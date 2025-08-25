  • Новость часаСилы ПВО уничтожили за три часа над регионами России семь дронов ВСУ
    Сотрудничество Украины и Швеции в авиации повторит судьбу ракеты «Сапсан»
    Лавров сказал, кем Россия считает Зеленского
    МИД Индии дал совет тем, кто не хочет покупать индийскую нефть
    В Хорватии разгорелся скандал из-за фашистского приветствия певца на концерте в Загребе
    Лавров подтвердил намерение России устранить все угрозы с Украины
    Юшков назвал цель удара Украины по порту Усть-Луга в Ленобласти
    Венгрия отвергла угрозы Зеленского по поводу «Дружбы»
    Зеленский отказался идти на компромиссы ради мира на Украине
    Вице-президент США заявил о надежде завершить конфликт на Украине за полгода
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    10 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодежь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    5 комментариев
    25 августа 2025, 04:48 • Новости дня

    Локомотив пассажирского поезда «Москва – Владивосток» сошел с рельсов в Забайкалье

    Tекст: Ирма Каплан

    Могочинская транспортная прокуратура проводит проверку после схода локомотива пассажирского поезда на станции Артеушка с рельсов.

    «По предварительным данным, 24 августа около 18.30 (местного времени), вблизи станции Артеушка Забайкальской железной дороги произошел сход одной колесной пары локомотива пассажирского поезда №10, следующего по маршруту «Москва – Владивосток», – сказано в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

    Там отметили, что пострадавших в результате инцидента нет.

    Движение восстановлено в 20.30 (местного времени), задержка составила 3 часа 57 минут.

    Могочинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, локомотив сошел с рельсов во время маневровых работ на станции Таксимо в Бурятии.

    24 августа 2025, 16:36 • Новости дня
    Лавров сказал, кем Россия считает Зеленского

    Лавров: Россия признает Зеленского де-факто главой режима на Украине

    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин готов провести встречу с Владимиром Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. По словам Лаврова, Россия признает Зеленского де-факто главой режима, однако не считает легитимным лицом для подписания юридических документов.

    Лавров заявил, что встречаться с Зеленским только ради появления того в публичном пространстве нецелесообразно, передает РИА «Новости».

    По словам министра, Россия признает Зеленского де-факто главой режима на Украине и готова вести с ним переговоры в этом статусе. «Нет, мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – отметил Лавров в интервью телеканалу NBC.

    При этом глава МИД подчеркнул, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Лавров подчеркнул, что при переходе к подписанию соглашений необходима ясность по вопросу легитимности подписанта, а согласно конституции Украины, Зеленский таковым не является.

    Ранее Зеленский заявил о готовности к любому формату встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Лавров отмечал, что риторика Зеленского о возможной встрече с Путиным служит скорее медийным ходом, чем реальному урегулированию ситуации.

    Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».

    Комментарии (37)
    24 августа 2025, 16:12 • Новости дня
    Задержан четвертый подозреваемый в убийстве футболиста в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура Московской области сообщила о задержании четвертого подозреваемого по делу о смертельном избиении молодого футболиста в городском округе Щелково.

    Задержанный – мужчина в возрасте 32 лет, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

    В ближайшее время суд определит меру пресечения для задержанного, уточнили в ведомстве.

    Напомним, футболист любительского клуба «Русская община Щелково» Арсений Ершович скончался в больнице после жестокого избиения группой лиц.

    Комментарии (17)
    24 августа 2025, 13:30 • Видео
    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 05:52 • Новости дня
    США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM за деньги ЕС

    WSJ узнала об одобрении в США продажи 3350 дальнобойных ракет Киеву за деньги ЕС

    @ Public domain

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза и поступят Киеву в течение шести недель.

    Для применения новых ракет Украине потребуется разрешение Пентагона, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    По данным издания, стоимость этого пакета военной помощи 850 млн. долларов, большую часть которой выделили европейские страны, уточняет ТАСС, отметив, что WSJ не уточняет полный состав пакета военпомощи.

    В любом случае его одобрение отложено до итогов встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским.

    Напомним, WSJ раскрыла, как Пентагон несколько месяцев не позволяет Украине использовать дальнобойное оружие.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    В августе групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в Минобороны страны.

    Комментарии (29)
    24 августа 2025, 06:43 • Новости дня
    Тело альпинистки Наговицыной осталось на пике Победы до весны 2026 года
    @ Наталья Наговицина

    Tекст: Ирма Каплан

    Специалисты сообщили, что тело альпинистки Натальи Наговицыной, пытавшейся подняться на пик Победы, останется в горах Киргизии до весны 2026 года.

    Альпинистский сезон 2025 года завершен, поиски Наговицыной возобновятся не раньше весны 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    На канале представлено видео последней попытки спасателей на высоте 6100 м добраться до альпинистки сквозь снежный буран на пике Победы. Наталья застряла на высоте 7140 м, где сорвалась на одном из самых сложных витках маршрута и сломала ногу. Это усугубило ситуацию.

