«Народный фронт» расширил акцию по сбору помощи военным медикам в зоне СВО

Tекст: Вера Басилая

«Народный фронт» под лозунгом «Все для Победы!» продолжает расширять сотрудничество с крупными корпорациями и малым бизнесом для поддержки военных на передовой.

В рамках инициативы в медучреждениях, аптеках и даже кофейнях по всей России появились баннеры с QR-кодами для пожертвований в адрес целевых сборов на нужды бойцов. Эти меры направлены на объединение россиян вокруг помощи защитникам в зоне спецоперации на Украине.

Особое внимание уделяется поддержке военных медиков. К 28 августа, в День военного медика, «Народный фронт» проведет акцию по передаче нового оборудования врачам на фронте – собранные средства пойдут на закупку техники, медоснащения и средств индивидуальной защиты для эвакуационных групп. Как отметил депутат Госдумы и врач Бадма Башанкаев, сейчас крайне важно обеспечить фронтовых медиков современными эвакуационными тележками и транспортом, ведь «враг объявил охоту за нашими военными медиками, и все это оборудование – расходный материал».

К инициативе присоединились государственные и частные клиники, размещая у себя информационные материалы о сборе и давая пациентам возможность внести вклад в общее дело. Главврач одной из сетей медцентров Мария Декалина подчеркнула удобство такой поддержки для посетителей, а генеральный директор другой сети Кирилл Порхачев выразил полную поддержку коллегам на передовой, пожелав им крепости духа.

Акция вышла за пределы медицины: теперь к ней присоединились кофейни, фитнес-клубы и барбершопы по всей стране. Владельцы и управляющие этих заведений отмечают, что размещение баннеров с QR-кодами – удобный и эффективный способ поддержки военных медиков. В фитнес-клубах, где бойцы восстанавливаются после командировок, связь с фронтом ощущается особенно остро.

Символом акции стал военный медик с позывным «Арс» из Сызрани, служащий на передовой. Он рассказал, что помощь от «Народного фронта» регулярно поступает именно тогда, когда она особенно нужна, а слова благодарности в его адрес передают и другие участники инициативы. На собранные деньги закупаются автомобили, багги, медицинское оборудование и медикаменты для эвакуационных групп на линии боевых действий.

Сбор «Военным медикам» продолжается, присоединиться к акции можно на сайте «Все для Победы!».