  • Новость часаМинобороны показало кадры удара «Искандерами» и «Геранями» по пунктам ВСУ в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США начали ледокольную гонку с Россией
    Военкор выдвинул версию гибели замкомандира украинской эскадрильи «Призрак Киева»
    Эксперт назвал вероятный ответ Москвы в случае атак на торговые суда
    Путин удивился званию девушки, задавшей ему вопрос о Севморпути
    Посол в Оттаве пригрозил жестким ответом Москвы при атаке на торговые суда
    Военкор назвал последствия освобождения Клебан-Быка и Среднего в ДНР
    Архиепископ Аляскинский Алексий принес извинения за встречу с Путиным
    Спасатели заявили о невозможности эвакуации Наговицыной с пика Победы в этом году
    Журналист-иноагент Караулов получал иностранное финансирование через счета жены
    Мнения
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодёжь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    0 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    7 комментариев
    23 августа 2025, 16:14 • Новости дня

    В Москве умерла легендарная педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая

    Tекст: Евгения Караваева

    В возрасте 95 лет ушла из жизни Анастасия Вербицкая, прославленный педагог ГИТИСа и выдающийся специалист по сценическому движению и фехтованию.

    О смерти Анастасии Всеволодовны Вербицкой сообщила пресс-служба ГИТИСа, передает «Российская газета». Некролог опубликован на официальных ресурсах вуза. Заслуженный работник искусств России, Вербицкая считалась одним из крупнейших специалистов по сценическому движению и фехтованию.

    Почти 40 лет она преподавала в ГИТИСе, обучая студентов сценическому движению и мастерству работы с холодным оружием. В некрологе отмечается: «Анастасия Всеволодовна – большой профессионал своего дела. Она занималась одной профессией всю свою жизнь, преподавала студентам».

    В тексте также подчеркивается, что она запомнится как «глубокий, добрый, остроумный человек, горячо любящий своих учеников».

    Ранее актриса театра и кино, писательница и драматург Татьяна Егорова скончалась на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

    22 августа 2025, 23:20 • Новости дня
    Путин поблагодарил Кириенко за работу по созданию Росатома

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове поблагодарил первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, который работал над созданием Росатома и руководил госкорпорацией до 2016 года.

    Путин заявил, что Россия гордится научными триумфами таких ученых, как Игорь Курчатов и Юлий Харитон, Андрей Сахаров и Яков Зельдович. Они дали жизнь множеству «новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, сформировали единый, уникальный научно-промышленный комплекс», передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что в 2007 году появилась госкорпорация Росатом, задачей которой было «сохранить и приумножить это великое наследие». «Вот, Сергей Владиленович [Кириенко] занимался как раз ее созданием. Спасибо, Сергей Владиленович», – сказал Путин. Зал приветствовал Кириенко аплодисментами.

    Путин подчеркнул, что решение создать Росатом позволило обеспечить «высокую динамику развития» атомной отрасли в России в 21 веке.

    Ранее в Сарове на выставке о будущем научных центров в закрытых городах президенту представили проект образовательного и научного центра в Челябинской области «Новый Снежинск», созданного на базе РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Забабахина. Директор института Михаил Железнов поблагодарил главу государства за его усилия по возрождению атомной промышленности с 2000-х годов. На это Путин уточнил, что «Сергей Владиленович занимался созданием корпорации».

    Напомним, Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, где располагается ключевой ядерный центр страны и научный кластер МГУ.

    Накануне на праздничном концерте, посвященном 80-летию атомной отрасли России в Нижнем Новгороде, Кириенко вспомнил, как появилась в стране государственная корпорация по атомной энергии. По его словам, в 2007 году на совещании у президента обсуждался закон об атомной отрасли и создании Росатома. Тогда «очень квалифицированные и компетентные юристы докладывали президенту, что этот закон принимать нельзя, потому что такого никогда не было, потому что он противоречит всему прецедентному праву». «Президент выслушал и сказал: «Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна», и подписал закон», – рассказал Кириенко.

