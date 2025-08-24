До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.2 комментария
Джабаров назвал условия продуктивного диалога между Россией и Финляндией
Выстроить отношения с Хельсинки, который занимает «откровенно прозападную» позицию, невозможно, но Россия всегда «откликнется на призывы доброй воли» европейского государства, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Если они хотят восстанавливать отношения с нашей страной, пусть подумают о том, что надо [изменить] некоторое свое поведение и отношение к России. Как минимум, занимать нейтральную позицию в том конфликте, который сейчас идет между Россией и Украиной, а не занимать откровенно прозападную, проукраинскую, пронатовскую позиции. Поэтому все в их руках», – заявил он в эфире «Говорит Москва».
Джабаров напомнил, что русофобия и «прыжок в НАТО» – исключительно на совести Хельсинки, но и в этом случае есть варианты.
«Если они поведут себя правильно и достойно, я думаю, что мы можем когда-то откликнуться на эти призывы доброй воли и начать какое-то сотрудничество. Но сейчас, мне кажется, это маловероятно», – резюмировал он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул важность будущего диалога с Россией после завершения конфликта на Украине, отметив историческую и географическую взаимосвязь государств.
Кроме того, немецкий политик Клаус фон Донаньи заявил, что стабильность в Европе невозможна без конструктивного
взаимодействия с Россией и учета ее интересов.