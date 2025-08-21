РЖД приостановила поезда после падения БПЛА на пути в Воронежской области

Tекст: Ирма Каплан

«О движении поездов в Воронежской области. В результате падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская (участок Россошь — Сохрановка, Воронежская область) отсутствует напряжение в контактной сети. Пострадавших нет. Движение поездов приостановлено», – сказано в посте.

Там уточнили, что для координации восстановительных работ в РЖД создан оперативный штаб. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг в Воронежской области было уничтожено более пяти БПЛА, после чего губернатор региона Александр Гусев сообщил об отключении электричества в нескольких селах из-за атаки дрона и приостановке движения поездов.