    Комментарии (3)
    23 августа 2025, 04:27 • Новости дня
    Посол в Оттаве пригрозил жестким ответом Москвы при атаке на торговые суда
    Посол в Оттаве пригрозил жестким ответом Москвы при атаке на торговые суда
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки покушения на российские торговые суда получат «моментальный и крайне жесткий ответ», заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

    Такое предупреждение он озвучил, комментируя недавнее совместное заявление МИД Канады и Финляндии относительно так называемого «теневого флота» России, передает ТАСС.

    Он отметил, что суть термина «теневые танкеры» туманна. Дипломат допустил, что под этим подразумевается очередная неуклюжая попытка Канады поддержать мечты Запада о вмешательстве в российский энергоэкспорт.

    Степанов отметил, что Канада и ее союзники не обладают реальными возможностями для подобных действий и, по его мнению, осознают это. Он добавил, что властям Канады остается лишь наполнять публичные заявления «пустыми лозунгами».

    «Думаю, они прекрасно понимают, что любые попытки покушения на наши торговые суда встретят моментальный и крайне жесткий ответ», – подчеркнул Степанов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв.

    Комментарии (9)
    23 августа 2025, 13:40 • Видео
    За старым врагом России пришло ФБР

    ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 21:24 • Новости дня
    Президент Финляндии рассказал, как телефон Лаврова помог ему в аэропорту
    Президент Финляндии рассказал, как телефон Лаврова помог ему в аэропорту
    @ IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Финляндии Александр Стубб поделился историей о том, как наличие контакта главы МИД России Сергея Лаврова в телефоне помогло ему избежать проблем в аэропорту после визита в Сибирь.

    Президент Финляндии Александр Стубб признался, что однажды контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова на его телефоне спас ему положение в аэропорту, сообщает Ura.ru.

    По словам Стубба, ситуация произошла после одной из его поездок в Сибирь, когда он занимал пост главы МИД Финляндии.

    Стубб отметил, что сотрудники аэропорта задержали его из-за отсутствия необходимых документов. Тогда он пригрозил сотрудникам, что позвонит Лаврову, и эта угроза сработала: его пропустили на вылет.

    Президент Финляндии добавил: «Я уже готов нажать на кнопку. Хитрость срабатывает».

    Ранее высказывания Стубба о его опыте взаимодействия с Россией вызвали критику со стороны российских официальных лиц. Представитель МИД России Мария Захарова и помощник президента Владимир Мединский напомнили, что Финляндия во Второй мировой войне была союзником нацистской Германии и участвовала в блокаде Ленинграда, а смена позиции Хельсинки произошла после наступления Красной Армии в 1944 году.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб на примере Украины образно предложил американцам представить отказ от Флориды и еще пяти штатов, сообщает NBC.

    Комментарии (10)
    23 августа 2025, 11:08 • Новости дня
    Путин удивился званию девушки, задавшей ему вопрос о Севморпути

    Путин удивился, что вторым помощником капитана ледокольного флота оказалась девушка

    Путин удивился званию девушки, задавшей ему вопрос о Севморпути
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время встречи с работниками атомной отрасли в Сарове президент Владимир Путин отметил неординарную профессию молодой девушки, работающей вторым помощником капитана на ледокольном флоте.

    Владимир Путин провел встречу с работниками атомной отрасли в Сарове, передает РИА «Новости». Одна из участниц, занимающая должность второго помощника капитана на ледокольном флоте, задала президенту вопрос о значимости Северного морского пути.

    Глава государства выразил свое удивление, услышав, кем работает девушка.

    «Кем вы работаете? Второй помощник капитана? С ума сойти, честно. Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана», – отметил Владимир Путин.

    Путин пожелал девушке успехов в профессиональной деятельности.

    Ранее Путин заявил, что объемы перевозок по Северному морскому пути могут резко возрасти.

    Президент России также подчеркнул, что стратегические атомные подводные лодки в Арктике обеспечивают стране военное преимущество.