    Спасатели ранее сообщали, что искать Наталью не нужно, ее местоположение известно, но добраться туда невозможно.

    Ранее сообщалось, что российская альпинистка Наталья Наговицына перестала подавать признаки жизни на пике Победы при температуре минус 23 градуса. Она оставалась на вершине со сломанной ногой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели сообщили, что спуск альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы в Киргизии невозможен из-за отсутствия подходящих вертолетов и сложных погодных условий.

    Спасательная группа, которая попыталась добраться к альпинистке Наталье Наговицыной, застрявшей на пике Победы, едва не погибла из-за жесткой посадки вертолета, рассказал руководитель первой спасательной экспедиции Александр Семенов.

    Комментарии (13)
    24 августа 2025, 12:36 • Новости дня
    Хинштейн резко осудил удар украинского дрона по Курской АЭС

    Хинштейн назвал атаку украинского беспилотника на Курскую АЭС подлой агонией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атака украинского беспилотника на Курскую АЭС является «подлой агонией врага», заявил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

    По его словам, удары по атомной электростанции – не просто военные преступления, а угроза ядерной безопасности и нарушение всех международных конвенций.

    «Удары по АЭС – это не просто военные преступления. Это угроза ядерной безопасности, переход всех границ международных конвенций», – написал он в своем Telegram-канале.

    Хинштейн добавил, что сотрудники станции продолжают работу в сложных условиях. Он подчеркнул, что атака, направленная на срыв строительства новой АЭС-2 и нанесение вреда объекту, – это «подлая агония врага».

    Врио губернатора отметил, что все виновные в этих преступлениях должны будут понести справедливое наказание.

    Напомним, ночью над Курской АЭС был сбит украинский беспилотник, при падении и взрыве которого началось локальное возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате атаки блок №3 был разгружен на 50%.

    Комментарии (10)
    24 августа 2025, 07:28 • Новости дня
    «Северяне» объяснили отсутствие активности ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    На Теткинском и Глушковском участках фронта, а также в районе Юнаковки на Сумском направлении ВСУ за сутки активных действий не предпринимали, рассказали бойцы группировки войск «Север».

    «Отсутствие активных действий со стороны ВСУ вызвано крайне низкой укомплектованностью подразделений, действующих на направлении, которая составляет от 30% до 40%. Такая цифра – результат бессмысленных штурмов Новоконстантиновки (Перше Травня), Алексеевки и Степового (Ленинское)», –  сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки войск «Северный ветер».

    По всему Сумскому фронту работает артиллерия группировки войск «Север» и авиация ВКС России. Штурмовые группы ВДВ продвигаются в Юнаковке и практически вышли на юго-западные границы населенного пункта.

    «В Юнаковке «Северяне» значительно продвинулись в южном и юго-западном направлениях, овладев 14 зданиями в и двумя позициями в прилегающих лесополосах. Общее продвижение составило до 400 м», – добавили военнослужащие.

    На Харьковском направлении, сломив упорное сопротивление ВСУ, бойцы продвинулись в лесу западнее Синельниково на 200 м и заняли опорный пункт. На участке фронта Меловое-Хатнее продвинулись на 600 м по лесным массивам в направлении Хатнее.

    «В Волчанске на левом берегу реки Волчья противник предпринял одну попытку контратаки. Район формирования штурмовой группы вскрыт разведкой, нанесено огневое поражение, атака сорвана. Есть продвижения в районе Тихого на востоке города», – сказано в посте.

    За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской), отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие ВСУ находятся на передовых позициях в Сумской области без ротации до трех месяцев, причем даже раненые остаются в строю, сообщили в российских силовых структурах.

    Кроме того, поляк Кшиштоф Флачек, ставший наемником в рядах ВСУ, оказался в плену у российских военных после того, как заблудился в лесу во время выполнения боевого задания.

    Комментарии (2)
    24 августа 2025, 10:48 • Новости дня
    Россия возобновила импорт арбузов из Грузии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия этим летом вновь начала импорт арбузов из Грузии после перерыва, следует из данных таможни соседней страны.

    Ранее отечественные компании традиционно закупали арбузы у фермеров Грузии в июне и июле, однако в 2022 году поставки прекратились, передает РИА «Новости». В 2023 году объем импорта был минимальным – всего на 11,9 тыс. долларов.

    В 2025 году ситуация изменилась: за два летних месяца поставки из Грузии в Россию достигли 455,6 тыс. долларов. Особенно активным стал июль, когда объем импорта составил 415,8 тыс. долларов, что практически сравнимо с показателями до перерыва в закупках.

