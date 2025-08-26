Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Госавтоинспекторы усилили контроль у школ перед началом учебного года
С началом учебного года возрастает число юных пешеходов, а вместе с этим важность соблюдения водителями и родителями мер безопасности у школ, напомнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В преддверии нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции усилят службу возле всех образовательных организаций, написала Волк в своем Telegram-канале.
Водителям следует помнить о необходимости проявлять особо осторожность на участках рядом со школами, детскими садами и пешеходными переходами. Им также рекомендуют высаживать детей только со стороны тротуара и обязательно использовать детские удерживающие устройства.
Родителям советуют пройти совместно с детьми маршрут от дома до школы, обратить внимание на опасные участки и регулярно повторять правила дорожного движения. Особое внимание уделяется использованию световозвращающих элементов на одежде, обуви и рюкзаках школьников, которые позволяют сделать ребенка заметным для водителя в темное время суток или при плохой погоде.
Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова напомнила о нововведениях в школах с 1 сентября. Она отметила, что в некоторых школах в пилотном режиме решили ввести оценки за поведение.