Локомотив сошел с рельсов на станции Таксимо в Бурятии
Локомотив сошел с рельсов во время маневровых работ на станции Таксимо в Бурятии, пострадавших нет, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК сообщило, что локомотив сошел с рельсов пятью колесными парами на станции Таксимо в Бурятии во время маневровых работ, передает РИА «Новости».
Опрокидывания состава не произошло, пострадавших в результате происшествия нет.
В данный момент устанавливается размер причиненного ущерба. Следователи проводят доследственную проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