    Кроме России, арбузы у грузинских производителей этим летом приобретали Армения и Белоруссия. Армения закупила арбузы на 232,6 тыс. долларов, а Белоруссия – на 23,8 тыс. долларов.

    Ранее Россия ввезла рекордное количество грузинского вина.

    В первом полугодии 2023 года Грузия поставила в Россию рекордное количество автомобилей и лимонада.

    Комментарии (6)
    24 августа 2025, 15:12 • Новости дня
    Минобороны сообщило о возвращении 146 российских военных из плена
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обмена с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 146 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона передала 146 военнопленных вооруженных сил Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Кроме того, домой вернулись восемь граждан России, жителей Курской области, которых незаконно удерживали киевские власти. Все освобожденные россияне сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

    В ближайшее время освобожденные военнослужащие и гражданские будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Важную посредническую роль при проведении обмена сыграли Объединенные Арабские Эмираты, подчеркнули в министерстве.

    На прошлой неделе в результате обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулись 84 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Помощник президента России Владимир Мединский сообщал, что из тысячи военнослужащих вооруженных сил Украины, которые ранее обращались к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое.

    Комментарии (2)
    25 августа 2025, 00:12 • Новости дня
    Российский пловец Свечников пропал во время заплыва через Босфор

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский спортсмен и тренер Николай Свечников во время межконтинентального заплыва через Босфор, который организовал Национальный олимпийский комитет, единственный из трех пловцов не пришел к финишу.

    «30-летний тренер из России Николай Свечников пропал без вести во время заплыва «Босфор 2025». Николай стартовал в числе первых, однако через 500-600 м после старта его потерял из вида коллега, также участвующий в заплыве», – сообщил в Telegram-канале спортивный журналист Дмитрий Егоров.

    По его данным, в 6,5-километровом заплыве принимали участие 3 тыс. человек. Финишировали трое подопечных Свечникова, однако самого Николая никто не видел. Вещи из камеры хранения он не забирал.

    Егоров добавил, что Свечников – опытный пловец, выполнявший нормативы мастера спорта на открытой воде.

    Полиция Турции и организаторы заплыва с 16 часов воскресенья ведут поиски российского пловца Николая Свечникова, который не появился на финише, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канале Mash.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский пловец Александр Степанов рассказал об особо тяжелом физическом состоянии, которое ощущал во время соревнований.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 07:17 • Новости дня
    Нутрициолог Пырьева объяснила, почему клубника и шиповник псевдоягоды

    Tекст: Ирма Каплан

    С точки зрения ботаники, плоды клубники, земляники и шиповника формируются не только из цветка, что отличает их от настоящих ягод, рассказала руководитель лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева.

    «Есть псевдоягоды, например, к которым относятся шиповник, земляника, клубника… Потому что ягода завязывается из цветка, а псевдоягода может наряду с цветком при формировании плода включать и другие части», – рассказала она РИА «Новости».

    Пырьева уточнила, что к псевдоягодам можно отнести арбуз, тыкву и дыню, так как ягода предусматривает более тонкую и съедобную оболочку, а у перечисленных плодов оболочка твердая.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ягода шелковица может вызвать расстройство желудка и вздутие живота, а также усугубить течение хронических заболеваний, связанных с уровнем сахара, давлением или пищеварением, рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.


    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 16:24 • Новости дня
    Росгвардия показала последствия ЧП в ЦДМ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росгвардия опубликовала видео с места происшествия в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке.

    На появившихся в Telegram-канале ведомства кадрах видно, что часть потолка в здании серьезно повреждена, по помещению звучит сирена. Внутри торгового центра дежурят сотрудники Росгвардии. Территория вокруг места инцидента оцеплена.

    Напомним, в воскресенье в Центральном детском магазине на Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем.

    По факту случившегося организована доследственная проверка. После случившегося ЦДМ приостановил работу на один день.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 16:48 • Новости дня
    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров: Украина и Европа пытаются исказить переговоры Путина и Трампа

    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские и европейские политики стремятся представить в искаженном свете переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    В интервью телеканалу NBC Лавров подчеркнул, что особое внимание западные политики уделяют вопросу гарантий безопасности, представляя итоги переговоров в Анкоридже в выгодном для себя свете, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что Владимир Зеленский делает акцент на желании провести встречу с российским президентом, используя при этом элементы театральности и не заботясь о содержательной стороне вопроса.

    Ранее Лавров сообщил, что Путин готов провести встречу с Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка.

    Министр выразил надежду на срыв попыток Запада нарушить переговоры по Украине.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 07:55 • Новости дня
    МВД перечислило признаки внешности и поведения потенциальных террористов

    Tекст: Ирма Каплан

    Одежда не по сезону и чрезмерная нервозность – признаки, по которым можно выявить подозрительных лиц, следует из документа Министерства внутренних дел России.

