CNN: Трамп часто общается с женой, несмотря на ее редкие появления

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп поддерживает регулярное общение со своей супругой Меланией, хотя она нечасто выходила в свет. По данным CNN, за этот президентский срок Мелания появлялась на публике только 19 дней, в то время как за аналогичный период предыдущего срока она делала это 40 раз, передает РИА «Новости».

Телеканал отмечает, что Мелания Трамп часто поддерживала связь с мужем с помощью сообщений и звонков в течение дня. Один из источников сообщил CNN: «Трамп прислушивается к мнению супруги и регулярно советуется с ней».

В конце июля газета Independent сообщала, что при формировании позиции по международным конфликтам Трамп полагается на информацию из телевидения и советы жены.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Мелания Трамп придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт и желает прекращения гибели людей.

До этого СМИ писали, что супруга президента США Мелания Трамп появляется в Белом доме крайне редко после инаугурации мужа и избегает участия в официальных мероприятиях.

СМИ писали, что Мелания Трамп предпочитает проводить большую часть времени во Флориде среди друзей и в Нью-Йорке, где их сын Бэррон учится в университете.

