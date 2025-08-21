Локомотив сошел с рельсов на станции Таксимо в Бурятии

Tекст: Вера Басилая

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК сообщило, что локомотив сошел с рельсов пятью колесными парами на станции Таксимо в Бурятии во время маневровых работ, передает РИА «Новости».

Опрокидывания состава не произошло, пострадавших в результате происшествия нет.

В данный момент устанавливается размер причиненного ущерба. Следователи проводят доследственную проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее движение по железной дороге было приостановлено после падения БПЛА на пути в Воронежской области.

До этого паровоз туристического поезда сошел с рельсов под Арзамасом.

В Белгородской области тепловоз также сошел с рельсов.

