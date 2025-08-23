До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.0 комментариев
CNN: Трамп часто общается с женой, несмотря на ее редкие появления
Несмотря на то, что первая леди Мелания Трамп появляется на публике реже прежнего, ее регулярные личные советы и общение с Дональдом Трампом остаются важной поддержкой для президента США, сообщает телеканал CNN.
Президент США Дональд Трамп поддерживает регулярное общение со своей супругой Меланией, хотя она нечасто выходила в свет. По данным CNN, за этот президентский срок Мелания появлялась на публике только 19 дней, в то время как за аналогичный период предыдущего срока она делала это 40 раз, передает РИА «Новости».
Телеканал отмечает, что Мелания Трамп часто поддерживала связь с мужем с помощью сообщений и звонков в течение дня. Один из источников сообщил CNN: «Трамп прислушивается к мнению супруги и регулярно советуется с ней».
В конце июля газета Independent сообщала, что при формировании позиции по международным конфликтам Трамп полагается на информацию из телевидения и советы жены.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Мелания Трамп придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт и желает прекращения гибели людей.
До этого СМИ писали, что супруга президента США Мелания Трамп появляется в Белом доме крайне редко после инаугурации мужа и избегает участия в официальных мероприятиях.
СМИ писали, что Мелания Трамп предпочитает проводить большую часть времени во Флориде среди друзей и в Нью-Йорке, где их сын Бэррон учится в университете.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему первую леди США Меланию Трамп называют самым успешным лоббистом.