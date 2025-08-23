До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.0 комментариев
Летучие мыши начали залетать в квартиры при поиске убежищ в Москве
С наступлением осенних холодов летучие мыши в Москве начинают искать укрытия для зимней спячки, что может приводить к увеличению случаев их появления в жилых квартирах, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова
Период поиска убежищ для зимней спячки стартовал у летучих мышей в столице, передает Telegram-канал Акуловой. Из-за этого увеличивается вероятность залетов рукокрылых в квартиры и офисы. Эксперты советуют не паниковать, так как животное само дезориентировано и напугано.
В Москве обитает десять видов летучих мышей, многие из которых занесены в Красную книгу города. Среди редких видов – двухцветный кожан, бурый ушан, лесной нетопырь, рыжая вечерница, водяная ночница и ночница Брандта.
В случае обнаружения летучей мыши не рекомендуется сразу выпускать животное на улицу – это может привести к его гибели. Необходимо аккуратно изолировать зверька, используя плотные перчатки или полотенце, поместить его в коробку с отверстиями и тряпкой. Важно держать коробку в прохладном месте и предложить воду.
Для дальнейших инструкций рекомендуется обратиться к специалистам Центра реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке, которые помогут правильно спасти животное.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня с приходом тепла в Москве проснулись летучие мыши. Среди них встречаются редкие виды.