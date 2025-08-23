До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.0 комментариев
Под Волгоградом при атаке БПЛА осколки ранили сотрудника РЖД
В результате ночной атаки беспилотника на город Петров Вал в Волгоградской области железнодорожник получил осколочное ранение и был госпитализирован.
Сотрудник РЖД получил травмы во время атаки БПЛА в Волгоградской области, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в городе Петров Вал, когда в результате повреждения стекол жилого дома возле железнодорожной станции пострадал железнодорожник.
Представитель Приволжской железной дороги сообщил агентству, что пострадавший был госпитализирован с осколочным ранением, угрозы его жизни нет.
Власти региона ранее информировали, что в ночь на субботу Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным администрации, один из дронов упал рядом с жилым домом в Петров Вале, в результате чего пострадали три человека, включая ребенка.
Кроме того, падение обломков БПЛА стало причиной возгорания сухой травы в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Пожарные локализовали очаг возгорания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее РЖД сообщили о задержке 38 поездов из-за падения БПЛА.