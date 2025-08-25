Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?10 комментариев
Локомотив пассажирского поезда «Москва – Владивосток» сошел с рельсов в Забайкалье
Локомотив пассажирского поезда «Москва – Владивосток» сошел с рельсов
Могочинская транспортная прокуратура проводит проверку после схода локомотива пассажирского поезда на станции Артеушка с рельсов.
«По предварительным данным, 24 августа около 18.30 (местного времени), вблизи станции Артеушка Забайкальской железной дороги произошел сход одной колесной пары локомотива пассажирского поезда №10, следующего по маршруту «Москва – Владивосток», – сказано в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Там отметили, что пострадавших в результате инцидента нет.
Движение восстановлено в 20.30 (местного времени), задержка составила 3 часа 57 минут.
Могочинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, локомотив сошел с рельсов во время маневровых работ на станции Таксимо в Бурятии.