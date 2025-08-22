Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
Reuters сообщило о выпуске Сирией новых банкнот от российской компании «Гознак»
Reuters: «Гознак» напечатал для Сирии новые банкноты
Сирийские власти заключили соглашение с «Гознаком» о печати деноминированных банкнот, чтобы укрепить доверие к национальной валюте после смены власти.
Сирия планирует выпустить новые деноминированные банкноты, сообщает Reuters, ссылаясь на источники и документы.
Печать поручена российской компании «Гознак», которая ранее выпускала сирийские банкноты, включая купюры номиналом 2 и 5 тыс. сирийских фунтов с изображением Башара Асада и солдата на фоне разрушенных храмов Пальмиры.
В сообщении Reuters говорится: «Сирия выпустит новые банкноты, убрав... два нуля в попытке восстановить доверие к сильно девальвированному фунту».
Два источника агентства сообщили, что соглашение было достигнуто во время визита сирийской делегации в Москву в конце июля. Также отмечается, что ранее рассматривалась возможность печати новых банкнот в Германии и ОАЭ после смягчения международных санкций.
В 2024 году в Сирии произошла смена власти: оппозиционные силы заняли Алеппо и Дамаск, после чего Башар Асад покинул страну. Переходное правительство под руководством Ахмеда аш-Шараа объявило о мерах по стабилизации экономики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, историческая встреча президента России Владимира Путина и министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани стала началом нового этапа политического и военного взаимопонимания между Сирией и Россией.
В Кремле президент России Владимир Путин встретил министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани, прибывшего с делегацией. На переговорах в Москве российский министр иностранных дел заявил о важности независимого разрешения сирийских проблем при участии всех групп населения.