    Комментарии (10)
    23 августа 2025, 12:52 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятный ответ Москвы в случае атак на торговые суда

    Экономист Митрахович: Агрессия Запада против торговых судов России станет поводом к боевым действиям

    Эксперт назвал вероятный ответ Москвы в случае атак на торговые суда
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Если Запад попробует задерживать в нейтральных водах торговые суда, которые идут в Россию или из нее, то Москва ответит так же, как в случае с попыткой Эстонии задержать танкер в Финском заливе, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. О том, что попытки покушения на российские торговые суда получат «моментальный и крайне жесткий ответ», заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

    «Сопротивление попыткам задерживать в нейтральных водах суда под флагом РФ или другой страны с грузом, который нужен России, будет продолжаться. Запад реально может остановить «теневой флот» на Балтике, только если перейдет к силовым методам. А такой переход – это рискованная история, на Западе не будут торопиться этого делать, потому что иначе это будет похоже на морскую блокаду, что станет прямым поводом к боевым действиям», – считает Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    В мае Эстония попыталась с помощью авиации НАТО и своих военно-морских сил остановить в нейтральных водах в Финском заливе танкер Jaguar, шедший в российский порт Приморск под флагом Габона. «Эта попытка закончилась тем, что прилетел российский Су-35 и довольно быстро эстонцы отступили», – напомнил Митрахович.

    Собеседник подчеркнул, что термин «теневой флот», которым на Западе часто называют танкеры с российской нефтью, довольно туманен. «Тем не менее некоторое время назад усилиями западных стран Международная морская организация (ИМО) приняла резолюцию, где присутствует этот термин. Но он по-прежнему нагружен сомнительным смыслом. Под судами, которые следуют не по установленным правилам судоходства, например, с отключенными транспондерами, можно много чего подразумевать. Все это расплывчатые критерии», – пояснил эксперт.

    Кроме того, резолюция ИМО носит рекомендательный характер и не дает странам право останавливать иностранные суда вне пределов своих территориальных вод. «У той же Финляндии нет права задерживать вне своих территориальных вод танкер, который зарегистрирован в России, Индии, Либерии, Габоне и т.д. Тем не менее есть тонкий момент. В Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, устанавливающей правила свободного прохода судов за пределами территориальных вод, оговорены моменты, при которых прибрежные страны получают дополнительные права в серой зоне в случае, например, возникновения угроз экологической безопасности», – отметил спикер.

    По его словам, в международном праве нередко возникают ситуации, когда одни принципы противоречат другим, «но все-таки с российской точки зрения, нельзя мешать проходу гражданских судов за пределами территориальных вод». «Эта позиция адекватна», – убежден Митрахович.

    Ранее посол России в Оттаве Олег Степанов прокомментировал недавнее совместное заявление МИД Канады и Финляндии относительно «теневого флота» России. В нем говорилось, что обе страны будут уделять особое внимание в том числе «рискам, исходящим от «теневого флота» России».

    По мнению посла, Канада и ее союзники не обладают реальными возможностями для подобных действий и сами осознают это. Он добавил, что властям Канады остается лишь наполнять публичные заявления «пустыми лозунгами».

    «Думаю, они прекрасно понимают, что любые попытки покушения на наши торговые суда встретят моментальный и крайне жесткий ответ», – подчеркнул Степанов.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 17:43 • Новости дня
    Минюст внес политолога Маркова в список иноагентов

    Политолог Марков и проект «Алиф ТВ» попали в реестр иноагентов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство юстиции объявило о расширении перечня иностранных агентов, куда были добавлены российские общественные и культурные деятели.

    Министерство юстиции России включило политолога Сергея Маркова, музыканта Дмитрия Нюберга (Qianti), а также проекты «Алиф ТВ» и Tamizdatproject в реестр иностранных агентов, передает РИА «Новости». Обновленный список был опубликован на официальном сайте ведомства двадцать второго августа.

    В перечень также вошли Р.Д. Дугарова и А.Б. Кордочкин.

