Летучие мыши начали залетать в квартиры при поиске убежищ в Москве

Москвичей предупредили об ищущих убежище для зимней спячки летучих мышах

Tекст: Мария Иванова

Период поиска убежищ для зимней спячки стартовал у летучих мышей в столице, передает Telegram-канал Акуловой. Из-за этого увеличивается вероятность залетов рукокрылых в квартиры и офисы. Эксперты советуют не паниковать, так как животное само дезориентировано и напугано.

В Москве обитает десять видов летучих мышей, многие из которых занесены в Красную книгу города. Среди редких видов – двухцветный кожан, бурый ушан, лесной нетопырь, рыжая вечерница, водяная ночница и ночница Брандта.

В случае обнаружения летучей мыши не рекомендуется сразу выпускать животное на улицу – это может привести к его гибели. Необходимо аккуратно изолировать зверька, используя плотные перчатки или полотенце, поместить его в коробку с отверстиями и тряпкой. Важно держать коробку в прохладном месте и предложить воду.

Для дальнейших инструкций рекомендуется обратиться к специалистам Центра реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке, которые помогут правильно спасти животное.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня с приходом тепла в Москве проснулись летучие мыши. Среди них встречаются редкие виды.