Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.2 комментария
Названа причина крушения F-35 на Аляске в январе
Военные США: F-35 упал на Аляске из-за обледенения шасси
Причиной крушения истребителя F-35 на Аляске в январе 2025 года стал лед, образовавшийся после попадания воды в гидравлическую систему шасси, заявили Тихоокеанские военно-воздушные силы США (PACAF).
Вода попала в гидравлическую жидкость основных и носовой стоек шасси, передает РИА «Новости» со ссылкой на PACAF.
Вода замерзла, вызвав обледенение механизмов, что помешало полному выпуску шасси.
Отмечается, что пилот не смог отцентрировать переднюю стойку даже после нескольких проверок и консультаций с инженерами. В этот момент произошло обледенение внутри стоек шасси, а датчики самолета ошибочно определили, что истребитель находится на земле.
Система перешла в соответствующий режим управления, из-за чего пилот потерял контроль над самолетом. Ущерб от крушения оценивается в 196,5 млн долларов.
В январе на Аляске произошло крушение американского истребителя F-35 на базе ВВС Эйлсон. Пилоту удалось катапультироваться, однако самолет получил значительные повреждения.