    Ведомство уточнило, что решение о признании иноагентами принято в соответствии с действующим законодательством и согласовано с распоряжениями Министерства юстиции России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России передал в суд уголовное дело против писателя Дмитрия Быкова (иноагент) о распространении ложной информации и уклонении от обязанностей иностранного агента.

    Большинство депутатов Госдумы считает, что релоканты, возвращающиеся на территорию России, не должны работать в государственных и муниципальных органах, а также в компаниях с государственным участием.

    Правительственная комиссия согласовала изменения в налоговое законодательство об отмене налоговых льгот и преференций для физических и юридических иностранных агентов.

    Комментарии (17)
    22 августа 2025, 22:05 • Новости дня
    Путин рассказал о сборке прототипов квантовых компьютеров в России

    Путин сообщил о создании в России прототипов квантовых компьютеров

    Путин рассказал о сборке прототипов квантовых компьютеров в России
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин объявил, что в стране собраны прототипы квантовых компьютеров с высокими вычислительными характеристиками для решения сложнейших научных задач.

    Прототипы квантовых компьютеров с большими вычислительными возможностями уже собраны в России, передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин сообщил об этом в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

    Путин подчеркнул, что такие компьютеры позволяют разрабатывать новые лекарства, вакцины и материалы, а также быстро обрабатывать огромные объемы данных. По его словам, в России подобные системы были созданы благодаря усилиям Росатома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Росатома Алексей Лихачев подчеркнул важность усиления ядерного потенциала страны в условиях возросших внешних угроз.

    Комментарии (10)
    23 августа 2025, 06:15 • Новости дня
    Париж осудил предложение Италии Макрону надеть каску и поехать на Украину

    Франция выразила послу Италии Д'Алессандро недовольство словами Сальвини о Макроне

    Париж осудил предложение Италии Макрону надеть каску и поехать на Украину
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Париж вызвал посла Италии Эмануэлу Д'Алессандро после резкого заявления вице-премьера Маттео Сальвини, который предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону надеть каску и лично отправиться на Украину, сообщает Agence France-Presse.

    Сальвини так отреагировал на заявление Макрона об отправке на Украину европейских войск в рамках гарантий безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Дипломатические источники заявили, что французская сторона назвала подобные заявления не соответствующими атмосфере доверия между двумя странами. Послу сказали, что заявление Сальвини идет вразрез с последними «событиям в двусторонних отношениях, которые выявили сильное сближение позиций двух стран, в частности в отношении непоколебимой поддержки Украины».

    Сальвини также подчеркивал, что Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не должны препятствовать усилиям, направленным на мирное урегулирование ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Италии Джорджа Мелони также отвергла инициативу Макрона об отправке миротворцев ЕС на Украину и предупредила о возможных опасных последствиях. Макрон предложил, чтобы будущее соглашение о мире с Россией предусматривало создание мощной армии на Украине без ограничений по численности и вооружениям. Глава МИД России Сергей Лавров назвал позицию Макрона по ситуации на Украине авантюрной и конфронтационной.

    Комментарии (6)
    23 августа 2025, 00:51 • Новости дня
    Путин рассказал, о чем мечтает

    Путин рассказал, что мечтает об успехах россиян

    Путин рассказал, о чем мечтает
    @ Евгений Биятов/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин рассказал лидеру сообщества студентов Росатома Владимиру Кузнецову, о чем он мечтает.

    Кузнецов во время встречи Путина с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове сказал, что сам он мечтает быть полезным России. Также Кузнецов отметил, что мечтает создать большую крепкую семью. После этого он поинтересовался у главы российского государства, о чем мечтает президент страны.

    «О том, чтобы у вас все получилось. Это моя работа, цель», – сказал Путин. Его ответ собравшиеся встретили аплодисментами, передает ТАСС.

    Напомним, Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, где располагается ключевой ядерный центр страны и научный кластер МГУ.

    Комментарии (14)
    23 августа 2025, 02:35 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине
    Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон рассматривает возможность через две недели ввести новые санкции в связи с конфликтом на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трампа попросили прокомментировать его слова о готовности США через две недели изменить подход к России и конфликту на Украине. «Это будет очень важное решение», – приводит слова Трампа ТАСС.

