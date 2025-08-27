Грузия пригрозила Западу обнародовать записи переговоров об открытии «второго фронта»

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Существуют соответствующие доказательства, которые при необходимости будут обнародованы», – заявил журналистам мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе.

«В кабинете тогдашнего премьер-министра (Ираклия Гарибашвили) были прямые угрозы, шантаж и оскорбления, чтобы мы открыли «второй фронт». Нам обещали помочь во всем, обеспечить соответствующей техникой и так далее. Есть доказательства всего этого, и если понадобится, обязательно будем действовать», – сказал он.

При этом Каха Каладзе подчеркнул, что, «исходя из интересов страны, лучше все останется, как есть».

По его словам, европейская бюрократия, которая грозит Грузии отменить «безвиз», «поступает по отношению к Грузии, самой лучшей из всех стран-кандидатов на вступление в ЕС, несправедливо».

«Откроете с нами переговоры о вступлении в Евросоюз? Сегодня же мы готовы! Хотите принять нас в Евросоюз? Мы готовы!», – так ответил столичный градоначальник на упреки Брюсселя в «отступлении от евроатлантического курса».

Он считает, что европейская бюрократия «шантажирует вопросом «безвиза» Грузию».

«Проиграете, потому что ваша местная агентура обречена на поражение – она радикальная, она – зло», – сказал Каха Каладзе.

По его словам, все последние критические резолюции и заявления европейских чиновников по отношению к Грузии «основаны на лжи».

«Мы, конечно же, хотим либеральный визовой режим, но не отступим от защиты национальных интересов Грузии», – сказал Каха Каладзе.

Брюссель, в частности, требует от Тбилиси отменить законы о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) и прозрачности иностранного финансирования.

