Названа причина крушения F-35 на Аляске в январе

Военные США: F-35 упал на Аляске из-за обледенения шасси

Tекст: Алексей Дегтярев

Вода попала в гидравлическую жидкость основных и носовой стоек шасси, передает РИА «Новости» со ссылкой на PACAF.

Вода замерзла, вызвав обледенение механизмов, что помешало полному выпуску шасси.

Отмечается, что пилот не смог отцентрировать переднюю стойку даже после нескольких проверок и консультаций с инженерами. В этот момент произошло обледенение внутри стоек шасси, а датчики самолета ошибочно определили, что истребитель находится на земле.

Система перешла в соответствующий режим управления, из-за чего пилот потерял контроль над самолетом. Ущерб от крушения оценивается в 196,5 млн долларов.

В январе на Аляске произошло крушение американского истребителя F-35 на базе ВВС Эйлсон. Пилоту удалось катапультироваться, однако самолет получил значительные повреждения.