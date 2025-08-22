Лукашенко: Минск ведет переговоры по заключенным только с США

Tекст: Денис Тельманов

Переговоры по освобождению заключенных Минска ведутся исключительно с США, подтвердил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Он уточнил, что представители оппозиции, находящиеся за границей, не принимают в них участия.

Лукашенко заявил: «Я предупредил американцев сразу: как только нам станет известно, что вы начинаете им подыгрывать, нашим беглым, и вместе начинаете тут какую-то игру осуществлять, мы сразу с вами прекращаем все переговоры».

Он также подчеркнул, что беглая оппозиция не имеет отношения к обсуждению вопроса помилования осужденных, отметив, что контакты имеют место только на официальном уровне между Минском и Вашингтоном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил ожидание скорого освобождения 1,3 тыс. заключенных в Белоруссии и отметил роль Александра Лукашенко в этом вопросе.

Лукашенко поделился подробностями телефонного разговора с Трампом и заявил, что американский лидер проявил себя успешным посредником на переговорах с Владимиром Путиным на Аляске.