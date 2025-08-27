Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.0 комментариев
Польская полиция задержала россиян по запросу Бельгии
В Польше арестовали двух граждан России по запросу Бельгии
Два гражданина России были задержаны польскими полицейскими на шоссе в Лодзинском воеводстве по подозрению в якобы совершении убийства в Бельгии.
Польские полицейские задержали двух граждан России, которых разыскивала Бельгия по подозрению в убийстве, передает ТАСС.
Задержание произошло вечером 26 августа на шоссе А2, недалеко от развязки Скерневице, при участии нескольких подразделений Лодзинского гарнизона.
«Вечером 26 августа на шоссе А2, в районе развязки Скерневице, полицейские из нескольких районов Лодзинского гарнизона задержали двух граждан России, разыскиваемых по европейскому ордеру на арест по подозрению в убийстве в Бельгии», – говорится в заявлении полиции в соцсети X.
Имена задержанных не разглашаются.
