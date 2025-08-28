В России решили испытать лазерную систему разминирования в зоне СВО

Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение

ВСУ признали ограничение движения по главной трассе в Херсон

Tекст: Денис Тельманов

Херсон оказался в так называемом «дроновом полуокружении», об этом сообщил военнослужащий ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко, передает ТАСС. После официального признания местными властями главной трассы в город опасной для проезда, движение по ней ограничили.

Глава областной военной администрации Херсона Александр Прокудин настоятельно рекомендовал не использовать маршрут по трассе Херсон – Николаев из-за опасности атак дронов. Луценко отметил, что альтернативой остается только одна дорога, расположенная в восьми километрах от основной.

По его словам, «основная транспортная артерия, которой питался этот областной центр, сейчас не работает. Херсон официально в дроновом полуокружении». Он также добавил, что дороги на десятки километров вглубь либо уже не проезжаемы, либо будут вскоре перекрыты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов в Херсонской области погиб один человек, двое были госпитализированы, а четыре населенных пункта остались без электроснабжения.

Автомобильный мост на Карантинный остров получил повреждения, переброска тяжелой техники для ВСУ стала невозможной. Жители Херсона услышали взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги не прозвучал.

