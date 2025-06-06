После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.6 комментариев
В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов
В Прохоровском районе Белгородской области с рельсов сошел резервный тепловоз, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он указал, что предварительная версия произошедшего – подрыв железнодорожного полотна. Пострадавших нет.
Глава региона уточнил, что движение поездов задержалось на 2,5 часа, но сейчас они следуют в соответствии с графиком. Часть железнодорожного полотна повреждена, ремонтная бригада уже работает над восстановлением поврежденного участка.
Накануне сообщалось, что железная дорога в Воронежской области получила повреждения в результате подрыва, он произошел прямо перед проходом поезда.