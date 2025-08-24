Tекст: Ирма Каплан

«Если они хотят восстанавливать отношения с нашей страной, пусть подумают о том, что надо [изменить] некоторое свое поведение и отношение к России. Как минимум, занимать нейтральную позицию в том конфликте, который сейчас идет между Россией и Украиной, а не занимать откровенно прозападную, проукраинскую, пронатовскую позиции. Поэтому все в их руках», – заявил он в эфире «Говорит Москва».

Джабаров напомнил, что русофобия и «прыжок в НАТО» – исключительно на совести Хельсинки, но и в этом случае есть варианты.

«Если они поведут себя правильно и достойно, я думаю, что мы можем когда-то откликнуться на эти призывы доброй воли и начать какое-то сотрудничество. Но сейчас, мне кажется, это маловероятно», – резюмировал он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул важность будущего диалога с Россией после завершения конфликта на Украине, отметив историческую и географическую взаимосвязь государств.

Кроме того, немецкий политик Клаус фон Донаньи заявил, что стабильность в Европе невозможна без конструктивного

взаимодействия с Россией и учета ее интересов.



