«Зенит» разгромил «Динамо» и прервал неудачную серию

Петербургский «Зенит» дома разгромил «Динамо» Махачкала со счетом 4:0

Tекст: Мария Иванова

Петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над «Динамо» из Махачкалы со счетом 4:0 в шестом туре Российской премьер-лиги, передает ТАСС. На домашней арене голы забили Андрей Мостовой с пенальти, Густаво Мантуан, Юрий Горшков и Максим Глушенков.

Эта победа стала для «Зенита» первой после четырех подряд матчей в чемпионате без побед – ранее команда трижды сыграла вничью и однажды проиграла, выиграв только в первом туре у «Ростова». Такая серия без побед под руководством Сергея Семака случилась во второй раз.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время команда дважды не могла победить четыре матча подряд, первый раз подобное произошло в весенней части сезона-2023/24.

Махачкалинское «Динамо» проиграло все три встречи с «Зенитом» после выхода в высший дивизион. В таблице РПЛ «Зенит» идет пятым, имея 9 очков, «Динамо» занимает 13-е место с 5 очками. Следующие матчи обе команды проведут в конце августа в РПЛ и Кубке России.

Напомним, на прошлой неделе матч между «Спартаком» и «Зенитом» завершился результативной ничьей. Причем «Зенит» тогда вышел на игру без россиян среди полевых игроков.