    По его словам, речь может идти о «крупных санкциях, или крупных пошлинах, или и том, и другом». «Или мы не сделаем ничего, сказав, что это ваша схватка», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп также отметил возможность смены подхода США к России.

    Комментарии (5)
    22 августа 2025, 16:55 • Новости дня
    Еврокомиссия раскрыла траты ЕС на Украину с начала СВО

    Еврокомиссия с начала СВО потратила на Украину 168,9 млрд евро

    Еврокомиссия раскрыла траты ЕС на Украину с начала СВО
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Общий объем финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза с начала спецоперации составил 168,9 млрд евро, включая военные поставки, сообщила Еврокомиссия (ЕК).

    Евросоюз с начала спецоперации на Украине предоставил финансовую помощь на сумму 168,9 млрд евро, передает ТАСС. Об этом сообщила Еврокомиссия, уточнив, что указанные средства поступили как от общего бюджета ЕС, так и от стран-членов объединения.

    Из этой суммы 59,6 млрд евро были направлены на закупку вооружений для поддержки боеспособности Украины. Еврокомиссия уточнила, что часть этих средств потрачена на двусторонние поставки, а остальная доля – через механизм Европейского фонда мира.

    Общий пакет поддержки охватывает как военную, так и экономическую и гуманитарную помощь, которую предоставили страны Евросоюза с момента начала спецоперации на Украине.

    Ранее Еврокомиссия перевела на Украину 1 млрд евро из доходов от российских активов.

    Комментарии (5)
    22 августа 2025, 19:12 • Новости дня
    Сийярто назвал сроки ремонта нефтепровода «Дружба»

    Сийярто: Ремонт нефтепровода «Дружба» после удара займет не менее пяти дней

    Сийярто назвал сроки ремонта нефтепровода «Дружба»
    @ Виктор Драчев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Восстановительные работы на поврежденном участке трубопровода затянутся из-за применения Украиной ракет при последней атаке, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Работы по восстановлению нефтепровода «Дружба» займут не менее пяти дней, передает ТАСС. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что после телефонного разговора с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным стороны обсудили итоги атаки, нанесенной Украине с применением как ракет, так и беспилотников.

    Он отметил, что последствия удара оказались значительно тяжелее, чем ранее, поскольку были использованы не только беспилотные летательные аппараты, но и ракеты.

    «Российский коллега заверил, что они стремятся восстановить транспортный маршрут как можно быстрее, но эти работы займут не менее пяти дней», – отметил Сиярто.

    Ранее сообщалось, что российская сторона прикладывает максимум усилий для скорейшего возобновления работы нефтепровода, однако повреждения требуют серьезных ремонтных работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что действия Украины против нефтепровода «Дружба» направлены на то, чтобы Венгрия и Словакия стали более сговорчивыми.

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко потребовал от МИД страны вызвать украинского посла из-за ударов по нефтепроводу. Дональд Трамп выразил недовольство действиями Киева против нефтяной инфраструктуры, которая соединяет Россию с Венгрией и Словакией.

    Комментарии (7)
    22 августа 2025, 18:42 • Новости дня
    Toyota отказалась возобновлять продажи новых автомобилей на российском рынке

    Toyota отказалась возобновлять продажи новых автомобилей в России

    Toyota отказалась возобновлять продажи новых автомобилей на российском рынке
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Японский автопроизводитель Toyota подтвердил прекращение экспорта новых автомобилей, сохранив поставки запчастей для обслуживания уже проданных машин.

    Toyota не намерена возобновлять поставки новых автомобилей в Россию после ухода с рынка в сентябре 2022 года, передает ТАСС. Об этом сообщила представитель компании Каори Хасэгава в комментарии для проекта РБК Autonews.

    «Toyota не планирует начинать экспорт новых автомобилей в Россию и возобновлять продажи новых автомобилей, которые в любом случае подпадают под санкции», – заявила она.

