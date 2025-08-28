В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.0 комментариев
В России решили испытать лазерную систему разминирования в зоне СВО
LazerBuzz: Лазерная установка для разминирования пройдет испытания в зоне СВО
В ближайшее время новейшая портативная система лазерного разминирования «Посох» будет протестирована на полигоне в зоне спецоперации, сообщили в компании-разработчике LazerBuzz.
Испытания первой в России мобильной лазерной установки для разминирования «Посох» пройдут на одном из полигонов в зоне спецоперации, передает ТАСС.
Компания-разработчик LazerBuzz сообщила, что система предназначена для дистанционного и безопасного разминирования благодаря лазерному воздействию, выжигающему взрывчатое вещество без детонации.
Установка отличается относительно низкой стоимостью и может обезвреживать неразорвавшиеся снаряды, в том числе термобарические боеприпасы, мины любого типа и сбитые беспилотники. Радиус действия по статическим целям составляет от 30 до 700 метров. В компании также отметили, что технология позволяет минимизировать риски для саперов при разминировании опасных объектов.
