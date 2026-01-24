На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.17 комментариев
АТОР опровергла сообщения о массовой блокировке платежей за туры
Информация о целенаправленной блокировке оплаты зарубежных туров не соответствует действительности, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).
Ассоциация туроператоров России опровергла сообщения ряда СМИ о якобы массовой блокировке банками платежей за зарубежные туры, передает РИА «Новости». В АТОР заявили, что проблемы с переводами, которые действительно фиксируются с начала 2026 года, носят иной характер..
В ассоциации пояснили, что блокировка некоторых платежей связана с ужесточением рекомендаций Банка России. Системы фрод-мониторинга банков стали активнее приостанавливать подозрительные операции, особенно переводы по карте или через Систему быстрых платежей на счета физлиц или индивидуальных предпринимателей с короткой или неразвитой платежной историей.
В АТОР добавили, что банк зачастую не видит условий договора и не может определить, что оплачиваются именно туристические услуги. Блокировки происходят и при переводе крупных сумм между собственными счетами в разных банках, а также в некоторых случаях при оплате туров юридическим лицам, в том числе через СБП.
Организация подчеркнула, что эта проблема не связана напрямую с туристической сферой или оплатой зарубежного отдыха. Аналогичные блокировки могут возникать и при оплате российских отелей, речных круизов и других крупных покупок, если совпадают обстоятельства платежа.
АТОР сообщила, что внимательно следит за ситуацией и готова обсуждать вопросы с банками и регулятором, чтобы минимизировать сбои при легальных переводах за туристические услуги.
Ранее ассоциация предупреждала, что турагенты-фрилансеры и индивидуальные предприниматели, принимающие оплату на личные счета, могут попасть под ограничения из-за новых правил Банка России.
Финансовые организации стали замораживать переводы граждан за туристические путевки, считая такие операции подозрительными.
Банки заблокировали до 3 млн карт и счетов граждан за первые недели января из-за расширения критериев подозрительных операций.
При этом в Центробанке заявили, что число обращений по поводу блокировки карт с начала января оказалось в два раза ниже обычного уровня.