    Внимание граждан просят обращать на людей в одежде не по погоде: летом подозрительно выглядят те, кто носит плащ или толстую куртку, так как под такой одеждой могут скрываться взрывные устройства, передает ТАСС.

    Также должны настораживать большие сумки и чемоданы у людей, находящихся в неподходящих для такого багажа местах – в кинотеатре или на праздничных мероприятиях. МВД рекомендует держаться подальше от таких людей и сообщать о них в правоохранительные органы.

    Еще одним критерием названо беспокойное, испуганное или нервное поведение: если человек часто оглядывается, трогает одежду или багаж, это тоже может быть признаком подготовки к теракту. В ведомстве подчеркнули, что преступник, готовящийся к теракту, обычно «выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читает молитву».

    МВД России отмечает, что террористы могут находиться среди обычных граждан, их деятельность не всегда видна сразу, но внимательное отношение к странному поведению позволяет вовремя предотвратить ЧП. При выявлении очевидных признаков необычного поведения граждан МВД призывает незамедлительно информировать силовые структуры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД раскрыли кодовые фразы мошенников при обмане детей.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 06:57 • Новости дня
    Губернатор рассказал об отражении ночью атаки БПЛА на Смоленскую область

    Tекст: Ирма Каплан

    Смоленска область ночью в очередной раз подверглась атаке украинских БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

    «В течение ночи силами ПВО и ВКС Министерства обороны России уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов над территорией Смоленской области. Благодаря работе наших военнослужащих пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены», – сказано в посте.

    Анохин призвал смолян при обнаружении частей БПЛА не приближаться к ним, об их  местоположении проинформировать экстренные службы по телефону 112.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 17 августа над Смоленской АЭС специалисты радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали украинский беспилотник, сообщили ФСБ и Минобороны России.

    Кроме того, двое мирных жителей – мужчина и женщина – госпитализированы в состоянии средней тяжести после атаки дрона ВСУ на их автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 06:06 • Новости дня
    Джабаров назвал условия продуктивного диалога между Россией и Финляндией

    Tекст: Ирма Каплан

    Выстроить отношения с Хельсинки, который занимает «откровенно прозападную» позицию, невозможно, но Россия всегда «откликнется на призывы доброй воли» европейского государства, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

    «Если они хотят восстанавливать отношения с нашей страной, пусть подумают о том, что надо [изменить] некоторое свое поведение и отношение к России. Как минимум, занимать нейтральную позицию в том конфликте, который сейчас идет между Россией и Украиной, а не занимать откровенно прозападную, проукраинскую, пронатовскую позиции. Поэтому все в их руках», – заявил он в эфире «Говорит Москва».

    Джабаров напомнил, что русофобия и «прыжок в НАТО» – исключительно на совести Хельсинки, но и в этом случае есть варианты.

    «Если они поведут себя правильно и достойно, я думаю, что мы можем когда-то откликнуться на эти призывы доброй воли и начать какое-то сотрудничество. Но сейчас, мне кажется, это маловероятно», – резюмировал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул важность будущего диалога с Россией после завершения конфликта на Украине, отметив историческую и географическую взаимосвязь государств.

    Кроме того, немецкий политик Клаус фон Донаньи заявил, что стабильность в Европе невозможна без конструктивного

    взаимодействия с Россией и учета ее интересов.


    Комментарии (0)
    Самолет с возвращенными военнослужащими России приземлился в Подмосковье
    Лавров объяснил появление на Аляске в свитере с надписью «СССР»
    СК возбудил дело из-за инцидента с газовым баллоном в ЦДМ в Москве
    Российский пловец Свечников пропал во время заплыва через Босфор
    Задержан четвертый подозреваемый в убийстве футболиста в Подмосковье
    Федерация альпинизма решила отправить дрон к альпинистке Наговицыной
    В США скончался бывший ведущий программы «Вести» Юрий Ростов

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    Сотрудничество Украины и Швеции в авиации повторит судьбу ракеты «Сапсан»

    Киев договорился со Стокгольмом, Варшавой, Ригой и Копенгагеном о сотрудничестве в сфере военной авиации и производстве техники. Страны НАТО намерены совместить свои ВПК с украинским «опытом в области БПЛА и РЭБ». Какие военные производственные мощности могут разместить на Украине, в чем заключается угроза России и как следует пресекать такие инициативы, используя опыт уничтожения ракетной программы «Сапсан»? Подробности

    «Коалиция желающих» поставила Польшу в противоречивое положение

    Около трети стран из «коалиции желающих» выразили готовность отправить свои войска на Украину. Однако Польша категорически отказывается от подобной идеи, даже несмотря на то, что об отправке своих военных заговорили в трех прибалтийских республиках. В чем заключаются истинные мотивы поляков и нет ли здесь попытки подыграть Дональду Трампу, который тоже отказывается направлять войска на Украину? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

