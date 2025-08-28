Астроном: Солнце сейчас копит энергию для мощной вспышки

Астроном Попов: Число пятен на Солнце приблизилось к пиковым значениям

Tекст: Татьяна Косолапова

Ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что за прошедшие сутки на одной из областей Солнца зафиксировали не менее 100 новых пятен. При этом не произошло ни одной вспышки, в связи с чем специалисты подчеркивают, что непонятно, «куда девается вся эта энергия».



«Сейчас мы находимся на пике солнечной активности, который прогнозировался как раз на 2024-2025 годы. Солнечные циклы длятся около 10–11 лет, и сейчас как раз настал этот пик. Этим объясняется, почему мы видим так много полярных сияний и фотографий с ними – Солнце активно», – говорит Попов.

Он объясняет, что сотня пятен на Солнце за сутки – это близко к пиковым значениям и рекордам, но бывало до 200 выбросов. Интересно, что при всей активности на поверхности Солнца не наблюдается мощных выбросов. На это может быть несколько причин. Во-первых, энергия способна медленно накапливаться в корональных петлях и арках за счет диффузии и нагрева, чтобы затем высвободиться в виде одной сильной вспышки.

Во-вторых, за последние десятилетия астрономические приборы стали значительно чувствительнее, и сегодня они фиксируют множество мелких пятен и слабых вспышек, которые раньше просто ускользали от внимания специалистов. И наконец – сама динамика Солнца настолько сложна и многогранна, что остается непредсказуемой. «Это можно сравнить с прогнозом погоды: мы понимаем основные процессы, но из-за огромного числа переменных предугадать все до мельчайших деталей невозможно», – поясняет специалист.

По его словам, солнечные пятна – это временные «холодные» области на раскаленной поверхности Солнца. «Их температура ниже температуры фотосферы, которая составляет около 6000 кельвинов, всего на 1000-1500 градусов. Поэтому хотя они и называются «холодными», в обычном смысле таковыми не являются: по нашим меркам это все равно адски горячая плазма», – рассказывает астроном.

Появляются они в связи с магнитными полями. Иногда эти поля становятся очень сильными и спутанными, как узлы в веревке. Такой магнитный «узел» выныривает изнутри Солнца и мешает нормальному движению раскаленной плазмы, не давая горячим потокам подниматься к поверхности. В результате этот участок остывает и мы видим его как темное пятно и называем его солнечным, поясняет эксперт.

«По моему прогнозу, эта активность может постепенно собраться в какое-то интересное событие. Бояться нечего – ничего опасного не ожидается, такие пики и рекорды были в 20 веке, пережили вполне благополучно, но явление это очень интересное и за ним стоит наблюдать», – подчеркивает Попов.

Однако, продолжает он, не стоит забывать про технику безопасности. На Солнце нельзя смотреть в обычные телескопы, бинокли или подзорные трубы – это приводит к слепоте. Для этого нужны специальные солнечные телескопы или корректные фильтры. «Самые простые варианты наблюдения – самодельная камера-обскура или через линзу телескопа обычного проецировать изображение на лист бумаги», – заключил собеседник.

Ранее ученые предупредили, что есть риск крупных вспышек на Солнце, поскольку нестабильное поведение солнечной активности сопровождается сильным рентгеновским излучением и необычно большим числом пятен.