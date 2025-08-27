Следствие потребовало арестовать замглавы Курской области Базарова

Базарова обвинили в хищении 251 млн рублей при строительстве укреплений

Tекст: Денис Тельманов

Ходатайство следствия о заключении под стражу врио замглавы Курской области Владимира Базарова поступило в Мещанский суд Москвы, передает РИА «Новости». В ближайшее время должно начаться судебное заседание по вопросу избрания меры пресечения в отношении чиновника, сообщили в суде.

Как отмечает следствие, Базаров занимал должность заместителя губернатора Белгородской области по строительству и лично курировал закупки и строительство оборонительных сооружений. МВД России утверждает, что именно он давал указания о закупке тетраэдров с параметрами меньше технического задания и согласовывал их приобретение с Минобороны России.

По делу также проходят бывший начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства региона Владимир Губарев. Все они находятся в СИЗО. Следствие считает, что организованная группа похитила более 251 млн рублей, завышая стоимость и занижая технические характеристики оборонительных сооружений.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о присвоении или растрате в особо крупном размере, а также о получении взяток от коммерческих организаций за содействие в заключении контрактов и обеспечении покровительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, временно исполняющего обязанности замгубернатора Курской области Владимира Базарова этапировали в Москву. Следствие рассматривает возможность появления новых подозреваемых по делу о хищениях на фортификациях в Белгородской области. Владимира Базарова задержали по подозрению в хищении 1 млрд рублей при строительстве фортификационных объектов в Белгородской области.