    Хасэгава уточнила, что поставки запасных частей, не подпадающих под санкции, продолжаются ради обеспечения безопасности клиентов марки в России. Она отметила, что официальные продажи и экспорт новых машин прекращены, но число владельцев автомобилей Toyota в стране остается значительным.

    Компания завершила выпуск автомобилей на заводе в Петербурге осенью 2022 года. Предприятие производило до 100 тыс. машин ежегодно, в том числе модели Camry и RAV4, работая по контракту с Минпромторгом РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Renault предпринимает усилия по невозможности возвращения в Россию. Toyota начала продавать новые автомобили в России через московский автосалон, принадлежащий «СП Бизнес Кар».

    Комментарии (11)
    22 августа 2025, 19:52 • Новости дня
    Токарей и электромонтажников внесли в список профессий для альтернативной службы

    Минтруд добавил пять профессий в список профессий для альтернативной службы

    Токарей и электромонтажников внесли в список профессий для альтернативной службы
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минтруд предложил увеличить количество профессий и предприятий для прохождения альтернативной гражданской службы уже с осеннего призыва 2025 года.

    Минтруд России предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы на пять позиций, передает РИА «Новости». Новыми профессиями стали токарь, парашютист-пожарный, инструктор по трудовой терапии, печатник и электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию.

    В пресс-службе министерства сообщили: «Минтруд России предложил дополнить список профессий для альтернативно служащих еще пятью позициями, а общее их число теперь составит 271 профессию. Также расширяется и перечень организаций, где могут работать такие служащие в 2025 году».

    Изменения коснутся уже призывников осеннего призыва 2025 года. Обновленный список организаций, где можно пройти альтернативную службу, увеличится с 1671 до 1792. Соответствующий проект приказа размещен на сайте проектов нормативно-правовых актов.

    Напомним, призыв в армию по призыву с 1 апреля начался в России по новым правилам. В число нововведений вошло расширение списка профессий для прохождения альтернативной службы.

    Электронные повестки стали использовать шире. Начал работать единый реестр призывников.

    Кроме того, президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет исполнять решение о призыве в течение года после его принятия.

    Комментарии (11)
    23 августа 2025, 04:57 • Новости дня
    Второй за неделю автомобиль взорвался в Киеве
    Второй за неделю автомобиль взорвался в Киеве
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Украины зафиксирован второй случай взрыва автомобиля за неделю, сообщают украинские СМИ.

    Инцидент, подробности которого не сообщаются, произошел в Деснянском районе Киева, передает ТАСС.

    18 августа в жилом массиве города уже был взорван военный пикап. Тогда владелец транспортного средства получил легкие травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине уже неоднократно фиксировали случаи поджогов автомобилей военных и сотрудников военкоматов.


    Комментарии (2)
    Главное
    Политолог Рар: Судьбу Украины решит саммит США, России, Китая в Пекине
    В Германии узнали о готовности Китая отправить миротворцев на Украину
    В США объяснили пост Трампа об «интересных временах» для Украины
    Разбившийся летчик ВСУ оказался одним из «призраков Киева»
    Попавший в плен польский наемник рассказал о деде из вермахта
    Среди сдавших Клебан-Бык оказался спецбатальон БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра»
    В Китае рухнул строящийся мост через реку Хуанхэ

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Перейти в раздел

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    Перейти в раздел

    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»

    Названа фамилия украинца, задержанного в Италии за подрыв трубопровода «Северный поток – 2» на Балтике в сентябре 2022 года. Есть его фотография. Известна ключевая подробность биографии – служба в элитном подразделении СБУ в Киеве. Но остался важный вопрос: почему он все-таки арестован на территории страны – союзницы Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль открыл в Газе врата ада

    ЦАХАЛ возобновляет военную операцию против ХАМАС, выражая решимость захватить весь сектор Газа. Уже сейчас ООН оценивает положение в регионе как «катастрофический голод», но власти Израиля намерены идти до конца. Этот конец ужасен. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации