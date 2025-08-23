ФСБ сообщила о вовлечении россиян в диверсии через мессенджеры

ФСБ заявила о работе спецслужб Украины в Telegram и WhatsApp

Tекст: Мария Иванова

Службы безопасности Украины активно используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

По словам представителей ФСБ, украинские спецслужбы работают в интернет-пространстве, социальных сетях, а также через популярные мессенджеры, чтобы привлекать российских граждан к совершению преступлений. В центре отмечают: «Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность», передает ТАСС.

В ФСБ подчеркнули, что вербовщики часто пользуются доверием граждан, а затем вынуждают их совершать тяжкие и особо тяжкие преступления. За такие действия, по информации ведомства, предусмотрены длительные сроки лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД зафиксировало свыше 142 тыс. правонарушений, связанных с использованием сервисов мгновенного обмена сообщениями, за первые шесть месяцев 2025 года. Россияне потеряли более 15 млрд рублей из-за мошенников в зарубежных мессенджерах.

Между тем эксперт Владимир Маслов отметил, что введенные ограничения Роскомнадзора в WhatsApp и Telegram касаются только звонков, но не чатов и каналов.