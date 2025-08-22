Reuters: «Гознак» напечатал для Сирии новые банкноты

Tекст: Денис Тельманов

Сирия планирует выпустить новые деноминированные банкноты, сообщает Reuters, ссылаясь на источники и документы.

Печать поручена российской компании «Гознак», которая ранее выпускала сирийские банкноты, включая купюры номиналом 2 и 5 тыс. сирийских фунтов с изображением Башара Асада и солдата на фоне разрушенных храмов Пальмиры.

В сообщении Reuters говорится: «Сирия выпустит новые банкноты, убрав... два нуля в попытке восстановить доверие к сильно девальвированному фунту».

Два источника агентства сообщили, что соглашение было достигнуто во время визита сирийской делегации в Москву в конце июля. Также отмечается, что ранее рассматривалась возможность печати новых банкнот в Германии и ОАЭ после смягчения международных санкций.

В 2024 году в Сирии произошла смена власти: оппозиционные силы заняли Алеппо и Дамаск, после чего Башар Асад покинул страну. Переходное правительство под руководством Ахмеда аш-Шараа объявило о мерах по стабилизации экономики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, историческая встреча президента России Владимира Путина и министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани стала началом нового этапа политического и военного взаимопонимания между Сирией и Россией.

В Кремле президент России Владимир Путин встретил министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани, прибывшего с делегацией. На переговорах в Москве российский министр иностранных дел заявил о важности независимого разрешения сирийских проблем при участии всех групп населения.