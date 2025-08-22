Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
Лукашенко: Минск ведет переговоры по заключенным только с США
Президент Белоруссии исключил участие оппозиции в переговорах об освобождении ряда заключенных, акцентировав прямой диалог только с Вашингтоном.
Переговоры по освобождению заключенных Минска ведутся исключительно с США, подтвердил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.
Он уточнил, что представители оппозиции, находящиеся за границей, не принимают в них участия.
Лукашенко заявил: «Я предупредил американцев сразу: как только нам станет известно, что вы начинаете им подыгрывать, нашим беглым, и вместе начинаете тут какую-то игру осуществлять, мы сразу с вами прекращаем все переговоры».
Он также подчеркнул, что беглая оппозиция не имеет отношения к обсуждению вопроса помилования осужденных, отметив, что контакты имеют место только на официальном уровне между Минском и Вашингтоном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил ожидание скорого освобождения 1,3 тыс. заключенных в Белоруссии и отметил роль Александра Лукашенко в этом вопросе.
Лукашенко поделился подробностями телефонного разговора с Трампом и заявил, что американский лидер проявил себя успешным посредником на переговорах с Владимиром Путиным на Аляске.