.

    По его словам, если пилот осуществил захват цели, то дрон сам доведет себя до нее, даже если у него перестанет работать видео или управление. Благодаря дронам «Бумеранг» с автоматическим удержанием цели с ИИ был взят Часов Яр.

    Массовое производство таких аппаратов было развернуто в период с ноября 2024 по март 2025 года. В ранних версиях искусственного интеллекта видеокамера дрона фиксировала на контрастной цели, например на бронеобъекте, с расстояния около 200 метров.

    В новых модификациях «Бумеранга» захват района цели теперь возможен уже за километр, а по мере приближения можно выбирать конкретные участки объекта, такие как гусеницы танка или окна зданий, и корректировать маркер цели без выхода из автопилота.

    Источник отметил, что при использовании автоматического удержания цели с искусственным интеллектом экономия заряда аккумулятора по сравнению с работой опытного оператора достигает 25%.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, на Украине пожаловались на «умные» российские дроны нового поколения. Российские военные начали применять систему связи для FPV-дронов «Кузнечик».

    Бойцы группировки войск «Восток» используют на Южно-Донецком направлении беспилотники «Бумеранг», которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и не поддаются подавлению антидроновым ружьем.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 05:08
    Журнал Compact в Германии выпустил серебряную медаль с изображением Путина

    Tекст: Ирма Каплан

    В статье, посвященной этой акции, праворадикальный журнал указывает, что даже для них это слишком, но они готовы рисковать, чтобы отметить российского лидера Владимира Путина серебряной медалью за патриотизм и противостояние Западу.

    «Он – враг Запада, а они день и ночь разжигают ненависть к нему: Владимиру Путину. Поскольку русский патриот противостоит натовским поджигателям войны, их ненависть не знает границ, этого достаточно, чтобы мы отметили заслуги Путина новой серебряной медалью», – сказано в презентации медали журналом Compact.

    Затем журнал иронично перечисляет громкие российско-германские внешнеполитические кейсы, в которых привычно виноватой оказывается Россия и ее лидер: «Северные потоки» и дестабилизация экономики ФРГ, с которыми, как отмечено в тексте, отлично справляются самостоятельные политики.

    «Для патриотов Владимир Путин, в конечном счете, является маяком надежды: он защищает христианские ценности, выступает против «радужных фантазий» и стремится к суверенитету отечества», – говорится в заметке.

    Там вспоминают незабываемые кадры, когда Путин выступал в Бундестаге на немецком языке в 2001 году под бурные аплодисменты и отмечают, как изменились времена.

    «Для нас очевидно: этот человек заслуживает чести быть удостоенным серебряной медали», – резюмирует журнал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, немецкий политик Клаус фон Донаньи заявил, что стабильность в Европе невозможна без конструктивного взаимодействия с Россией и учета ее интересов. Экономист Джеффри Сакс заявил о необходимости для европейских государств самостоятельно выстраивать отношения с Россией в своих национальных интересах.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 03:10
    Юрист Ибрагимова рассказала о правилах премирования сотрудников с сентября

    Tекст: Ирма Каплан

    С 1 сентября 2025 года статья 135 ТК РФ будет дополнена новой частью, которая устанавливает новые правила назначения и выплаты премий, к этому моменту работодатели обязаны обновить локальные документы о порядке премирования и депремирования работников, рассказала Аида Ибрагимова, руководитель практики «Кадровый комплаенс» КСК ГРУПП.

    В документах потребуется четко указать виды премий, периодичность выплат, назначение премий, а также конкретные показатели эффективности работы, по которым оценивается достижение целей отделом или сотрудником. Также в актах должно быть прописано, кто оценивает работу и принимает решение о премировании, сообщила юрист в беседе с агентством «Прайм».

    Условия для начисления премий могут включать выполнение плана продаж, достижение определенного объема инвестиций, заключение контрактов, соблюдение трудовой дисциплины, отсутствие претензий от клиентов и иные параметры, уточнила специалист.

    Размер премии ограничивается лишь финансовыми возможностями работодателя. Он может быть фиксированный, рассчитываться по определенной формуле или определяться оценками успешности выполнения работы», – сказала Ибрагимова.

    Депремирование допускается только за период совершения проступка, при этом месячная зарплата сотрудника не должна уменьшаться более чем на 20%. Выплата премии остается правом работодателя, а не его обязанностью, и основывается на выполнении заранее установленных условий, закрепленных во внутренних документах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с началом осени вступают в силу новые федеральные правила оплаты ночных смен и пересмотренный порядок расчета среднего заработка, заявил депутат Государственной думы Алексей Говырин.

    До этого Говырин сообщал, что с 1 октября 2025 года запланировано повышение окладов отдельных категорий работников федеральных учреждений на 7,6%.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 22:17
    ERR сообщил о вручении в МИД Эстонии ноты протеста временному поверенному России

    Tекст: Ирма Каплан

    Новостной портал Эстонского национального телерадиовещания ERR сообщил о вызове в МИД страны временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина в связи с ударами ВС России по целям на Украине.

    «В четверг, 28 августа, министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, чтобы вручить ему ноту протеста в связи с ночным масштабным ударом РФ ракетами и дронами по Киеву», – сказано в материале ERR.

    В ноте эстонская сторона обвиняет российских военных в нападении на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей, упрекая в нарушении Венской конвенции.

    «В четверг высокопоставленных российских дипломатов также вызвали в Латвии, Литве и Великобритании», – резюмирует эстонский портал.

    Напомним, ранее смог накрыл Киев после серии взрывов и пожаров. Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киеве и подконтрольном Киеву Запорожье.

    Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва продолжает наносить удары по украинской военной инфраструктуре, при этом по-прежнему рассчитывает на дипломатическое решение конфликта. В конце июля он сообщал, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам на контролируемой киевским режимом территории.

    Более того, в декабре 2024 года глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва выбирает цели для поражения на территории Украины исходя из угроз, поступающих в адрес России, включая центры принятия решений в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 04:53
    Незаконная передача SIM-карт стала уголовно наказуемым преступлением

    Tекст: Ирма Каплан

    С 1 сентября за организацию передачи SIM-карт и персональных данных для входа в аккаунт третьим лицам в Уголовном кодексе появится отдельное наказание, вплоть до срока отбывания в местах заключения.

    С осени вступят в силу нормы закона №282-ФЗ от 31.07.2025, согласно которым  совершение из корыстных мотивов вышеназванных действий станет поводом для  штрафа до 700 тыс. рублей или лишать свободы до трех лет, напоминает  «Парламентская газета».

    При участии в передаче абонентских номеров предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет, а за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции оштрафовать могут на сумму до 300 тыс. рублей или приговорить к лишению свободы до двух лет.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Артем Шейкин, являющийся автором законопроекта, предусматривающего запрет передачи SIM-карты другому лицу, пояснил, кого затронет запрет на передачу SIM-карты другому лицу.

    Комментарии (0)
