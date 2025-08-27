Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.3 комментария
Следствие потребовало арестовать замглавы Курской области Базарова
Базарова обвинили в хищении 251 млн рублей при строительстве укреплений
Мещанский суд Москвы получил ходатайство об аресте Владимира Базарова, подозреваемого в хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области.
Ходатайство следствия о заключении под стражу врио замглавы Курской области Владимира Базарова поступило в Мещанский суд Москвы, передает РИА «Новости». В ближайшее время должно начаться судебное заседание по вопросу избрания меры пресечения в отношении чиновника, сообщили в суде.
Как отмечает следствие, Базаров занимал должность заместителя губернатора Белгородской области по строительству и лично курировал закупки и строительство оборонительных сооружений. МВД России утверждает, что именно он давал указания о закупке тетраэдров с параметрами меньше технического задания и согласовывал их приобретение с Минобороны России.
По делу также проходят бывший начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства региона Владимир Губарев. Все они находятся в СИЗО. Следствие считает, что организованная группа похитила более 251 млн рублей, завышая стоимость и занижая технические характеристики оборонительных сооружений.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о присвоении или растрате в особо крупном размере, а также о получении взяток от коммерческих организаций за содействие в заключении контрактов и обеспечении покровительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, временно исполняющего обязанности замгубернатора Курской области Владимира Базарова этапировали в Москву. Следствие рассматривает возможность появления новых подозреваемых по делу о хищениях на фортификациях в Белгородской области. Владимира Базарова задержали по подозрению в хищении 1 млрд рублей при строительстве фортификационных объектов в Белгородской области.