Путину сообщили о получении Херсонской областью бронированных машин скорой помощи
Путин проверил выполнение поручения о защите херсонских медицинских работников
Президент РФ Владимир Путин обсудил поставку 15 бронированных автомобилей скорой помощи для медиков Херсонской области с губернатором региона Владимиром Сальдо.
Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у губернатора Херсонской области Владимира Сальдо выполнением поручения по обеспечению защиты медицинских работников, передает ТАСС.
На встрече в Кремле Путин напомнил о своем поручении обеспечить поставку и использование бронированной техники в регионе.
Сальдо сообщил, что Херсонская область получила пятнадцать бронированных автомобилей скорой помощи. Он отметил, что машины внешне не отличаются от обычных, но обладают всеми необходимыми характеристиками.
Во время беседы губернатор Сальдо сказал: «Огромное спасибо, ваше поручение выполнено».
Ранее Путин в Кремле вручил Золотые Звезды Героев России врачам из Херсонской области.