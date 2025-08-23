Сейсмологи зафиксировали два афтершока выше 5,0 баллов у побережья Камчатки

Два землетрясения произошли у восточного побережья Камчатки

Tекст: Мария Иванова

Два землетрясения магнитудой выше пяти баллов были зафиксированы у восточного побережья Камчатки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Первый подземный толчок произошtл в 7/58 по всемирному координированному времени (19/58 по камчатскому времени) с магнитудой 5,2 на глубине 25,7 километра, в 219 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Второе землетрясение было зарегистрировано тремя часами ранее – в 4/22 по всемирному времени (16/22 по камчатскому), его магнитуда составила 5,3, глубина очага – 60,1 километра, расстояние до Петропавловска-Камчатского – 180 километров. Оба эпицентра находились в акватории Тихого океана, что подтверждают данные сейсмологов.

Ученые подчеркивают, что очаги землетрясений залегали на разных глубинах, что типично для афтершоковой активности в регионе. В ведомстве объяснили, что с конца июля на Камчатке сохраняется повышенный уровень сейсмической активности: 30 июля здесь было зафиксировано сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8.

С тех пор сейсмологи ежедневно отмечают повторные подземные толчки, однако, по их информации, большинство афтершоков не ощущается в населенных пунктах, а их интенсивность постепенно снижается.

Ранее в субботу на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8.

За последние сутки на Камчатке зафиксировали 27 афтершоков.