Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.3 комментария
Появилось видео крушения F-35 с мощным взрывом на Аляске
На Аляске произошло крушение американского истребителя F-35, который потерпел аварию на базе ВВС Эйлсон. Пилоту удалось катапультироваться, однако самолет получил значительные повреждения.
Американские ВВС сообщили о крушении истребителя F-35 на базе ВВС Эйлсон на Аляске, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел 28 января, когда самолет потерял управление и рухнул на землю. Пилот успел катапультироваться и остался невредимым.
На кадрах видеозаписи, сделанной во время крушения, зафиксировано неконтролируемое падение истребителя.
В момент столкновения с землей произошел мощный взрыв, наносящий серьезные повреждения самолету. Представитель ВВС подтвердил факт аварии и отметил, что F-35 понес значительные повреждения.
Истребитель F-35 является одним из самых современных и перспективных в арсенале американских ВВС. Он предназначен для выполнения различных боевых задач и оснащен передовыми технологиями, включая стелс-возможности и высокую маневренность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 января в Иране в провинции Хамадан произошла авария военного самолета, оба пилота успели катапультироваться и остались живы.